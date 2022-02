Kirkkopuistikolla on ahtaat autoväylät. Pyörätiellä/jalkakäytävällä liikaa tilaa. Näin yhden pyöräilijän viime viikolla. Vaasanpuistikolle pian sama juttu? Herätys päättäjät!!

En ymmärrä ihmisten susivihaa, taasko vaaditaan kaatolupia Lauhavuoren laumalle, kun kansallispuiston toimitettiin metsäpeuroja? Eikö luonnon kiertokulkuun kuulu, että heikommat joutuvat petoeläinten ruoaksi? Eikö näin myös ehkäistä susien hyökkäykset ihmisten kimppuun? Voisitte keksiä jo muuta vihakohteita.

Asiantuntijan määritelmä asiantuntijan määritelmään on se, että henkilö on arvannut kolme kertaa peräkkäin oikein. Erikoisasiantuntija kaksi kertaa. Arvaaja.

Niin se kieli vain muuttuu. Talvinen lumisadekin on nykyään lumimyrsky. Liittynee joko ilmastonmuutoshysteriaan tai klikkijournalismiin.

Wasa Station ei lisää keskustan liiketoiminnan vetovoimaa. Päinvastoin, se sinetöi autioituvan alueen pummien ja huumekauppiaiden ympäristöksi. Liikkeet ja vähenevä liiketoiminta pakenee reunoille.

Olympiaurheilijat saapui Suomeen mitaleineen, koska Ylen toimittajia ja ns. asiantuntijoita kuljettava kone on lastattu Kiinassa, vai riittääkö siihen edes yksi kone?

Kevät tulossa kun koirankakkakeskustelu alkaa? Tervetuloa katsomaan Tuiskulaan, jossa hevosenlantaa on keskellä tietä isot läjät, eikä kukaan valita.

Opetetaanko nykyisin Vaasan seudun autokouluissa, että liittymästä isolle tielle tulevalla, on etuajo-oikeus? Siellä on kyllä kolmio. Lähes päivittäin joutuu jarruttamaan tällaisen takia.

Kemeratuki jää käyttämättä ja raivaukset tekemättä, kun polttoaineen hinta on mahdottoman kallis raivaussahaan ja samoin polttoaineen hinta autokuluina. Kallis on kulkea metsässä. Eikö päättäjät ja metsäherrat ymmärrä. Äly hoi, älä jätä. Parempi olisi ensin tehdä työ ja sitten hakea tuki. Byrokratia hoi kun nyt pitää tehdä ensin suunnitelma, sitten metsään. Ennen oli järkeä, nyt ei Turha on ihmetellä, työ on kustannuksista johtuen kannattamatonta.

Pohjanmaan helmi, Mikko Kallionpään loistava kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa sunnuntaina 20.2.22. Lukekaa!

Älkäämme uiko vastavirtaan.

Hyvä kirjoitus Jukka Mäkyseltä, ”Suomi mitä sinulle on tapahtunut”!! Täyttä asiaa kaikki! Kirjoitettu niin ruohonjuuritasolle, että tyhmempikin ymmärtää!! Vielä kun Suomen hallitus saataisiin ymmärtämään Mäkysen esiin nostamat asiat!

Kerran vielä: viljelijä ei hinnoittele tuotettaan, ellei harjoita esim. suoramyyntiä. Tuotanto perustuu pitkiin sopimuksiin jalostavan teollisuuden kanssa. Ei siinä ”myyntikoulutus” auta.

Putin tunnusti Terijoen hallituksen Itä-Ukrainassa.