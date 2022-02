Ihan onnesta sykkyrällä luin 20.2. Ilposta toimittaja Mikko Kallionpään kirjoituksen Vaasasta. Niin totta joka sana.

Miksi mainostetaan, että luomu rasvaton maito. Rasvaton maito ei voi olla luomua, kaukana siitä.

Kuten eläkeyhtiö Varman johtaja sanoi, ei valtio voi kompensoida kaikkea hinnannousuja. Valtion eli veronmaksajien rahoilla nytkin sovitut kompensaatiot lisää valtion velkaa 150–200 milj. euroa.

Etteikö urheilu ole politiikkaa? Putinin kuppi meni nurin, kun Venäjän kiekkoilijat hävisivät finaalissa Suomelle!

Eiköhän Venäjällä ole materiaalia atomipommeihin ilman 10 v. päästä mahdollisesti valmistuvaa ydinvoimalaa. Sanokaa suoraan että pelkäämme Venäjän käyttävän energiaa kiristyskeinona.

Vaasan sähkö nostaa kWh-hintaa 30%. Laskekaa todellinen hinta, kun verot tulee päälle. Järki käteen.

Olipa totuuden mukainen ja suorastaan loistava kirjoitus Jukka mäkyseltä Ilkka-Pohjalaisessa 22.2. Olen täysin samaa mieltä.

Minkälainen on yhteiskunta, missä on vain oikeuksia eikä vastuuta ja velvollisuuksia ole kellään, myöskään työtä ei tarvitse tehdä kenenkään sillä joku muu tekee. Suomi on jo menossa tähän suuntaan, sillä yhteiskunta auttaa rikollisia enemmän kuin rikosten uhreja.

Matti Jaakkolan kirjoitukset ovat suorasanaisia ja virkistävää luettavaa tänä vehkeilijöiden aikakautena.

Keskusta ministeriä myöten syyllistää kauppaa tuottajien ahdingosta. Mitä ovat tehneet liki monopolissa olevat Valio ja Atria. Investoidaan miljoonilla ja osinkoja jaetaan. Onko kaupan kanssa neuvotellessa turvattu vain oma etu? K- ja S-ketjuja syytetään, mitä hyvää tuovat tuottajalle ulkomaiset ketjut. Onneksi on Juustoportti ja Snellman.

Kävelykatuja on Vaasassa jo riittävästi, jopa liikaa mikäli keskustaa yritetään pitää hengissä. Stop laajentamisille ja vaikka niitä tiekarhuja tilalle.

Nyt kaikki 5168 maidontuottaja, kannu täyteen maitoa, menette kauppaan ja ilmoitatte että tämmöistä olis tarjolla. Paljonko tarjotaan? Näin yrittäjät neuvoo.

Kun kaikki tuttavat ja naapuritkin ovat yhtä aikaa koronassa, tulee mieletön ikävä Krista Kiurua. Hän piti meidät hengissä.

Putlerille tiedoksi, että Porkkala ei kuulu Venäjän historialliseen vaikutuspiiriin ja jos lähdet sitä takaisin havittelemaan, päästämme Mörkö Anttilan asialle!

Hannu Linna takaisin Vaasan Sähköön, hänen aikanaan asiat osattiin hoitaa ja ennakoida niin, että 30%:n shokkikorotuksia ei tarvittu. Tai sitten tulisi omistajan Vaasan kaupungin mielettömät osinkovaateet purkaa ja niillä kymmenillä miljoonilla puskuroidaan energian hintaa.