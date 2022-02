Euroopan ja USA:n johdon pitäisi tutustua paremmin Venäjän hallintorakenteeseen. Venäjän kansa on hallintoa varten, ei niin kuin lännessä valtio on kansaa varten. Valtiontalous on ryöstö- ja sotataloutta, siihen ei pure talouspakotteet. Hallinnossa ei ole erikseen siviilitaloutta vaan kaikki palvelee ydinasevaltion rakentamista ja maailman valloitusta. Putinin käsissä näyttää Italian kokoinen kansantalous pitävän muuta maailmaa pilkkanaan. Vanha diktatuuri palaa vielä Venäjälle ja se valloittaa vanhan Itä-Euroopan takaisin.

Kyllä oli niin totta mielipidekirjoitus ’Lääkärit kapeakatseisia tartuntatautipäivärahakysymyksessä’. Seinäjoki on juuri niin yrittäjäystävällinen kaupunki kuin sen teot ja toimintatavat kertovat.

Että torille paviljonki. Miljoonalla. Siinä se sitten seisoo tyhjänä ja jos kerran kesässä käy joku haitaristi. Kaupungin helmasynti, että rakennetaan raameja ilman sisältöä. Ei tämä näin eläväksi muutu. On monenlaista Intoa ja yrittäjää, mutta jonkun pitää ottaa tämä käteensä. Ei vain odottaa toimistossa, että joku muu tekee. Järjestäkää torille touhua. Kalliit kulissit jo on, näyttelijät puuttuu.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto teki kyseenalaisen valtiovierailun hiljattain Iraniin. Ehkä hän ei ole lainkaan perillä siitä, että Iranin imaamijohtoinen hallinto on maailman suurin terrorismin rahoittaja, Lähi-Idän levottomuuksien lietsoja ja omien kansalaistensa ihmisoikeuksien polkija. Jos USA:n pakotteet poistuvat, niin tilanne vain pahenee ja ydinsopimusten rikkominen jatkuu edelleen. Silti Haavisto sanoi toivovansa Suomen ja Iranin suhteiden tiivistämistä...

Kolmikanta (I-P 23.2.2022) on lainsäätäjä, toimeenpanija ja tuomiovalta. Toimeenpanija ei ole valtioneuvosto vaan lakia soveltava virkakunta.

Pitihän tämäkin vielä nähdä. Olisin halunnut elää koko elämäni rauhanveteraanina. Ihminen ei opi mitään, mutta sopeutuu kaikkeen. Ja taas. Ja Euroopassa. Tietysti. Kunnes pöly laskeutuu. Se ensimmäinen kesti yli neljä vuotta, ja toinen jo tasan kuusi vuotta. Ehkä tämä kolmas on ohi vuonna ... 2030.

Ely ja avi puuhastelevat jälleen Evijärvellä kevätkuoppiensa ja pulssiensa kanssa, jääköhän näistäkään mahtavista lumimääristä kesäksi vettä järveen kun se taas ”kevätkuopataan” kuivaksi, näin on touhuttu jo monta vuotta, ei mitään järkeä.

Jumalanpalveluksessa haluaisin kuulla keskustelusaarnan sijasta normaali saarnan. Toriparlamenttia voi harrastaa muissa tilaisuuksissa.

Mitä tekee kokoomus? Jatkaa toimintaansa ylivaltiollisen aseteollisuuden edunvalvojana!

Vaasan k-tartunnat 9500, Seinäjoen 6000. Etelä-Pohjanmaalla kuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin Pohjanmaalla. Missä on vika? Onko EP:n alueen potilaiden hoito näin huonoa kuin luvut antavat ymmärtää, vai onko luvuissa mukana myös muihin sairauksiin menehtyneitä?

”Nitistämällä” turpeen energiakäytön maailmaa parantavat poliitikot osoittivat vaatimattoman kykynsä olemassa olevan todellisuuden ”hallintaan”. Saattaa olla näinä muuttuvina aikoina, että tarvitsemme kaiken kotimaisen energian!

Onko hallituksella tarkoitus ajaa Suomen kansa ahdinkoon ja viedä ostovoima. PS ovat kyllä oikeassa, et 1,4 miljardia kehitysapuun ja lisää on luvattu, sitä voisi tilapäisesti vähentää puoleen ja alentaa sähkölaskua Suomen kansalle.

Sinulle joka ihmettelit viljelijöiden myyntineuvottelutaitoja. Ota kuule ensin asioista selvää ennen kuin kirjoittelet tuollaisia typeryyksiä julkisesti. Katos ostaja on aina määrännyt viljan hinnan ja siihen on tyytyminen, jotta kansa saa edullista ruokaa ja kauppa rikastuu. Tiesitkö muuten, että viljelijä maksaa rahtikulut myymästään viljasta?

Samaa mieltä. Pois turhat toimittajien pulinat täysistunnoissa. Haluamme kuulla edustajien puheet.

Dagens Nyheter tiedusteli Ruotsin naispääministeri

Magdalena Anderssonilta

Ruotsin asennetta uuteen pakolaisaaltoon. Hän vastasi, että Ruotsin otettua EU-maista suhteellisesti eniten pakolaisia (160 000) v. 2015, niin muiden maiden on otettava enemmän vastuuta kuin aikaisemmin. Mitä tästä ajattelisivat Suomi ja Tanska? Tanskan naispääministeri Mette Frederiksen on jo lausunut Tanskan tavoitteena olevan ”nolla turvapaikanhakijaa”. Entä Marin?

Kiinalaisen sanonnan mukaan totuus on käänteinen. Venäjä syyttää Ukrainaa sodan laajentamisesta vaikka itse on jo hyökännyt suvereenin maan kimppuun.

Nyt ei uutiskuvista enää tiedä ollaanko Pohjois-Koreassa vai Venäjällä: Molemmissa iso salillinen valtiojohtoa taputtaa seisaallaan johtajan todellisuudesta irti oleville puheille.

Karhinen asian ytimessä. Avokätinen tukipolitiikka syynä maatalouden ongelmiin.