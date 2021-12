Joku tykkää asua Vaasassa, joku Seinäjoella ei siinä tarvitse toista paremmaksi paikaksi nimetä missä asua, elää ja kokea.

Tällä palstalla joku 9.12. kirjoitti, että ilmastonmuutoksen mittaamisessa käytetään 30 vuoden jaksoja. Aika lyhyt jakso nähdäkseni maapallon ikä huomioiden. Joskus sitä miettii, että kun aikoinaan viikingit souteli yläkautta Amerikkaan, niin on tainnut olla silloin hiukka lämpimämpää kuin nyt. Taitaa ihmisen osuus lämpenemisestä olla luuloa pääsääntöisesti, mutta kustannuksia saadaan kyllä keksittyä meille suomalaisille. Humpuukihommaa koko juttu. Ympäristön sotkeminen on sitten eri juttu. Sitä ei tarvitse kenenkään sietää.

Vai että oikein rintamerkki piikin ottaneille, että tietää kenen lähellä uskaltaa olla (IP 9.12). Tämä mielipide kuvastaa hyvin sitä väärää luuloa, mikä ihmisillä on. Ei tajuta, ettei rokotus estä tartuttamasta. Tämän ovat asiantuntijatkin moneen kertaan sanoneet. Kehoittaneet käyttämään maskia ja pitämään turvavälejä, vaikka olisikin hakenut piikin. Mutta kun ei ymmärretä ! Tämä on se syy miksi tauti leviää enemmän nyt kuin vuosi sitten kun oltiin vielä ilman rokotteita. Silloin suurin osa käytti maskia, mutta nyt kansaa kulkee rinta rottingilla – oon rokotettu, en tartuta. Niinpä niin, ylpeys asuu harvoin samassa päässä kuin viisaus.

Jonotusaika Vaasan terveyskeskuksen puhelinnumeroon on 65 minuuttia tavallisena arki-iltapäivänä. Aloitetaan terveyskeskuspalvelujärjestemän parantaminen siitä, että järjestelmään saa yhteyden säällisessä ajassa joko puhelimitse tai sähköisesti potilaan valinnasta ja asiasta riippuen. Muuten on yksityisen kanssa aivan turha kilpailla.

Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Näin se tulee mieleen tästä viimeisimmästä totaalisen turhasta kouhotukseta jonka media on jälleen keittänyt kasaan väen väkisin. Ei ole enää Trumpin kohelluksia eikä edes linnan pukukuningatarta kommentoitavana. Jostainhan niitä mainosklikkauksia on haalittava ja väärän puolueen pääministeri on siihen sopivaa riistaa. Tympii ja ällöttää tämmöinen ajojahti.

Nyt kun Naton ja Venäjän välit ovat kireimmillään vuosikymmeniin joidenkin mielestä Suomen turvallisuus paranisi jos mekin olisimme Naton jäsen. Mielestäni hyvin erikoinen ajatusmalli. Naton jäsenenä olisimme siinä ”ensimmääses vartiomontus”. Tämä tilanne vankasti puolustaa meidän liittoutumattomuuttamme ja sen tuomaa ulkopoliittista liikkumavaraa.

Sanosiko joku viisas miten päivärahojen leikkaaminen lisää työpaikkoja. jos se näin yksinkertaista on, niin koko Euroopasta pitäisi poistaa etuudet, niin simsalapim yhdessä yössä tulisi 8 miljoonaa työpaikkaa, joten lopettakaa joutavat puheet.

Nuoret! Pyrkikää mahdollisimman korkeisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Kun mokaatte oikein rankasti, teidän päätänne silitellään kevyillä, lähinnä muodollisilla rangaistuksilla.

Heikki Peltola, arvostan suuresti et löytyy ihminen, joka puollustaa Suomen maataloutta tietämällä faktoja. Ihailen suuresti ja toivon Suomen kansan lukevan tämän artikkelin.

TV:ssä tuli ohjelma neandertalin ihmisistä. Kuinka moni tämän päivän ihmisistä on ajatellut, että maailma säilyy ikuisuuteen. Mitä ihmiset kymmenen tuhannen vuoden päästä ajattelevat meistä? Nykyään odotetaan kaiken tapahtuvan viimeistään ensi viikolla.

A. Mäenpää: kirjoitit, että vasemmisto on saanut aikaan hyv.vointimme. Oikein. 95 lähtien on rajulla kädellä hyvin vointiamme murskattu, myös vasemmiston johdolla. Nykyhallitus hyvä esimerkki. Sote tulee jatkamaan kurjistumista.

Marin toimi altistusasiassa käytössään olleiden ohjeiden mukaisesti. Oli kuitenkin sitä mieltä, että olisi pitänyt vielä kerran tarkistaa ohjeiden ajantasaisuus ja pyysi anteeksi. Mika Lintilä ja Antti Kaikkonen olivat saaneet valtioneuvoston määräyksen vältellä kontakteja altistumisen takia, mutta tahallaan rikkoivat määräyksiä ja menivät isoihin yleisötilaisuuksiin. Eivät pyytäneet anteeksi vaan selittelyksi meni. Ketkä ovat konnia asiassa?

Älykkäät nuoret pitävät päähineen päässään syödessään ärsyttääkseen?? Voi hyvä ihme sentään. No, mikseivät nämä älykkäät nuoret saman tien sitten syljeksi, röhki ja kaiva nenäänsä syödessään... hoh hoijaa. Ehkä he niin tekevätkin. Onneksi minun ei tarvitse heidän kanssaan ruokailla.

Voi tätä tietämättömyyttä, vaikka olisit saanut kymmenen koronarokotetta silti voit sairastaa oireetonta koronaa ja levittää sitä muihin, siinä ei rintamerkit eikä pelastusrenkaat auta. Terve varovaisuus, käsihygienia ja maski nyt tarpeen.

Tällä palstalla ollut ehdotus rintamerkistä koronarokotuksen ottaneille oli hyvä. Silloin rokottamaton tietäisi kenen läheisyyttä varoa!

Joku varoitti jo etukäteen, etteivät pakkaset merkitse mitään, koska ne ovat säänvaihteluita. Kesähelteistä en ole nähnyt samaa varoitusta. Niitä saa ilmeisesti käyttää surutta todisteina hurjasta ilmaston lämpenemisestä. Tarkat ja pitkäaikaiset satelliittimittaukset tosin kertovat muuta. Esimerkiksi viime kuussa globaali ilmakehän keskilämpötila oli 0,08 astetta lämpimämpi kuin 30 vuoden keskiarvo. On se hurjaa!

Tekstareissa joku kehotti viisaasti tarkastelemaan ilmastodiagrammia pitemmältä ajalta, niin näkyy, että ilmasto on lämpenemässä. Mutta kun sitä diagrammia tarkastelee vielä pitemmältä ajalta, niin ilmasto näkyykin olevan viilenemässä.

70 vuoden seuranta-ajalla tässä maassa on ”hirmupakkaset” olleet talvella ja ”hirmuhelteet” kesällä. Ja välillä mitä sattuu. 358407728844

Oma isäni riisui lakin ruokapöydässä kunnioittaakseen ”jokapäiväistä leipäämme” ja vaati sitä myös meiltä lapsilta. Toivotaan, että lastenlapsillanikin olisi tulevaisuudessa vielä lepää syötäväksi, eivätkä nälkävuodet koskaan enää palaisi. Ehpä pizzalle tai hampurilaisellekin voisi kuulua vastaavanlainen kunnianosoitus - maksuttomasta kouluateriasta puhumattakaan.

Samaa mieltä! Televisiossa ja radiossa saa toistella v-sanaa teini-ikäisetkin.

Jonkun mielestä äitee on hirvittävä sana. I-P 8.12. On se kauniimpi kuin nykyiset muotisanat äiskä ja iskä.

Huonosti on kolmosrokotukset järjestetty Seinäjoella. Meidän 70–80-vuotiaiden pitäisi mennä Peräseinäjoelta Y-talolle jonoon seisomaan, kun ei parkkipaikkojakaan ole. Miksi ei meille vanhuksille edes ole mitään varaussysteemiä niin kuin muualla Suomessa?

Pääministerin kauhea moka: Ei lukenut viestiä, jota kukaan ei hänelle lähettänyt. Nyt iltapäivälehdet ovat elämöineet asialla jo monta päivää. Onneksi on vielä kotiin kannettavia paperilehtiä!

Viime päivien uutiset suositun pääministerimme menettelyistä vapaa-ajallaan, ei ainakaan osoita presidentiaalisuutta. Häntä lienee jo pidetty hyvänä ehdokkaana presidentinvaaliin. Olisiko näiden shokkiuutisten jälkeen ryhdyttäväkin etsimään 2–3:lle puolueelle yhteistä presidenttiehdokasta ? Nykyinen Washingtonin suurlähettiläs, sitä ennen Moskovassa vastaavassa tehtävässä toiminut, Mikko Hautala, omannee presidentiaalisuutta.

Kiitos Markku Hankasen mielipidekirjoituksesta 9.12.21 Toivoisin, että kulkuneuvoja kannustettaisiin kulkemaan kaasulla. Bensiinikäyttöisiin autoihin voi lisätä kaasutankin. Kaasulla kulkeva auto on edullisempi hankkia, kuin sähköauto. Ja ainahan voi valita biokaasun. Tämä olisi oikeasti järkevää.

Vielä on tutkijoille kysyntää... Lääketieteen sosiaalipoliittinen kehitys päättyi toisen maailmansodan jälkeiseen kylmään sotaan, ja muuttui nykyiseen megatrendiin rautaesiripun kaaduttua. Psykiatria sai psykopaattinsa, mutta sosiatria jäi ilman sosiopaattiaan; puhumattakaan, että poliatria olisi päässyt diagnosoimaan omat poliopaattinsa! Korruptio on parantumaton tartuntatauti.

Jos mummolla ei ole rahaa sähkölaskuun, ei sossu toki sitä maksa. Siellä kehotetaan mummoa myymään auto, metsä, pellot, talo jne. Vasta rahaton, omaisuudeton, vuokralla asuva mummo voi saada sossusta rahaa. Näin mummot ovat oppineet.

Ilmasto elää vähän laajemmalla skaalalla kuin sää. Joskus Etelämantereella kasvoi puita ja taas joskus koko maapallo oli jään peitossa. Ei me sille mitään voida, se on korkeamman kädessä.