Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa, on Venäjän taktiikkaa, herra presidentti.

Venäjä ilmoitti v. 2014 käyttävänsä 510 miljardia euroa asevoimien uudistamiseen vuoteen 2021 mennessä. Eikö muka ymmärretty mihin se johtaa?

Pohjalaiset kansanedustajat eivät ole Nato-asiassa ajan hermolla. Momentum on nyt tai ei koskaan.

Kyllä on naiivi lausunto pääministeriltä 24.2. A-studiossa, että Suomi on hyvin varustautunut puolustamaan maatamme, olemmehan ostaneet ison määrän hävittäjiä. Voi voi, niitä koneita ei ole vielä tehtykään. Missä käsissä tämän valtion asiat ovat?

Mitä kaikkea Venäjä saa tehdä ennen kuin Suomi herää ja tarttuu Nato-optioonsa. Uhan voimistuessa voi olla liian myöhäistä. Silloin hakemus ei menisi välttämättä edes läpikään, jolloin voitaisiin jatkaa nykyisellä ”turvallisella” puolueettomuuslinjalla. Kasakka ottaa kaiken mikä on löysällä.

24.2. sivulla 19 merikotka-juttu, toimittajalle/-jille: ei läheskään kaikki linnut ole bongattu vaan havaittu ja kyseinen vain siksi havaittiin, että oli riistakamera paikalla ja onneksi oli.

Vastaus sinulle: Me vaasalaiset emme äänestä ketään kielen perusteella, vaan ehdokkaan kyvykkyyden perusteella.

Karjalan evakon poikana en voi ymmärtää lammasmaisia päättäjiä, jotka höpöttää muka Nato-optiosta. Liittyä olisi pitänyt viimeistään Viron ja Baltian maiden kanssa yhtä aikaa. Nyt voi olla jo myöhäistä. Itäraja kiinni ja venäläiset rekat pois kuluttamasta ilmaiseksi teitämme!

Putler... tarvitseeko muuta sanoa?

Eikö länsimaiden olisi pitänyt reagoida jo 2014, kun Venäjä miehitti Krimin, vieläkin neuvotellaan, neuvotellaan niin kauan, että Venäjä ehtii ottamaan Ukrainan itselleen. Putinille on yhdentekevää Euroopan sanktiot ja neuvottelut. Ukraina tarvitsee todellista apua.

Uusilla ja vanhoilla valtioiden välisillä etupiireillä kylvetään siemen tulevien vuosikymmenten kriiseille ja sodille, koska kansojen vapaus on rajoitettua tai jopa tuhottu.

No niin. Nyt se nähdään. Oli harkitsematon päätös poliitikoilta lopettaa turvetalous. Pelkästään huoltovarmuuden takia toiminnan olisi syytä jatkua. Turve on ”turvamme”. Ilmamme on jo nyt maailman puhtainta!

Putlerin kahjo se vain yhtäkkiä päättää, että Ukrainalla ei ole oikeutusta olla itsenäinen maa ja hyökkää sinne. Onko seuraavina Baltian maat ja Suomi? Koko Eurooppaan on tulossa vaivan ajat. Jos meidän hallitus on yhtään viisas, niin kaikki yliammutut ilmastotavoitteet tulee välittömästi ampua alas. Turvekoneet pelloille, eikä yhtään enää romuksi. Näin turvattaisiin yksiltä osin suomalainen energian saanti. Ja kyllä kohta on pakko ryhtyä arvostamaan kotimaista ruokaa ja juomaa, sekä näiden tuottajia. Muuten meidät hukka perii.

Jos myyn käytetyn autoni, pitääkö minun kysyä auton edelliseltä omistajalta kenelle sen saa myydä? Näin pöljästihän Suomi toimii, kun Viro ei saa viedä meiltä ostamiaan aseita Ukrainaan, älytöntä hurskastelua!

Venäjä. Kuka tai mikä pysäyttää Putinin? Koska se Trump tuleekaan valtaan seuraavaksi. Mitä sitten tapahtuu? Putin on vallassa kuolemaansa saakka. En haluaisi pelotella, mutta...

Ruoka. Euroopassa sota ja ruoka loppuu. Ei sitä Suomeen ekana tuoda. Sitten itketään ruoan tuottajien perään. Oman puhtaan ruoan kotimaiset tuottajat niille kuuluvaan arvoonsa ja riittävät tuet, jos niitä tarvitaan. Perusasiat kuntoon!

Nato-intoilijat, nyt se nähtiin mitä hyötyä Natosta on, ei mitään. Niitä Nato-joukkoja olisi tarvittu jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mutta missä ne ovat piilossa. että se siitä Natosta.

Turpeesta energiaa, polttoaineita jne. mutta hallitus on mitätöinyt Suomen mahdollisen energian, pitää nyt sitten siirtyä häkäpönttöihin... Suomeen äkkiä virkamieshallitus jne...

Voisiko Bullerin urheiluhallilla sisätiloissa harjoittelevat lopettaa sen nuuskapussien räkimisen kentälle! Siellä harjoittelee muitakin. Huom. valmentajat, kieltäkää käyttö harjoituksissa.

”Suomella ei ole juuri nyt välitöntä uhkaa”, joten juuri nyt ei tarvitse hakea Naton jäsenyyttä. Mutta mikä on välitön uhka? Se on semmoinen tilanne, jossa on enää turha haikailla jotain Nato-optiota, koska ovi pamahtaa juuri silloin kiinni.

Hei turvemiehet! Romuttakaa vain ne huonoimmat turvekoneenne ja jättäkää parhaimmat koneenne konehalliin odottamaan; niitä varmaan vielä tarvitaan!

Mitäpä nämä Suomi–Neuvostoliitto-seuran perilliset tykkäävät ihannevaltionsa nykytouhuista?

Vaasa vaatii kyllä kiinteistöjä hoitamaan jalkakäytäviään mutta itse laiminlyö puistojen jalkakäytävät täysin. Rantakadun ja Koulukadun puistojen jalkakäytävät eivät olleet hiekkaa nähneetkään vaikka torstaina oli pääkallokeli. Yksityiset taloyhtiöt olivat kyllä hiekoittaneet mutta kaupunki ei.

Hyvät suomalaiset, nyt jos koskaan, niin ostakaa kotimaista ruokaa ja muita tuotteita. Vain se takaa meidän huoltovarmuuden. Kriisissä olemme aina puhaltaneet yhteen hiileen. Tehdään niin myös nyt.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on sanottu, että se on hyökkäys demokratiaa vastaan. EIU:n tekemä vuosittainen demokratiaindeksi kertoo seuraavaa. Alle puolet maailman väestöstä, 45,7 prosenttia asuu ”jonkinasteisessa” demokratiassa. Vain reilut 6 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, jotka luokitellaan täysiksi demokratioiksi. Eiköhän Putinin hyökkäys Ukrainaan ole hyökkäys ennen kaikkea Ihmisoikeuksia vastaan.

Erityisen tarkkana pitää olla mitä selän takana saa puhua.

Pekka Haavistosta seuraava presidentti.

Jos Ukrainasta lähtee valtaisa pakolaisaalto, olisi EU:n vihdoin osoitettava jäsenmailleen oikeudenmukaista kykyä ja tahtoa jakaa pakolaiset tasapuolisesti eli suhteellisesti väkilukuun nähden, EU-maiden kesken. Se on vähintä, mitä EU:lta voisi nyt odottaa. EU on jo pitkään osoittanut epätasapuolisuutta. Suomen osuus EU:n 750 miljardin euron tukipaketista on ongelmallinen, sillä liian suuri osa menee korruptoituneille jäsenmaille. Nyt näyttöä!

Merenkurkun itärannikon maakunnan alue tunnettiin aiemmin Vaasan rannikkoseutuna. Valtioneuvoston nimetessä Suomen nykyisiä maakuntia vuonna 1998 sisäministeriö ehdotti Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) suosituksesta nimeksi Rannikko-Pohjanmaata. Maakunnan liitto otti kuitenkin nimen Pohjanmaa, vaikka maakunta käsittää ainoastaan lounaisimman osan Pohjanmaan historiallisesta maakunnasta. Nimi aiheuttaa sekaannusta paitsi historiallisen Pohjanmaan, myös sen alueella olevien muiden nykymaakuntien, varsinkin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa.

Miksi Suomi ei uskaltanut liittyä Natoon jo aiemmin?

Olipa hieno jazz-konsertti torstaina 24.2. Kalevan navetan Hugo-salissa! Navetan piha ja parkkialue ovat vain riittämättömät isolle kävijämäärälle! Pihan kunnossapito surkeaa. Kaikki hiekoitussepeli jään alla. Kaiken huippuna vielä parkkipaikkojen vähyys, koska samaan aikaan vielä kansalaisopiston kursseja. Lisäksi vielä pakollinen parkkirahastus! Kiitos silti huippukonsertista!

Putinilla oli viime yönä aivan kuin ilmestys, että hän pääsee historiaan suurempana kuin Stalin. Kun hän heräsi, hän säikähti totuutta, jossa hän joutuisi ihmiskunnan historian kirjoihin suurimpana tyrannina ja valehtelijana.

Tuntuu täydelliseltä farssilta tämä Ilmajoen kunnanjohtajan valinta. Eikö Ilmajoella mitään pystytä hoitamaan niin kuin prosessi edellyttäisi? Tämä ei todellakaan anna hyvää kuvaa Ilmajoen kunnan kyvystä hoitaa asioitaan mallikkaasti.

Nyt auramiehet liikkeelle samalla innostuksella kuin syksyllä, silloin auraa hinkattiin pienen kuuran takia aivan turhaa. Nyt olis aurattavaa, vaikkei lunta oo satanutkaan.