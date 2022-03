Teeriniemellä aurausurakoitsijan työ on luokatonta joka ainoa talvi! Muutosta parempaan ei ole tullut. Lumisateen jälkeen aurataan lumet pois sitten, kun aikaa sattuu olemaan ja se on siinä. Ei mitään korjaustöitä: Näköesteiden poisto, risteyksien avaus ja loskan poisto. Kotikadullani on nyt niin paljon loskaa, että joudun autoilemaan pyörätietä pitkin päästäkseni pääkadulle.

Median tärkeä tehtävä olisi pakkosyöttää suomalaisille toisen maailmansodan ja naapureidemme historiaa. Kouluissa sitä ei ole opetettu. Työikäiset akateemisetkin ovat osoittautuneet täysin tietämättömiksi.

Lenkkeilin koirani kanssa Suvilahden ulkoilureitillä. Voi sitä koirien ulosteiden määrää reitin varrella. Kaikkien viihtyisyyden vuoksi toivoisin koiranomistajien keräävän ulosteet pussiin ja kaupungilta toivoisin useita roskiksia reitin varteen.

Suomen armeijassa on alemmalla päällystöllä ohjeet, miten menetellään kun komentaja menettää järkensä.

Sinulle Marinin puolustajalle, että Marin lukee valmiiksi avustajien kirjoittamia asioita. Päättäväisyys tulee siitä ja toisten mielipiteiden aliarvostamisesta. Meni taannoin sormi suuhun, kun joutui kahdenkeskiseen livekeskusteluun erään viisaamman kanssa ja kun piti vastailla ”omasta päästä”.

Onhan se surkuhupaisaa ja säälittävää resurssien haaskuuta, et seinäjokisille ei kelpaa Vaasan lentoasema!

EU:n turvatakuut jäsenilleen. Poistaa välittömästi venäjän Facebook-kavereistaan...

Mustasaari rahoittaa hotelliyrittäjälle allasosaston. Ei näytä rahat riittävän enää teiden talvikunnossapitoon. Teiden kunnossapito on tosi heikolla tasolla, ei kaukana surkeasta.

Putin syötti niin sanotusti lapaan. Nyt on Natoon liittyminen helppoa.

Jos koiravero on kunnanvaltuutetuille koiranomistajalle vaalilupausten vastainen, olisiko haittavero parempi vaihtoehto? ”Iso koira iso kakka, pieni koira pieni kakka” -periaatteella määrätty kunnallinen vero antaisi mummon pitää perhoskoiransa kohtuukustannuksin. Ylinopeuksia seurataan kameravalvonnalla, joten samantyyppistä pökäleenvääntäjän valokuvaan perustuvaa rikemaksua voisi myös kehitellä. Poistuisi taas yksi valituksen aihe.

Saako Ukrainan valtaus eri puolilla Suomea tapahtuneet välillä erikoisetkin kiinteistö- ja maakaupat nyt uuden ja oikean merkityksen?!

Idässä ”kavereita” hankitaan niin, että vedetään turpaan ja aloitetaan jatkuva alistaminen ja pelolla kyykyttäminen. Kun taas läntinen sivistynyt maailma ja Nato toimii niin, että illalla jätetään ovi auki ja sanotaan ystävälle: Tule sisään, jos ja kun tulee kylmä, pelaamme skibboa ja täällä on tilaa. Esittelen sinut muille ja muut sinulle.

Ukrainassa ja maailmassa taitaa Putin olla nykyään Putout.

Miten voi olla mahdollista, ettei keskustan alueella ole yhtään ainoaa ekopistettä jossa olisi muovikeräyslaatikko. Järjetöntä! Häpeä Stormossen!

Nimimerkille töissä eläkkeellä on ihan mukavaa, viet jonkun työpaikan, jos palkka ei ole tärkein, mene vapaaehtoistyöhön, sielläkin pysyy pää ja kroppa kunnossa. Miksi halutaan olla töissä, kun saisi olla ansaitulla eläkkeellä?

Tässä lehdessä (24.2.) kysyttiin alueen kansanedustajien mielipidettä Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Eduskuntavaalit lähestyvät. Äänestäjien kuluttajasuojan vuoksi selkeä vastaus tähän itsenäisyyden aikamme tärkeimpään puolustuspoliittiseen kysymykseen on oleellisen tärkeä. Koska kysely oli tehty ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista Ukrainaan, voisi lehti tehdä uuden kyselyn hyökkäyssodan edistyessä.

Tulevia vaaleja koskeva päätöksenteko on Venäjän aloittaman sodan takia helpottunut: en äänestä puoluetta, joka on Suomen Natoon liittymistä vastaan.

Milloinhan huomataan, että Valko-Venäjä on jo Puuttinin /Venäjän hallussa ja nyt otetaan Ukraina osaksi Venäjää. Tästä on pieni matka siihen että Suomi ja Ruotsi onkin osa Venäjää. Jos olisin päättämässä tuolla eduskunnassa, niin Nato on nyt ainoa Suomen turva Venäjää vastaan.

Kuinka on mahdollista, että toisella on 20€ korkeampi tuntipalkka ja ei kuitenkaan mukamas pärjää. On se kumma.

Nyt kun Il-Pon ex ja nyk. päätoimittajakaksikko Viljanmaa & Mantila ajavat kilvan Nato-vankkureilla, Ukrainan sota kilpenään, kohti mielestään kirkkaana siintävää ja turvallista Nato-Finlandiaa, niin rohkenen kestotilaajana pyytää myös yhtä laajaa ja kattavaa selontekoa liittymisen riskeistä. Kiitos jo etukäteen! Yt. Se toinenkin puoli.

Kyllä Putinin hampaat Natoonkin pystyy, kun kaikki länsimaat on hänelle myrkkyä.

Pienet on murheet, kun joku pahoittaa mielensä suomalaisen lausuessa olumpia. Niin se pitääkin lausua, koska kielessämme on vokaalisointu. Kyllä tuon olympia-sanan muutkin kielet sopeuttavat omaan ääntämykseensä, kuunnelkaa vaikka englantia.

Sota ja Putin. Eikö todella koko maailmasta ja Suomesta löydy ihmistä, joka saisi Putinin aisoihin tavalla tai toisella! Että annetaan yhden ihmisen tuhota miljoonien ihmisten ainut elämä! Annetaan historian toistaa itseään! Ei olisi uskonut olevan mahdollista nykypäivänä! Pelottavaa, kauheaa! Pitää vaikuttaa Venäjän kansaan että se aktivoituu ja erottaa Putinin!

Monitoimihävittäjien hankintaa ei taida kukaan enää vastustaa. Lisätilauksenkin voisi pian tehdä. Vain voima puhuu. Balalaikan soitto ei nyt riitä.

Niin toivoisin, että olisimme jo Naton jäseniä. Mikään maa ei tule meitä auttamaan, kun Putinin röyhkeys ja häikäilemättömyys kohdistuu Suomeen. Iso Ukraina vallataan muutamassa päivässä, Suomi muutamassa tunnissa.

Nyt on oltava lujana! EU:n komissio kaavailee turvepelloilla viljelyn kieltoa. Kaikki pellot tarvitaan huoltovarmuuden takia. seurataan joutuvatko edustajamme taas ”alistumaan” Brysselissä. Ei missään nimessä pitäisi!

Tein vuonna 2017 Vaasan kaupungille aloitteen jalkakäytävien kunnossapidon valvonnasta. Ehdotin pysäköintivalvojan oto. tehtävänä hoitaa tätä valvontaa. Sain aikanaan kirjallisen vastauksen 2,5 A4-sivua miksi tämä ei onnistu. Tänä päivänä homma on vielä hoitamatta ja jalkakäytävien kunto (liukkaus)valvomatta ja hoitotyön laiminlyöjät vastuuseen saattamatta.

Pienen valtiomiehen ongelma. Miksi kukaan ei puhu minusta? Miksi kaikki puhuvat Long Covidista!

Taas toteutuu virren 170 sanat: ”Se vanha vainooja, kavala kauhea on kiivas kiukkuinen ja julma hirmuinen”... että niin mukava naapuri meillä on.

Miksi naapuri tulet ulos tupakalle, en minäkään tykkää, että nousee tupakanhaju sisälle toisen tupakasta.

Tuleeko ajatus, että Ukrainan kansalaisia, jotka pakenee sotaa, voisi ottaa omaan kotiin. Kuten on joskus tehty.

Jos Suomella kerta on rahaa vaikka muille jakaa, niin voisimme sitä jakaa hiukan Puolaankin. Sinne kun ukrainalainen pakolaisvirta osuu ensimmäiseksi. Ja näyttää siltä, että tulee varsinkin lapsia, naisia ja vanhuksia. Vai pitääkö heidän antaa tasa-arvon nimissä kärsiä, kuten miehensä ja isänsäkin? He, jotka jäivät puolustamaan isänmaataan.

Vaasan läänin toiminta-aikoina käsitteellä ”Etelä-Pohjanmaa” ei ollut virallista merkitystä, mutta sillä tarkoitettiin lähinnä suomenkielistä, eteläistä pohjalaisaluetta. Ruotsinkieliset kunnat eivät kuuluneet käsitteen piiriin. Mutta tänä päivänä ruotsinkielinen rannikkoalue, eli Pohjanmaan maakunta, voisi olla osa Etelä-Pohjanmaan maakuntaa maakuntien yhdistyessä. Hallinnon pääpaikka olisi Seinäjoki, ja sen ruotsinkielinen filiaali Vaasassa.

Kyllä omia metsiä kannattaa hoitaa, sai siihen yhteyskunnan tukea tai ei.

Pelon ja toivottomuuden lietsojia Putin rakastaa.