Variskan kirjasto taas kiinni. Nyt olisi syytä saada kirjastoauto näille kulmille. Kaikilla ei mahdollista päästä pääkirjastoon.

Ei ihme, että Joni Mäki jätti Vaasan Hiihtäjät. Maakuntaviestiin Vaasasta saatiin vain yksi joukkue, ja nuorisoviestissä seura loisti poissaolollaan.

Venäläisten jäädytetyt varat pitää käyttää pakolaisten auttamiseen!

Vaasan Sportin kannattajaryhmä, nyt olisi aika vaihtaa nimi White Armyyn.

Vaasan Kirkkopuistikon järjestelyt autojen yhden kaistan käytöstä on järkyttävä. Kuka tämän on suunnitellut ja saanut vielä toteutukseen. Esille kiitos. Vielä kun lumen poisto on epäonnistunut todella pahoin, on autolla liikkuminen ollut suoraan sanoen vaarallista.

Maitolitra maksaa vähemmän kuin vastaava vesipullo. Valio, Atria ja varsinkin S-ryhmä ja K-ryhmä, jotka esittelevät todella suuria voittojaan mutta maatalouden alkutuottajalle ei maksettaisi asianmukaista hintaa. Hävettää todella tämä kaupan touhu. Tapatte Suomen maatalouden.

Johtaja Anders Östergård ely-keskuksesta satuili I-P:n kirjoituksessaan tiet kuntoon sekä poterot ja kuopat sileiksi, näkiköhän unta? Kunnanjohtavat menivät julkisesti moittimaan tiestön ala-arvoista kuntoa alueillaan, Östergård kehotti keskusteluun elyn kanssa suoraan, ”ei tehdä nyt tästä numeroa” -tyyliin ja ylisti teiden hoitoa ja hyvää kuntoa, kuntien asukkaat ovat jyrkästi eri mieltä, Karjalassakin on jo paremmat.

”Tällä hetkellä meitä ei uhkaa mikään.” Tätä lausetta päättäjämme toistavat kuin mantraa. Ilmeisesti he eivät ymmärrä, että tuo uhka voi tulla vaikka huomenna ja silloin ”Nato-ovi” sulkeutuu. Nyt Putinilla näyttää tosin olevan muita kiireitä. Olen varma siitä, että hänellä on jo suunnitelma Suomen varalle. Mitä päättäjämme odottelevat?

Voisitko Henrik Gräsbeck tutkia tarkemmin Vaasan Sähkön viime vuoden tilinpäätöksen. En kyllä millään jaksa uskoa Damlinin sanomisia. Liikevaihto tuplaantui ja tulos putosi 20 meurosta 6 meuroon. Tuotantorakenne on kuitenkin lähes sama kuin Seinäjoen Energialla, jolla ei ole ollut tarvetta nostaa sähkön hintaa toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa. Vaasan Sähkö nostanut hintaa 40% tänä vuonna.

”Tuottajalle kiitos.” Kyllähän se on niin, että kissa kiitoksella elää.

Toiset aina ymmärtää asiat tahallaan väärin, takaa pilkistelee, tyhmyys, ilkeys, kateus ja röyhkeys.

Tarvitaan vain yksi maailmanvaltiaaksi pyrkivä häirikkö ja koko maailma on sekaisin. Luottamus meni ja sadaksi vuodeksi.

Nyt on laiskoille suomalaisille uusi keino välttää työntekoa. Jos ei huvita mennä töihin, voi sanoa, että long covid väsyttää. Kuinkahan moni kokeilee?

Joku tällä palstalla susia suojeleva oli tyytyväinen, että Lauhavuoreen siirretään peuroja susien ruoaksi. En ymmärrä tällaista susien suojelua, kun toiset kovalla työllä yrittävät palauttaa suomenpeuran niitten aikaisemmille elinalueille.

Kansainväliset raadit valitsee Suomen viisuedustajaksi varman voittajan? Emme itse osaa?

Venäjä piiritti Ukrainan ja unohti, että koko muu maailma piirittää sitä.

Karmeaa katsottavaa tämä UMK22-finaali, solistit aukoo suutaan ja soittajat on muka soittavinaan, eikö kukaan uskalla enää astua lavalle aidosti esiintymään. Eihän tätä kuuntele enää Erkkikää, koittakaa ny vähän ryhdistäytyä.

”Eihän tää oo perheohjelma”, sanoi tyttäreni UMK-kilpailua katsottuaan.

Ihmettelen, että miksi koiravero on poistettu ja omakotitalojen kiinteistöverot ja hulevesimaksut vain nousevat. Useimmat pitävät tonttinsa katuosuuden siistinä kesät talvet myös alueen yleisen viihtyvyyden vuoksi. Kiitokseksi saamme siivota koirien jätökset verottomilta koirilta. Inhottaa taas, että miten paljon jätöksiä tulee sulavan lumen alta ja mikä haju.

Joko olisi aika ymmärtää, että turvekoneet kuuluu suolle eikä romutettavaksi ja maanviljelijä pellolle. Kotimaiselle ruoalle arvostus ja maajussille. Ei me voida luottaa ulkomaan tuontiin.

Vieläkö joku luottaa Venäjään? Vain Naton jäsenenä olemme turvassa itänaapurilta.

Vai johtuu tämä sota Putinin pandemiaeristyksen aiheuttamasta paranoiasta (IP 27.2.). Eikö asiantuntijat keksi mitään älykkäämpää. Paranoia on kyllä naiiviuden huippu.

Vaasan kaupunkia ei hyödytä uusi tiehöylä, jos kuljettajalta puuttuu ammattitaito.

Kaikki kunnia Ulkopoliittisen instituutin johtajalle Mika Aaltolalle, joka tekee pitkää päivää ja uskaltaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Rohkeutta muillekin!

Kostautuuko useiden suomalaisten sinisilmäisyys Venäjän aggressiota lopulta meidän tuhoksemme? Voi teitä pohjalaisetkin kansanedustajat, päätoimittaja Mantila kirjoitti oikein teistä (27.2. I-P).

Eiköhän nyt unohdeta kävelykatujen lisärakentaminen Vaasassa. Meillä on jo iso tori ja Hovipuistikko, jossa voi kävellä mielin määrin. Samoin Toriparkin laajennus on täysin turha, koska Teatteriparkissa on hyvin tilaa ja kun kauppaliikkeetkin poistuvat keskustasta yksitellen. Ostetaan uusi tiekarhu ja panostetaan parempaan auraukseen tulevina talvina. Auraus on ollut surkeaa.

Naton kanssa pitäisi pikaisesti kolmen kesken sopia, että se tarjoaa välittömästi toistaiseksi turvatakuut Suomelle ja Ruotsille, vaikka nämä eivät ole jäseniä. Näin Putin ei voisi syyttää maitamme liittoutumisesta ja hyökätä sillä perusteella. Itsekin hän harrastaa vastaavaa viestintää. Taustalla voi sitten tehdä mitä vain sopimuksia.

Natoon heti, jos ei jo myöhäistä...

Useimmat diktaattorit ovat kautta aikojen vallanhimossaan käyttäneet toiminnassaan samaa kaavaa kuin naapurissamme on käytetty ja käytetään edelleen. Miksi koko muu maailma ei sitä huomannut ajoissa? Oliko oppikirjat jätetty lukematta?

Ministeri Kurvinen ei anna selvää vastausta koskien Suomen Nato-jäsenyyttä (I-P 24.2). Kyllä kansalaisilla on oikeus tietää, mitä mieltä kansanedustaja ja varsinkin ministeri on Suomen tulevaisuutta koskevasta asiasta. Nyt ei pirä jäädä peesaamahan mahdollisia ministerinpaikkoja tulevissa hallituksissa. Mielipide esiin!

Venäjästä tulee uusi Pohjois-Korea. Näyttää ihan vastaavalta kehitykseltä. Sotakommunismi ja suuruudenhullu johtaja on huono yhdistelmä.

Vaasan uimahallin jumppatunnit ovat huonontuneet aikaisemmasta. Tekniikka pettää ja vetäjät myöhässä, pitäisi tulla vähän ennen tunnin alkua tarkistamaan että tekniikka toimii. Emme tarvitse puhetta vain selvä näyttö liikkeistä riittää. Vaihtelua taustamusiikkiin, nykymusiikkikin kelpaa, ei ole kivaa kuunnella rahinaa ja monet kerrat samaa levyä! Allasjumppa pitäisi olla hauskaa kaikille, myös vetäjille, ainakin perjantaisin tämä olisi suotavaa!

Ulkoministeri Tannerin sanoin: Suomi ei solmi rauhaa millä ehdoilla tahansa. Jos se apu, jonka Suomi saa nyt ulkomailta, olisi saapunut kuukausi sitten, eivät venäläiset olisi saavuttaneet mitään tuloksia hyökkäyksellään Suomeen. Me olemme saaneet useista maista materia-apua, ja myöskin vapaaehtoisia on saapunut. Mutta se ei riitä vielä, ja lisäksi apu on tullut liian hitaasti. Ilkka 27.2.1940.

Älyvapaat pyörätiet Kirkkopuistikolla. Bussi joutui kiertämään Koulukadun kautta, kun ei mahtunut menemään normaalireittiään. Vaasan leveillä kaduilla mahtuvat sekä jalankulkijat että pyöräilijät. Maalatkaa viiva väliin. Käyttäkää rahat jo olevien pyöräteiden kesä- ja talvikunnossapitoon. Ei enää lisää pyöräteitä keskustaan!

Ei Suomessa myydä oikeasti luomumaitoa eikä luomulihaa, kun määritelmä ei hyväksy hirvenlihaakaan luomulihaksi.

Kunpa yritykset kehittäisivät henkilöstöään, ettei älykkäiden ihmisten tarvitsisi jäädä urheilijoiksi saavuttaakseen tavoitteitaan ja kehittääkseen itseään!

Vaara on suuri. Venäläiset maanomistukset Suomessa sijaitsevat 2–3 km päässä meidän lentokentistä.