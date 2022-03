EU:n Naton ulkopuoliset valtiot halutaan kiireellisesti mukaan. Eduskunnan on käsiteltävä aloite heti, ettemme joudu katumaan kuten Ukraina.

Vastaava pakolaiskriisi itäisessä Euroopassa on historiallisena kokemuksena yhä suomalaisten selkäytimessä syvällä, noin kahdeksan vuosikymmenen jälkeenkin, oli kokijana sitten siirtokarjalainen tai vastaanottajataho. Menestyksellinen asutustoiminta oli yhteistoiminnallinen menestys. Ei siinä Kelaa ollut tuolloin auttamassa, kuten Suomeen viime vuosina tuhansien kilometrien päästä tulleille. Pystyimme siihen.

Vasemmistoliiton mielestä yhteiskunnan pitäisi hoitaa perheen tehtävät, kuten lasten ruokkiminen. Sen sijaan että verorahoilla holhotaan kaikkea, olisi parempi keskittyä perheiden tukemiseen. Nykyinen politiikka rikkoo perheitä ja ruokkii itsekkyyttä. Kansakunnan vahvuus on aina ollut ydinperheessä! Tutkikaa kuinka esim. Neuvostoliitossa perheen merkitys ajettiin alas. Terve tavallinen perhe on yhteiskunnan paras rakentaja jota yhteiskunnan tulisi kaikin tavoin tukea.

Oikein alkaa hävettää näiden poliitikkojen näkemykset, ettei ole oikea aika hakea Natoon. On hienoa, että joitakin suoraselkäisiä löytyy. Kok ja Rkp, muut ovatkin sitten liki pitäen housunpolvet puhki kuluneet, kun on oltu kontallaan Venäjän suuntaan. He nauttivat omakeksimässään Nato-optiossaan.

Nyt on momentum liittyä Natoon. Pikaisesti hakemus sisään valtiojohdon/eduskunnan toimesta. EU/Nato yhtenäinen Venäjä-vastaisuudessaan ja Putinin joukot kiinni Ukrainassa. Suomi ja Ruotsi voidaan liittää jäseniksi pika-aikataululla ja saavat Nato-suojan jo hakuaikana. Nato-option lunastus on nyt.

Hyvä Mantila, suoraselkäistä on rehdisti kannattaa Nato-hakemusen jättämistä. Näitä vastustajia piisaa, joiden perustelut ovat sitä samaa, jota on kuunneltu vuosia tai vuosikymmeniä. On vakuutettu, että päätös tehdään omista lähtökohdista – onko todella näin? Minusta kuunnellaan korvat höröllä mitä Putiini tiedottajiensa kautta uhkailee. Irrottakaa päättäjät lopultakin Suomi Venäjän alistamisen alta. Ryhtiä poliitikot. Ryhditöntä.

Ihminen on tuonut kissan Afrikasta. Ei kukaan heitä Afrikasta tuotua käärmettä lumihankeen mutta kissa heitetään.

Kunnanjohtajat pitää osa-aikaistaa kun yli 60 prosenttia toiminnoista siirtyy sotealueille.

Kiitokset Ylä-Autiolle asiantuntevasta kirjoituksesta a-hihdon lähihistoriasta ja Tero Seppälän sukujuurista, mutta Lillehammerin olympiakisojen a-h-viestijoukkueen kokoonpanosta Ylä-Autiolta unohtui että joukkueessa hiihti myös kolmas kauhajokinen Erkki Latvala, näin kun historiaa oikein muistellaan. Tero Seppälälle toivotaan onnistumista Kontiolahella.

1340 km maarajaa Venäjän kanssa, SDP:n ansiosta se on maamiinaton.