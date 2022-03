Nyt olisi myös korkea aika laittaa jäitä hallituksen hattuun ilmastokysymyksissä. Suomen ei tarvitse olla parempi kuin muiden maiden. On hyvä huomioida, että tämä nykyinen taloudellinen tilanne maataloudessa, energian hinnan kehityksessä ja Ukrainan auttaminen. Nämä muuttuneet tilanteet vaativat hieman taka-askeleita mm. turpeen energian käytön suhteen. Hölmökin saa olla mutta ei tyhmä.

Maanviljelijät, kylväkää keväällä ruokaviljaa, sitä tarvitaan tulevana talvena. Talvisodan ruokapulan kokenut.

Suomen päättäjät (eduskunta, hallitus ja korkeat virkamiehet)/ puolustusliitto Nato-jäsenyys: Olette, arvon päättäjät, hokeneet vuosikausia, että natokumppanuus on hyvä asia, mutta kuitenkin toistaneet jatkuvasti: ”Nyt ei ole oikea aika hakea jäsenyyttä.” Osaatteko yhtään kuvitella, miltä tuollainen lausuma kuulostaa niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin kuulijan korvissa? Minäpä kerron. Se kuulostaa seuraavalta: ”painetaan vaan pää pensaaseen ja ollaan ihan hiljaa, niin ei Kremlin kapellimestari meitä huomaa”. Kaikkein oikein aika oli silloin kun N-liitto hajosi ja esim. Baltian maat hakeutuivat puolustusliitto Natoon. Suomi ei Kremlin peloltaan uskaltanut. Senkin jälkeen on ollut jatkuvasti ”oikea aika”, mutta em. hokemaa toistetaan aina vaan. Nyt kun ”ystävällismielisen” naapurimaamme todelliset aikeet ovat paljastuneet, on todella oikea aika (=viimeinen hetki) toteuttaa em. liittyminen. Vai pakenevatko päättäjämme edelleen vastuutaan?

Miksi nämä musiikin neropatit vääntelee ja tärvelee vanhoja tunnettuja kappaleita, eivätkä halua tai kykene tekemään omiaan. Tämän kirjoituksen innoitti juuri kuulemani Kaunis Veera, jonka tunnisti vain tästä nimestä.

Suur-Seinäjoki panostaa lapsiin ja nuoriin 50 000e ja muutaman ”hienot rouvat/herrat” mielitekoon 1 000 000=(toripaviljonki). Olette päättäjät tarpeesta tietoisia ja vaihtakaa ko. rahasummat kohteitten kesken! Nyt taas on näköjään miljoona e löysää rahaa kaupungin kassas!

Venäläiset hyökkääjät ovat sytyttäneet Ukrainassa isoja polttoainesäiliöitä. Siinä menee yhteiseen ilmatilaamme monta pohjalaista polttoturvekentällistä ja saunankiuallista hiilidioksidia, joista hiukkaspäästöistä Suomi on syytettynä.

Venäjä on syytä alistaa anomaan palvelunsa takaisin, esim. Finnair, Kesko jne. Vasta sitten kun sota on ohi.

Ukrainassa tarvitaan apua, Yle käyttää rahaa euroviisuihin valtavan määrän 2 viikkoa ennen, kuinka pitkään jälkeen.

YLE 1/Pohjanmaa välittää voimakkaasti Kokkolan uutisia muun Pohjanmaan kustannuksella. Miksi!

Miksi Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja UPM seisoo, pannut kylmänä?!! Hallitus herätkää.

Ukrainan talvisota. We salute you! Toivotaan että aseapu ehtii.