Eläkeläisellä on asiaa. Mistä Markus otat mainitsemasi pieneläkkeiden korotukset? Korotetaanko työeläkkeiden verotusta, vai? Oletko tosissasi että eläkeläiset olisivat yhteneväisiä? Eläkeläispuolue, Senioripuolue ja mahalasku tuli joka kerta. Kannattaa miettiä miksi puoliväli-indeksiä ja työeläkkeiden verotuksen pienentämistä haluavista se kärkipää ei kestä ajatustakaan että pieniä eläkkeitä nostettaisiin. Nimimerkki: kaiken kokenut ja mukana ollut työeläkeläinen ”vielä”.

Suomi aseistaa Ukrainaa. Nyt pitäisi olla viimeistään selvää, ettei Suomi ole puolueeton vaan Kremlin silmissäkin osa vihamielistä länttä. Nyt ei saa jäädä yksin. Ei ole ”Nato-vouhotusta” vaan raakaa realismia.

Ei se nyt niin onni ole olla sen pienen yksityisen maidonjalostajankaan tuottaja. Tuottajahintaan hienoinen lasku. Kahviloiden ja gallerioiden tappiot revitään tuottajilta.

Lienee ilmeistä, että Seinäjoki haluaisi maantieteellisesti edelleen kasvaa, kuten Vaasakin. Miten olisi Seinäjoen kasvu länsi-itäsuunnassa, kun pohjois-eteläsuunnassa se ei ole edistynyt. Ilmajoki, Lapuasta puhumattakaan, haraa yhä vastaan, vaikka taustana on historiallistakin yhteiseloa. Maakuntaa juuri vaihtanut Isokyrö voisi lähestymistään kohti Seinäjokea vielä lisätäkin. Kuortaneen valtuutetut voisivat kokoustaa Alvar-poikansa salissa.

Venäjä hyökkäsi veljeskansansa kimppuun. Surullista! Miten se oma veli voikaan olla se kaikkein petollisin, alhaisin ja röyhkein, kasvoton naamio.

Aion hankkia potkurin. Onko varmaa, ettei pienempiä teitä ainakaan Ylistaron suunnalla hiekoiteta?

Te jotka hoette, että Venäjä hyökkää Suomeen, jos Natoon haetaan. Olette siis aivan varmoja, ettei se hyökkää vaikkemme olisikaan liittymässä. Kun Putinin touhuja seuraa, itse en ainakaan siihen luottaisi. Putin puhuu toista ja tekee toista.

Nyt vaan lisää tuulimyllyjä jauhamaan sähköä. Mitään turvekoneita ei romuteta ja maataloutta alasajeta. Nyt paneuduttava jonkinlaiseen omavaraisuuteen toden teolla.

Jos tai kun otatte lemmikkieläimiä ja oma talouskaan ei ole kunnossa, eikä pysty huolehtimaan itsestään, niin kannattaa jättää ottamatta...

Wärtsilässä työkielenä on englanti (I-P 1.3.). ”Yhteenkuuluvuuden kannalta on lisäksi oleellista, millä kielellä esimerkiksi kahvitauolla puhutaan”. Eli suomea ei saa puhua edes kahvitauolla? Onko mennyt pikkasen pitkälle? Miksi Wärtsilä yleensä ottaen toimii Suomessa, rupusakin keskellä?

Miinat takaisin itärajalle!

Aiheuttavatko harvaan asutun Suomen autonkäyttäjät vesipulan maailmassa? IPCC syyllistää meitä siitäkin. Eivät puhu siitä, että maailman väestö lisääntyy 83 miljoonalla vuodessa. Väki lisääntyy kolmessatoista vuodessa miljardin! Kuulemma ”kiritämme” ilmastoteoissa!

Hei SPR, kierrätyskeskus nyt olis varmaan Ukrainassa tarvetta hyville,lämpöisille vaatteille ja kengille yms. Tulisi teillekin lisää tilaa uudelle tavaralle? Hyvä kiertämään.

On toki erittäin hyvä asia ymmärtää slaavilaista sielunmaisemaa, mutta länsimaisen poliitikon on syytä ymmärtää myös demokratian abstraktioita, ja johtavan (!) länsimaisen poliitikon on kyettävä tunnistamaan, tunnustamaan, tiedostamaan ja yhteisen tuumauksen jälkeen myös toiminnallistamaan niihin yhteensopiva dialogi!

Länsi on jäädyttänyt Putinin ja Venäjän hallinnon sekä oligarkkien varat! Miksi vain jäähdytetään? Eikö ne pitäisi takavarikoida ja käyttää Ukrainan puolustukseen ja muuhun apuun, mukaan lukien pakolaiset. Eli nyt pitää tilit sulkea ja estää varojen siirto uusille Aku Ankka -tileille. Sitten pitää pakottaa kaikkien pankkien erityisesti Kyproksen, Sveitsin, Luxemburgin ynnä muiden veroparatiisimaiden luovuttamaan ne EU:hun perustettavaan sotatilipankkiin. Älkää vain sanoko, että se olisi laitonta!

Vesivoimalla sähköä koskia patoamatta. Kalat pysyvät turbiinesta kaukana. Vesi ketjutetaan. Turbiinien käyttö usealla tekniikalla tarvii uudenlaista ajattelua. Tulimyllyt uusittava 3–4 kertaa sukupolvien aikana. Näin ollen jatkuvaa rakentamista ja purkamista, tuleekohan ilmastohyötyjä? Myllyt pyörineet 15 vuotta, onko tutkittu minkälaisia aineita on hioutunut lavoista maaperään.

Suomessa eletään kivikautta, turkistarhaus jatkuu.

Suomi on herkkupala Natolle, kun liitymme jäseneksi. Sen seurauksena saamme sodan ja ydinräjähteet niskaamme.

No niin. Nyt olisi Tarja Halosen, Paavo Lipposen ja Erkki Tuomiojan aika kertoa käsityksensä Ukrainan tilanteesta! Heti eikä sitten joskus!

Taksikuskit huomio. Ettehän käytä voimakkaita deodorantteja. Astmaa sairastavana matka on kidutusta.