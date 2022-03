Ilmajoen johtajan valinnasta vielä, olihan kallis projekti nimetä ryhmä valitsemaan konsultti, minkä tekemän ehdotuksen pohjalta valitaan kolme ”parasta”, että saadaan esittää ja äänestää vielä ”ulkopuolinen” uudeksi kunnanjohtajaksi.

Hyvä matkailukirjoitus Tomi Kohtanen. Mutta unohtui tärkeä saavutettavuus. Valtatie 18 on osin kylätietasoinen. Veneskosken–Kouran oikaisu ja ohitus tarvitaan nopeasti. Tie on elinehto Suomenselän turismille.

Jalkaväkimiinoista luopuminen oli Suomelle paha virhe. Asialla demarit ja presidenttinä toiminut Tarja Halonen. Vastuutonta ja ajattelematonta toimintaa.

Natosta ei mitään hyötyä Suomelle, on vaan maksumiehenä.

Painipatsaan siirtonäytelmä Nurmossa kesti kaksi viikkoa. Kuka suunnitteli siirron? Mitä maksoi? Sama yhtiö urakoi Nurmoo-talon muutoksen. Se viivästyi. Kalliiksi tuli. Ympäristön siivous jäi tekemättä. Sama firma tekee toripaviljongin. Minkä vuoden juhannukseksi valmistuu? Päättäjiä viedään kuin pässiä narusta. Tehkää jotakin.

Mika Aaltolasta seuraava presidentti! Ei yhtään ”niinku”-sanaa puheessa! Tietoa paljon ja asenne kohdallaan, hieno mies.

Toivottavasti Suomeen saadaan seuraavaksi selväsanainen presidentti, jonka puhumisia ei aina jälkikäteen tarvitse selitellä ja tulkita!

Jos FIN Natoon ja SWE ei, jos sota venäjän ja Naton välillä syttyy, niin FIN taistelutanner ja Ruotsi säästyy, siis vain yhdessä Natoon FIN ja SWE (puuttuu vain suur-Suomi haihattelu).

Kiitos VR:lle! Olipa aamupäivästä ilo astua junaan Lapuan asemalla, kun hiekoittaja, roskien kerääjä -asemamies autto kassimme junaan ja voi ne jutut oikialla murteella, hymyä piisas Helsinkiin asti!

Kiitoksia Tokerotien auraajalle välillä Jalasjärvi–Kauhajoki! Tien kunnossapito Etelä-Pohjanmaan parasta A-luokkaa koko talven. Päivittäinen tienkäyttäjä.

Kun suomalainen ostaa maa-alueen, pitää kauppakirjaan tarkasti merkata alueen tiedot, myyjän tiedot ja ostajan tiedot. Miten ihmeessä on voitu Suomesta osia myydä venäläisille ilman, ettei kukaan tiedä ostajaa. Näistä kaupoista on myyjät ja kaupanvahvistajat laitettava vastuuseen. Kaikki nämä alueet sijaitsevat Suomen puolustuksen kannalta tärkeillä, jopa vaarallisilla alueilla eli lentokenttiemme vieressä.

Juuri nyt Natoon hakeminen olisi sulaa hulluutta. Näinhän me asettuisimme eturintamaan Putinia vastaan hänen ajatusmallinsa mukaan. Eikö Putin ole nyt näyttänyt kuinka arvaamaton voi olla. Annan kuitenkin täyden tukeni pres. Niinistölle tässä asiassa ja luotan hänen harkintakykyynsä oli hänen ratkaisunsa mikä hyvänsä.

Missä EU, siellä ongelma. Vieläkö Timo Soini ja perussuomalaiset on näinä yhtenäisyyden aikoina tätä mieltä?

Paljon kirjoitellaan ja puhutaan Natoon liittymisestä mutta missään ei ole mainittu mitä se maksaa. Olis kiva tietää. Luulen, että monella mieli muuttuu.

Katse työttömästä työnhakijasta työllistävään työnantajaan, mars!

Lukija ihmetteli, miksi eläkeläinen vie työpaikkoja eikä mene vapaaehtoistyöhön pitämään mielialaa korkealla. Kysyjä ei varmaan ole kuullut työvoimapulasta. Alalla, joka on yksi yhteiskunnan avaintehtäviä, on jatkuvasti avoimia työpaikkoja. Olen niin pätevä kuin tässä työssä voi olla. Pitäisikö työhön ottaa ”joku työtön kadun mies” pelkästään siitä syystä, että olen saavuttanut eläkeiän? Teen työtä edelleen mielelläni. Lopetan toki pian – yleisön pyynnöstä.

Omavalmentajani väitti, että työnantajat ovat tyhmiä. Omasta mielestäni he tarvitsevat vain vähän valmennusta. 1. Mitä on älykkyys? 2. Miten älykkyyttä voi hyödyntää työssä/ammatissa? 3. Minkälaisissa työtehtävissä älykkyydestä on eniten hyötyä? Työllistämisessä porkkana on palkkatuki, ja keppi on yhteiskuntavastuu. Paras palkkio on tietysti palkatun työntekijän työpanoksesta syntyvä vaikuttavuus eli ”tulos”.

Kun on saatu eri ammattiliitoilta kirjeitä, joissa kieltäydytään ylitöistä ja lisätöistä. Eikö olisi heidänkin viisasta, odotella rauhallisempia aikoja käydä neuvonpitoa työnantajiensa kanssa. Tuntuu oudolta, vaikka korona olisi uuvuttanut hoitajat ym. henkilöt. Olisi yhteiskuntarauhan kantilta viisasta heiltä perua vaateensa. Pisteet saisivat, kun lykkäisivät vaateensa. Tämä vinkiksi: Sädehoitopotilas Etelä-Pohjanmaalta.

Kiitos miehelle, joka oli kolmen koiran kans Pilvilammen Närvänmutkan laavulla, teit meille tulet ja opastit kuinka tärkeää on tyhjentää keväällä linnun pöntöt. Päivä jäi ikuisesti mieleen. Kiitos!

Suomen kriisivalmiuden taso ast. 4–10 on vain 6. Syyt: naiivius, suomettuminen, yhteiskunnan suuri tehottomien organisaatioiden määrä ja vastuualueiden epämääräisyys, puolustusaseiden romutus. Älkää vatuloiko. Tehkää jo päätöksiä maamme hyväksi!

Mikähän mahtaa olla se vertauskuvissa nato-ohjus? Kun sanotaan että ”lähtee kuin nato-ohjus”. En ole koskaan kuullut niiden lähtevän mihinkään. Lienevätkö käyttökunnossakaan? Venäjä pidettävä pakotteissa nykyhallinnon jälkeenkin.

Älkää nyt taas olko sinisilmäisiä. Ruotsi ei tule meidän rinnalle sotimaan, Suomen he haluavat sotivan ja puolustavan heidän maataan, mutta varsinaista puolustusapua ei tule muuta kuin jonkin verran kaluston myötä. Ettekö opi mitään?

Miksi ei Suomessa nyt jo herätä? Nykypäättäjät voidaan siirtää sivuun ja nopeasti. Äkkiä Natoon.

Nyt alkaa tuntua siltä, että Suomi on suomettuneempi kuin koskaan.

Suomi on viettänyt rauhaisaa aikaa vuodesta 1946, eli 76 vuotta. Sitä ennen oli 1700-luvulla iso- ja pikkuvihan välivuosia. Idän suunnasta meidät viimein v. 1809 irrotettiin Ruotsin valtion hallinnosta tsaarin alaiseen, mutta autonomiseen hallintoon 108 vuodeksi. Itsenäistyimme v. 1917, mutta sitten oli taas edessä talvi- ja jatkosotaa 5 vuodeksi. Vuodesta 1946 Suomi onkin kehittynyt jopa kansainvälisten vertailujen kärkeen. Vaihtelua ollut.

Omaishoitajat huomioikaa aiheellinen kansalaisaloite netissä. Omaishoitajien palkkiot verottomiksi.

Kun alkaa taloyhtiön puheenjohtajaksi, niin voi varautua kuuntelemaan asukkaiden mielipahan purkauksia?

Nato-myönteisten pääkirjoituksien jälkeen oli hienoa lukea diplomaatti Heikki Talvitien ja Natossa työskennelleen Babstin näkemyksiä Suomen liittymisestä. Lukekaa järjen ääntä IP 3.3.

Joku tekstaili 3.3., että median olisi pakkosyötettävä 2. maailmansodan ja lähinaapurien historiaa. En lysande idé! Lisäisin siihen vielä 1. maailmansodan sekä eritoten maailmansotien välisen ajan historian, jotta olisi helpompi tunnistaa Putinin temppuja. Alkaen nyt vaikka siitä, kuinka Benito Mussolini lasketteli ’kansansa keskellä’ yläruumis paljaana. Mutta sitten hän jatkaa: ”Kouluissa sitä ei ole opetettu.” Kirjoittaja ei selvästikään ole käynyt ainakaan Seinäjoen lukiota, jos noin on päässyt käymään. Tai ehkä hän on pelannut yöt ja nukkunut oppitunnit.

Nato auttaa vain natomaita.

Ihmettelen miksi Suomi antaa vielä venäläisten ostaa kiinteistöjä Suomesta ja vielä kiihtyvään vauhtiin. Eikö muisteta että Putin vaatii uskollisuutta Venäjälle. Tekosyy valloitukselle. Voisiko se sinisilmäisyys jo vihdoin loppua.

Edellinen pakolaisaalto toi nuoret miehet turvaan, naiset ja lapset sai jäädä sodan jalkoihin. Nyt miehet sotii ja perhe viedään turvaan. Ei ihme, että auttamishalu näin valtava.

Se on varma kevään merkki kun keskustelu koirankakasta vilkastuu. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin kuukauden päästä voimme siirtyä puhumaan Suvivirrestä.

Keskusta näyttää olevan suurin kanto Nato-kaskessa. Suomettumisen haamut nousevat nyt koloistaan huomaamatta, että maailma on muuttunut. Olisi huvittavaa, ellei tilanne olisi näin vakava.

Korkealaaksolle; kauppa ei lisää kauppaa. Vain ostavat asiakkaat lisäävät kauppaa.

Talvitie vanhan liiton miehiä, nyt jos koskaan on uskallettava, olemme jo nyt Venäjän tulilinjalla. Vain Nato voi antaa jonkinlaista turvaa, muuten olemme vain suupala.

Eikö Venäjän hyökkäys Ukrainaan ole sotarikos ja miksi diktaattorit saavat tappaa viattomia ihmisiä ja pommittaa kaupungit maan tasalle, eikä kukaan puutu asiaan.

Marketit poistavat lehtien lööppejä näkyvistä. Nyt alkoi oikeasti pelottaa. Tällä kansalla ei oikeasti ole minkäänlaista resilienssiä, eli sitä mainostettua suomalaista sisua. Ukrainalaiset taistelevat ylivoimaista vihollista vastaan, ja täällä ei kestetä edes sieltä tulevia uutisia. Kyllä tässä boomeria hävettää.

Häpeällistä, että vapaussodan päämajakaupungin Suojeluskuntamuseossa puhutaan vain sisällissodasta. Täällä jos missä käytiin vapaussotaa. Toivottavasti museo korjaa asian.

Nato-intoilijat! Perehtykää asiaan. Jäsenyys on kaikkea muuta kuin maksamalla jäsenmaksun olemme sen jälkeen täällä kuin herran kukkarossa.

Käsitteenä Etelä-Pohjanmaalla ei ole mitään merkitystä. Käytännössä se tarkoittaa kaikkien hallinnollisten rahavirtojen mustaa nielua eli globaalisti vaikeasti kirjoitettavaa s-jokeriii – narria, joka poliitikkojen myötämielisyydellä on kupannut kaikki siihen liitetyt filiaalit ja valtion lainarahoituksella ylläpidetyt palvelut. Viime vuosisadan rakenteellisin virhe.

Ottakaa Nato-intoilijat huomioon, että 5. artiklan turvatakuita ei ole testattu tosipaikan tullen. Näyttää toki paperilla hyvältä. Natomailla ei myöskään ole ’pakkoa’ lähettää sotilaita hyökkäysuhan alla olevaan maahan, saavat ihan itse päättää.

Eduskunta, hallitus ja presidentti päättäkööt Nato-jäsenyydestä. Sitten saamme olla jälkiviisaita.

Nyt on sellainen tilanne, että

itäisen maan ”valtiaan” vajaasta ”luottamusämpäristä” putosi pohja pois. Olemassa oleva todellisuus näyttää täysin kadonneen.

Surullista.

Historia tuntee tapauksia, joissa alistettu, muuta rohkea ja päättäväinen kansa on eliminoinut diktaattorinsa. Kansa, joka uskoo johtajansa valheita, pelkää, alistuu ja pakenee, ei ansaitse kunnioitustamme.

Yya-aika tuli ja meni. Lopettakaa nyt se suomettuminen. Nyt jos koskaan on Natoon liittymisen aika, se ovi on nyt niin isosti raollaan kuin koskaan. Venäjän hyökkäysjoukot on isosti sidottu Ukrainan raiskaamiseen.

Nyt Marttilan ala-asteen oppilaat tekemään Kirkkokadun vastapuolella olevalle Sedun tyhjälle tontille lumiukko-ryhmän. Ainutlaatuinen talven koulun oppilaiden hauska projekti. Tosi on.

Kiitos ja kunnia eläkkeellä oleville hoitajille, jotka töihin kutsuttaessa sijaistavat hoitajapulan keskellä. Luotettavuuttanne ja vahvaa ammattitaitoanne ei korvaa mikään.

Perussuomalaisten aluevaalien lautakuntien paikkajako ei kyllä toteutunut 24.2. Ilkka-Pohjalaisessa perussuomalaisten tiedottamien hienojen perusteiden mukaisesti, joita mainittiin olevan äänimäärä, osaaminen soteasioissa sekä alueellisuus. Ihmettelen kyllä, miten perussuomalaisten piirihallitus hyväksyi tällaisen keskittämispolitiikan, jolla paikat jaettiin pääosin yhdelle alueelle eli Kurikka–Ilmajoki (Seinäjoki) -akselille. Vai oliko päättäjillä oma etu päätöksenteossa kuitenkin suurin vaikutin päätöksen teossa? Olisi myös mukava näin äänestäjänä tietää, ketkä olivat neuvottelemassa paikkajaosta lautakuntiin, sitä en ole huomannut lukevan missään. Suupohjan alueen edustajille ei näyttänyt tulevan mitään paikkaa, vaikka taisi ehdokkaista olla parhain koulutus ja työkokemus kyseisiin lautakuntiin, mitä vaalien alla perehdyin ehdokkaiden taustoihin. Laittaa kyllä miettimään toteutuuko tasapuolisuus päätöksenteossa, kun näin toimitaan?

Oli virhe antaa Vaasan kaapeli-tv Elisalle. Anvian aikana kaapeli-tv toimi vielä kunnolla kaapeli-tv-kortilla, mutta Elisan aikana on paljon ongelmia. Viimeksi maksukanavat lakkasivat toimimasta eilen ja asiakaspalvelua ei juuri ole.

Tulkaa jo kaapista ulos EP:n res.ups. ja aliupseeripiirit. Teidänkin pitäisi ottaa kantaa nyt olevasta Ukrainan sodasta. Kokoustamiset ja kerhoillat ovat nyt toisarvoista. Asento.

Olkaamme vieläkin kiitollisempia isiemme ja äitiemme ja isovanhempiemme suurista ponnisteluista Suomen hyväksi.

Hei! Nyt oikeesti! Kaupunki ja kiint.omistajat, hiekkaa pyöräteille ja jalkakäytäville!

Venäjän konsulaatti tulisi lakkauttaa ja valvontakomitea tulisi karkottaa Ahvenanmaalta ihan vain siksi, että Venäjän valtion johtoon ei voi enää luottaa missään aiheessa.

Kummallista sodankäyntiä. Kun Venäjä ei pärjää Ukrainan armeijalle, niin se yrittää hyökätä siviiliväestön kimppuun. Kieltämättä siellä on vastus pienempi, joten sankareita tulee helpommalla...

Ei sotaa Suomeen! Älkää päättäjät ja poliitikot ajako päätöksillänne Suomea sotaan! Siitäkään huolimatta että Suomen taisteluvalmius on hyvä! Sota on katastrofi, se on kauhua, kärsimystä ja surua, se on tuhon tie, sodassa ei ole voittajia! Ei missään nimessä nyt saa liittyä Natoon! Ei sotaa Suomeen!

Onko kukaan nähnyt tervettä perunaa?

Entisessä terveydenhuolto-oppilaitoksessa sairaalanmäellä on hyvät väestönsuojat. Älkää vielä laittako sitä maan tasalle.