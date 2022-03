Nyt tarvitaan veronmaksajien rahaa ravintoloitsijoille, tapahtumatuottajille, ruoantuottajille ja kaiken eniten Puolustusvoimille, bensan ja dieselin käyttäjille kompensaationa, mutta ei velkarahalla enää, vaan pitää leikata. Kuinkahan rahat riittää näin pienen väkimäärän valtiossa?

Veikkaan, että lähikuukausina Nato kutsuu Suomen ja Ruotsin jäsenekseen. Ei tarvita hakemusta.

Lukoil vaatii sodan lopettamista. Näin ne boikotit vaikuttavat! Pitäisikö eräiden tarkistaa sanakirjasta mitä sana boikotti tarkoittaa! Kukaan ei ole ajatellut että suomalainen Teboil-yrittäjä olisi Putinin kätyri tms. Mutta joka litrasta valuu rahaa Venäjälle, sitä faktaa ei itkemälläkään muuksi muuta.

Koska Sport julkaisee ensi kauden pelaajat. Tämä kausi meni jälleen kerran samaan tahtiin, ilm. myös seuraavat.

Tuntuu hullulta yrittää vähentää oman autoilun päästöjä, kun samaan aikaan kymmenet moottorikelkat prääsäävät päästöjä ilmaan huvikseen ”safarilla”.

Kirkkopuistikon pyörätiet ovat osoittautuneet täysiksi fiaskoiksi. Pyöräilijät ei niitä käytä. Yksisuuntaisuus ihan p:stä. Autoilijoille jätetty aivan liian kapea ajoväylä varsinkin talvella. Eikö virhe olisi syytä korjata ja palauttaa tiet 2-kaistaisiksi ajoteiksi. Pyörille yksi 2-suuntainen pyörätie.

Seinäjoella kadut hoidettu tänä talvena hyvin.

Älä koskaan osta asuntoa läheltä töyssyä. Yöunet on menetetty. Valtava pauke ja kiihdyttely, heti kun saa unen.

Nyt olisi hyvä aika tehdä tarjous Toyotalle ja siirtää Toyotan autotehdas Venäjältä Suomeen, tulisi satoja työpaikkoja ja ehkä työn laatukin paranisi entisestään.

Eikö rannan siilojen purkamisen sijaan tulisi harkita niiden täyttämistä puhtaalla kotimaisella viljalla tulevien pahojen vuosien varalle?

Vihreät ovat nokkelasti saaneet tahtonsa ujutettua lainsäädäntöön! ”Vahinko” on päässyt tapahtumaan. Tätä kutsutaan läpäisyperiaatteeksi!

Vanhuksilta edellytetään sähköistä asiointia veroasioissa. Valtio ei kuitenkaan järjestä vanhuksille it-opetusta tai neuvontaa. Vanhukset joutuvat käyttämään kallista puhelinpalvelua. Taaskaan vanhukset eivät ole tasa-arvoisia. Valtio riistää heikoimmiltaan.

Turha luulla, että Venäjän yli 60 km pitkä letka olisi jäänyt jumiin logistiikan vuoksi. Mitenköhän paljon letkasta on soluttautunut sotilailta ym. ukrainalaisten sekaan, ja millaista tuhoa tulevat tekemään. Tässä sodassa ei mikään ole sitä miltä näyttää!

Putinilla on kaksi ”syytä” hyökätä Suomeen: 1. Jos liitymme Natoon, jota hän ei hyväksy. 2. Jos emme liity Natoon, jolloin olisimme yksin helpompi vastus.

Uskooko joku autoilija vielä noita Östergårdin selityksiä, että tiet ovat aivan loistokunnossa ja niiden kuntoa valvotaan?

Jännitin nitropurkki kädessä riittävätkö viesteissä suomalaisten ampumahiihtäjien varapatruunat vai meneekö Norsunluurannikko ohi.

Ylistarolaiselle 7.3. hiekottamattomia sivuteitä koskevaan kyselyyn. Meillä soinilaisilla on asiat hyvin. Kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan puoliksi kelkkailijoiden ja jalankulkijoiden tarpeet huomioiden. Ja sivutiet (ja myös päätiet) luistaa koko leveydeltä. Muuta tänne!

Syntyminen Suomeen ei ole mikään lottovoitto. Se on paljon enemmän.

Niin se kieli vain muuttuu. Hyökkäyssotakin on nykyään ’sotateknillinen operaatio’.

Joopa joo. Venäjällä natsifioidaan ja Ukrainassa denatsifioidaan. Tasapeli.

Maatalous on kriisissä ja sen kaikki tahot tietävät ja myöntävät. Paljon on puhetta, mutta miksi kukaan ei tee asialle mitään? Ensin apulannan hinta yli kaksinkertaistui ja nyt lyhyessä ajassa polttoaineen hintakin on hurjasti noussut. Vilja-ala kutistuu korkean kustannustason takia. Tilanne onkin kohta se, että Suomeen pitää tuoda viljaa. Mutta mistä? Tuskin on maailmalla ylimääräistä viljaa tulevina vuosina.

Suomalaiset kuumakallet, älkää käykö venäläisten kimppuun, se on sinulta suora tuki Putinille. Hänen tavoitehan on saada suomalaiset ja venäläiset tukkanuottasille, jonka jälkeen hänellä on oikeus tulla puolustamaan kansalaisiaan, niin kuin hän on itse todennut.

Kannattaa seurata tarkasti Ukrainaa, ei meitäkään kukaan tule auttamaan, mitä vanhoja vaatteitaan tuovat.

Kiitos Kalle Lanamäelle syväluotaavasta analyysistä isänmaamme turvallisuutta etsiessä. Kirjoituksessa (5.3.) ”totta joka sana”!

Jälkiviisauteen ja jossitteluun ei tarvita tohtorin oppiarvoa eikä professorin virkaa. Kesken jäänyt apukoulukin riittää.

Kyllä on Putinin hallinto heikossa hapessa, kun on pitänyt tehdä laki, jonka mukaan koko kansan on pakko valehdella. Totuuden puhumisesta saa 15 vuoden vankeustuomion.

Ne suomalaiset, jotka haluavat venäläistaustaiset ihmiset syrjään suomalaisesta uutisoinnista ovat kyllä Putiinin asialla. Sitä hänkin Venäjällä harjoittaa kieltämällä suuret länsimaiset uutistoimistojen toiminnan Venäjällä. Suomen pitää päinvastoin lisätä rehellistä suomalaista uutisointia syyttömille venäjänkielisille ihmisille, jotka eivät voi vaikuttaa johtajiensa toimintaan. Parasta rauhan työtä on hyväksyä ihmiset, eikä pyrkiä eristämään heitä.

Sauli täytyy saada jatkokaudelle poikkeusmenettelyllä, niin kuin Kekkonen aikanaan.

Järkyttävää lukea jopa tuhansien reserviläisten joukkopaosta hetkellä, jolloin ehkä kaikki kynnelle kykenevät tarvittaisiin maatamme puolustamaan! Jos 1939 olisivat silloiset miehet heittäneet pyyhkeen kehään, hurraisimme nyt rangaistuksen pelossa Putinin oikeutetulle sodalle. Pysytään nyt sentään järjissämme.

Tässä lehdessä oli kirjoitus ajokortti-iästä ja liikennekuolemista Kirjoituksessa olisi pitänyt olla ikäluokittain liikenteessä kuolleet ja onnettomuuksien aiheuttaneiden iät. On parempi, että nuoret ajavat autolla kuin mopoautolla. Ihmettelen kun puhutaan, että 16-vuotias on kypsä äänestämään vaaleissa mutta 17-vuotias ei olisi kypsä ajamaan autoa.

Vaasan päättäjät ! Mihin lakiin se perustuu ja kuka on päättänyt, ettei jalankulku- eikä pyöräteitä hiekoiteta lainkaan?

Ostin miniluumutomaatteja. Oletin niiden olevan kotimaisia. Tarkemmin rasian pientä tekstiä suurennuslasilla tarkastaessani havaitsin alkuperämaaksi Marokon! Pakkauttaja Kesko. Onpa Keskolta epäisänmaallinen ilmastoteko rahdata tomaatteja Afrikasta saakka! Kotimaassa kasvatettujen tomaattien hiilijalanjälki on uomattavasti pienempi. Vihreät, elokapinalliset ym. ilmastotoimia vaativat, eikö olisi parempi murehtia kaupan hyllyillä olevien tuotteiden aiheuttamia hiilijalanjälkiä, kuin esim. kotimaan lehmien metaanipäästöjä.

On Putinilla erikoinen järjenjuoksu, kun haukkuu Ukrainan presidenttiä natsiksi. Natsithan tappoivat juutalaisia miljoonia. Ukrainan presidentti Zelenskyi on juutalainen, ei hänestä saa millään natsia.

Taiteilijaeläkkeen myöntämiset pitäisì lopettaa, koska meillä on eläkejärjestä, joka toimii yrittäjillä ja työntekijöillä. Taiteilijaeläke luotiin, kun taiteilijat eivät ymmärtäneet maksaa eläkemaksujaan.

Nyt päättäjät nopeasti hoitajille reilu palkankorotus. Ennen kuin kaikki lähtee muihin töihin. Te päättäjätkin joskus voitte tarvita hoitajan apua.

Suomalaiset, tiedättekö, mitä eroa on eduskuntatalolla ja Sibelius-monumentilla? No: Sibelius-monumentissa torvet ovat ulkopuolella :-)

Kyllä on surullista katsoa suomalaisten menestystä ampumahiihdossa. Tulos tai ulos, nykyjohto, kun ei vuosiin ole tullut menestystä. Kaisa Mäkäräinen liiton puheenjohtajaksi, ammattilaiset esiin. Kyllä.

Eipä ole järjestöä Rauhanpuolustajat marssimassa Ukrainan puolesta.