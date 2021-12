Miksi linnan juhlissa ei muistettu lainkaan rekkakuskeja, jotka joutuvat ajamaan kaikenlaisissa keleissä, huonoissakin olosuhteissa pitkiä matkoja. He tekevät raskasta työtä meidän kaikkien hyväksi. Myös rekkakuskit olisivat ansainneet kiitosta.

Meitä vanhuksia on varoitettu antamasta pankkitunnuksiamme kenellekään! Nyt, jos tarvitset koronapassin, pitää sinun mennä pankkitunnuksiesi kanssa huuhailemaan esim. kirjastoon. Koskee ”mummo”-puhelimen omistajia joilla on nettiyhteys mutta ei tulostinta! Meitä on hyvin kirjava joukko, veikkaan!

En aio puolustaa vääryyttä, en nyt enkä koskaan, turha vainota, ei siitä oo mitään hyötyä, päinvastoin.

”Suurseinäjoen” kouluasioista päättäjät, miten voi koulupäivä olla virallinen ilman koulukuljetusta? Kysytäänkö vaikka avilta?

Olisiko Seinäjoen Energian vihdoinkin aika luopua vuosikalenterin jakelusta ja tällä mainossummalla olla sitten nostamatta energialaskuja. Roskiin kalenterit päätyvät kumminkin, luonnonvarojen tuhlausta kertakaikkiaan. Seinäjoen Energian olisi hyvä jo siirtyä digiaikaan. Taasko tuli hinnankorotus?

Toivottavasti etänä suoritettava tet-harjoittelu jää kokeiluksi. Nuoret tuntevat ruutukäytännöt, mutta nyt heidän olisi tärkeä päästä tutustumaan työyhteisöön, juttelemaan työkavereiden kanssa jne. Koneet eivät totuta toimimaan ihmisten kanssa!

Bussikuskit vaatii lisää WC-tiloja, missä on Vaasan Ulataksin kuljettajille tarkoitetut WC-tilat?

Nyt stoppi kunnallisten maksujen nousulle. Vesi- ja energiamaksut jäädytettävä 10 vuoden takaiselle tasolle.

No nyt tuli pintaan surullinen tieto Satakunnan joukkopidätyksestä! Yksi vangituista oli teini-ikäisenä rankan koulukiusaamisen uhri. Onko reksit ja opet ottaneet koppia ideasta: Koulukiusaamisen estopassi. Ennuste on huono, räpylässä reikä. Osaavilla keinoin voi estää kiusaamisen. Peiliin katsomisen paikka.

Narsisti tekee mitä oma mieli haluaa ja väärin tehdessään vika on muissa. Narsisti ei häpeä mitään.

Jättäkää jo Mariin ja Salomäki rauhaan. Salomäki oli paras piispaehdokas ja Mariin paras pääministeri kautta aikojen. Toisen puolueen kannattajat vaan aina mustamaalaavat. Keskitytään tärkeimpiin asioihin eikä haukkumiseen.

Olen sairaanhoitajien kanssa samaa mieltä siitä, että pakkorokotukset eivät ole hyvä ratkaisu. Nimittäin kyllähän terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi ymmärtää ottaa koronarokotukset oma-aloitteisesti, vieläpä jonon alkupäässä.

Mikähän siinä on oikein takana, että Putin aivan eheroon taharoon työntää Suomea Naton täysjäseneksi?

Venäjä tietysti tuo rautaa rajalle, jos vastustajat USA ja Nato tulevat rajan taakse. Ei siinä mitään ihmeellistä ole.

Käsienpesua pitäisi vielä muistaa ja mediankin muistuttaa. Flunssat ja muut taas leviää. Historia tietää millaisia pahoja tauteja on saatu loppumaan, kun rokotukset on saatu kaikille.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä? Koronapassi, koronatodistus, EU:n koronatodistus, EU:n digitaalinen koronatodistus, rokotustodistus, kansallinen rokotustodistus. Kaikki tarkoittanevat samaa asiaa? Selkeyden vuoksi voisi vaihtoehtoja vähentää!

Suomi voisi liittyä Natoon presidentin ja hallituksen mahtikäskyllä. Eihän euroon siirtymisestäkään kansalta mitään kysytty. Putin on suuri uhka.

Pääkirjoitus 10.12. koskien hoitajien rokotuksia ja ammatinvalintaa osoitti kirjoittajan kuuluvan siihen siihen joukkoon, joiden mielestä hoitoala on kutsumusammatti ja hoitajien pitää aina uhrata itsensä mitään vaatimatta. Tämä käsitys on nykypäivänä väärä. Hoitajan ammatti on ammatti siinä missä muutkin, Pääkirjoituksen kirjoittajalta voikin aiheesta kysyä, onko ammatinvalinta osunut kohdalleen, kun toistuvasti esitetään omaa näkökulmaa ainoana totuutena.

Olisitte ihan tasapuolisuuden vuoksi voineet kirjoittaa myös ministereiden Kaikkonen, Lintilä ja Skinnari vapaa-ajan vietosta koronavirukselle altistumisen aikana! Ei pääministeri ollut ainoa ministeri, joka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ainoa, joka pyysi toimintaansa anteeksi!

Turhaan minäkin laitoin nimeni Vaasan keskussairaalalle laajaa päivystystä vaatineeseen adressiin. Psykiatrialla ei ole ollut erikoislääkäreitä miesmuistiin ja päivystäjänä toimii sairaanhoitaja. Silmäpäivystäjänä toimi viime kesänä yleislääkäri. Onko VKS:n silmäpoliklinikalla ylilääkärin lisäksi ketään muuta silmätautien erikoislääkäriä?

Suomi sitten kuitenkin päätyi F-35:een. Ei jatkuvasti lisääntyvä rahanmeno mitään, mutta pitää vain toivoa, ettei jouduttaisi sotimaan ainakaan talvella eikä syysmyrskyssä. Mieluummin ei ollenkaan.

Suomen hallitukselle täytyy viestiä ”helpolla selkokielellä”, että ymmärtävät itse laatimansa lait ja ohjeet!

Tasa-arvoon on Suomessa valtaisa matka kun seuraa median harjoittamaa kiusausta ja kivitystä Marinia vastaan. Herrat rikkovat valtioneuvoston heille antamaa korona-määräystä ja tuo teko vaietaan ja ohitetaan lipsumisena. Ei uskoisi, että ollaan Suomessa v. 2021.

Hyvä valinta oli jenkkien hävittäjä Suomen ilmavoimille, ranskalainen tuskin olisi pysynyt ilmassakaan, mieti nyt vaikka niiden autot ja ydinvoimalanteko!

Kyllähän tuota ampumishiihtämistä katsoisikin jos ei oisi noita” asiantuntijoita” sössöttämässä.

Asteikko: Vaatimaton, Ruma, Seinäjoen Tori.

Henrik Gräsbeck I-P 10.12. Naulan kantahan. Näin se on. Kummastelin myös 6.12. artikkelia. Eikö näille politiikan moniottelijoille aukee silimät kuin kissanpojalle, käsittämätöntä mantrojen toistoa. Putin on uusi Stalin. Äkkiä Natoon. Nimimerkillä Alikessu.

Muistakaa nyt, että myös rokotetut henkilöt voivat levittää koronaa!

Ministeri Lintilä perustelee sähkönhinnan nousua sillä, että ”edullista” hintaa pitää nostaa. Miksi ihmeessä. Vihreän siirtymänkö takia?

Jollain tekstaten-palstan kirjoittajalla huonot historiatiedot. 1918 vuoden vaatimuksista oli jo saavutettu 1920-luvun aikana. Työajat ja osa loma-ajasta. Terveisin yrittäjän poika.

Eikä vielä Kärppä-ottelunkaan jälkeen Sportissa tajuta, että tarvitaan nuoria ja nälkäisiä kavereita joukkueeseen eikä vanhan kiekon veteraaneja. Riskat ja ruottalaaset mahtuu joukkueeseen, niiden ympärille tulevia pelimiehiä!?

Ranskalaiset ovat hieman happamina, kun eivät voineetkaan vedättää Suomea Dassault Rafalella Olkiluoto kolmosen tyyliin.

Oli ihan odotettua, että kommunistit vastustavat Suomen puolustautumista Venäjää vastaan. Mutta on outoa, että viheriät ovat olleet ihan hiljaa Suomen hävittäjähankinnasta.

Pankit vaativat asiakkaansa maksamaan velkansa viimeistä senttiä myöten. Suomen valtio/me veronmaksajat maksoimme pankkitukia yli 40 miljardia. Koska pankit maksavat takaisin oman velkansa? Nyt valtiommekin kaipais vuorostansa tukea. Miksei herrat puhu tästä mitään? Kuinka pankit voivat saada ilmaiseksi meidän rahamme? Terveisin mökin akka Laihialta.

Massarokotuksessa ei puhettakaan, että turvavälejä olisi noudatettu. Ihmiset hönkivät niskaan, jotkut ilman maskia. Odotustilassa koko käytävän mitan ihmisiä molemmin puolin seisomassa tai istumassa ihan vieri vieressä. Järjestämisessä parantamisen varaa.

Pari vuotta sitten lyötiin vetoa mistä hävittäjät ostetaan. Jouluna on isopullo konjakkia pöydässä. Nato ratkaisi.

Hei mietitääs nyt millanen työ Marinilla on, paineita tulee ylhäältä ja alhaalta ja pieni lapsi kotona. Ei varmaan kovin usein saa sovittettua tilaisuutta lähteä kavereiden kanssa ulos, niin eikö me se kerta hänelle nyt sallita.

Olipa taas mukava seurata Suomen hallituksen tiedotustilaisuutta, nyt hävittäjähankintapäätöksestä. Edustava ja selkeäsanainen pääministerimme avasi tilaisuuden ja antoi asian parhaiten tuntevien kertoa mielestäni täysin oikeaan osuvan päätöksen perusteluineen tiedotusvälineille.

Katariina Rintalalle: mitäs sitten tehdään, jos juna jostain syystä hyytyy matkalle tai tulee joku muu viivästys jossain keskellä metsätaivalta? Sinne on hankala ambulanssilla päästä noutamaan potilasta. Eli pitäydytään vaan ambulansseissa.

Antti Kurvisen sanoin vain alkusanat. Rohkaisen kaikkia pohtimaan... Miettikää nyt omilla aivoillanne tarvitaanko eduskunnassa hännystelijöitä? Vai vaihdettaanko valmentajaa ja jopa edustus(ministerit)joukkuetta. Meidän rahoilla ja valitettavasti antamalla vallalla siellä huuseeravat.

Seinäjoella annetaan kolmantena koronarokotteena vain Pfizerin Comirnatya. Meitä riskiryhmäläisiä, joita on ensin rokotettu Astralla ja toisena rokotteena Modernalla on paljon! 5–6 kk on umpeutunut, joulu lähestyy ja odottelemme edelleen vuoroamme! Koska meille järjestetään oma Walk in -rokotepäivä tai edes oma jono? THL ohjeistaa, että toinen ja kolmas rokote olisi ensisijaisesti samaa! Kolmen eri rokotteen coctail ei oikein houkuta!

Vanhempi väki muistaa hyvin meidän korkean tason vallanpitäjien rattopäivät Lapissa ja Helsingin yössä, kun viinaa vedettiin kaksin käsin. Eiköhän Sannan vapaa-ajan vietto ollut aika viatonta niihin päiviin verraten, mutta toisaalta hänhän onkin nainen. Tekstiviestin osaa lapsikin lähettää useampaan puhelimeen.

Vanhusten tulisi kuulemma hoitaa perussairautensa hyvin koronan aikana. Kuitenkin tk:hon on 3 kk jono. Jos sinne pääsee, ei lääkäriä kiinnosta. Saa nuhteet. Reseptit pitää uusia apteekissa.

Miksi joka paikkaan pitää sekoittaa politiikka? En todellakaan äänestä aluevaaleissa poliitikkoa, eikö sotea voisi hoitaa asiantuntijat? Poliitikkoja en lue asiantuntijoiksi toki maan hallinnossakaan.

Varallinen koulutie läheiseen Nummen kouluun. Pikkupiian-, Rengin- ja Tallimiehenkatu, jalkakäytävät lunta täynnä, lapset joutuvat kulkemaan kadulla. Eikö poliisien olisi syytä puuttua asiaan?

Suomalainen maastohiito. Mitään ylikuntoa ei ole olemassa, on vain alipalautumista ja liiallista rasitusta.

Ei sotaveteraaneja eikä veteraanilottia sovi unohtaa, hehän taisteli meille vapauden, jota me suuret ikäluokat olemme ansiokkaasti rakentaneet aikanaan.

ihmettelen onko ihan ok lehtien risut-ruusut-palstoilla retostella ja mollata ostotapahtumia, kun lukija ei tiedä tilanteen taustaa ja käytäntöä. Jos asiakas ei saa kokemaansa epäkohtaa sanottua tapahtumahetkellä mutta käyttää aikaansa kirjallisiin valituksiin, sekin ok, kun kirjoittaa omalla nimellä, niin reilu peli molemmille. Ammattivalittaja eroaa siinä, että anonyyminä valittaa valittamisen ilosta. Ps. Silti kivaa joulun aikaa.

Käykö nyt niin, että ylettömästi hehkutettu ”vihreä siirtymä” siirtää hyvinvointia Britanniaan? Öljy-yhtiö Shell siirtyi sinne, kun paikallinen Hollannin oikeus päätti vaatia ”kiivaita” ympäristötekoja!

Niin se kieli jatkaa muuttumistaan. Lehden autoesittelystä selvisi, että ruma on nykyään häpeämättömän massiivinen.

Turha se on mediaa syyttää, jos Pohjanmaa taas näyttäytyi ruotsinkielisenä. Sitähän te aina haluatte! Hirveä haloo, jos ei ruotsinkieltä ole tungettu joka paikkaan! Kaikki pitää kääntää viranomaisissa ruotsiksi ja palvelua antaa 5 prossan takia vaikka osaatte kyllä suomea. Mikä valtava kuluerä veronmaksajille!

Y-talon Walk-in -rokotuksista: Ajanvaraukseen ei riitä enää väkeä! Me samat hoitajat otamme oman työmme ohessa koronatestit, pistämme rokotukset, vastaamme puhelimeen ja yritämme ehtiä hoitaa akuutit tapaukset. Turnausväsymys alkaa iskeä, eikä loppua näy. Rauhallista joulua!

Valuvikaista maakuntahimmeliä puolustetaan nyt oikein ministerin voimin. Se hillotolppa lienee houkutin ja tulee meille veronmaksajille ennemmin tai myöhemmin todella kalliiksi.

Parasta ja halvinta olisi, että kukin suku hoitaisi itse omat vanhuksensa. Voisivat kilpailla, missä suvussa mummo saa parhaimman hoidon!

Jos Suomen lihatalous ajetaan alas, niin mistä lemmikkieläimet saavat ruokansa? Syövätkö nekin kasvisnakkoja? Vai tuodaanko ilmastoystävällisesti ulkomailta?

Koska Vaasan lentokenttä aloittaa taas normaalin toiminnan? Olisin jo monta kertaa varannut lennon Tukholmaan tai Helsinkiin mutta junalla pitää mennä jos haluaa matkustaa.

Brysselin EU-herrojen olisi ymmärrettävä, että Suomi osaa parhaiten itse hoitaa jatkossa metsänsä myös ilmastonmuutoksen ongelmat huomioonottaen. Kylmään Pohjolaan asettautuneena kansana olemme historian saatossa hyödyntäneet ja hoitaneet metsämme ja niin teemme jatkossakin. Metsäpääomamme jo olemassaolollaan tervehdyttää maailman ilmastoa. Miltei epäkohteliasta on Brysselistä käsin huomautella meille eri laskelmilla, mitä meidän tulisi tehdä.

Euroopan maista Natoon ei kuulu Suomen lisäksi: Ruotsi, Sveitsi, Itävalta, Irlanti. Myöskään Ukraina

ja useampi Balkanin slaavivaltio ei kuulu Natoon. Kumpi näistä on oikea leiri Suomelle? Sivistysmaat tietenkin. Puolueettomuus ja

vahvat puolustusvoimat paras turva!