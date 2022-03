Kiitos tekstarin lähettäjälle palautteesta koskien kaapeli-tv-palvelun toimivuutta. Olemme pahoillamme, ettemme ole pystyneet auttamaan. Vikatilanteissa Elisa palvelee monissa eri kanavissa, voit valita itsellesi parhaan yhteydenottotavan osoitteessa elisa.fi/yhteydenotto. Yst. Annikka Itkonen / Elisan mediadesk.

Erikoista miten jotkut hokevat, jos liitytään Natoon niin Venäjä hyökkää! Voi herranen aika. Putinin Venäjä on aloittanut 4 sotaa. Kaikki ei-Nato-maita vastaan.

On myöhäistä kirjoitella Nato-hakemusta, jos panssarivaunu on oven takana.

Turpeen osuus Suomen sähköntuotannossa on ollut jo vuosia vain 3–4 prosentin luokkaa, toki lämmöntuotannossa lämpökeskuksissa isompi rooli mutta viime vuonnakin jäi Kemera-tukirahaa käyttämättä metsänhoitohakkurointiin miljoonia.

Paradoksaalista, mutta väistämättömän välttämätöntä on huoltovarmuudestamme huolehtiminen myös meidän ikioman, uusiutuvan, vaikkakin hitaasti uusiutuvan luonnonvaran, eli turpeen avulla, kun nyt Ukrainassa vallitseva konflikti on saattanut maamme energia-asiat päälaelleen. On otettava väliaika turpeen alasajossa ja asiaan palattava vasta sitten, kun kansallinen etumme huoltovarmuuskysymyksessä on hoidettavissa järkevin keinoin. Pakkotilanne!

Mikä olikaan se puolue, joka määräsi turpeen ja hakkeen alasajon nopeaan tahtiin ja sama puolue yritti ajaa myös maatalouden luhistumisen pisteeseen. Miettikääpä tätä. No, jos joku ei ymmärrä, niin oliko vihreät, sdp:n tuella ja tais olla vähä keskustakin mukana.

Lehdessä ”mainostettiin” hälytyssireenien testausta, mutta ei kerrottu missä ne pitäisi kuulua. Täällä ei kuulunut, mutta ehkä ei pitänytkään?

Hupi- ja lomareissuilla en kyllä koskaan ajattele, että missä maakunnassa olen. E-P:llä vähän ahdasmielistä ja vanhanaikaista maakunta-ajattelua turismin osalta.

Luuleeko joku oikeasti, että jos Suomi ei liity Natoon, niin ollaan turvassa? Miettikää nyt vähän. Te jotka pelkäätte Natoon liittymistä, niin menkää vaikka Venäjälle ”turvaan”.

Paras tapa lopettaa Putinin ylivalta on se, jos saadaan jollain tavalla Venäjän kansalaisille oikea tieto Putinin toimista ja että uskovat totuuden.

Joku kyseli Naton jäsenmaksuhintaa Suomelle ja arveli, että jos se tiedettäisiin, niin monen pää kääntyisi. Vuotuinen jäsenmaksu olisi noin 8 e per capita. Siis kahdeksan euroa vuodessa turvallisuudesta, joten varmaan monen pää kääntyykin sille kannalle. Puolustusbudjettihan meillä yltää jo muutenkin Nato-tasoon, oli jäsen tai ei. (Naton ulkopuolella sitä olisi kasvatettava huomattavasti.)

Samaa mieltä! Ruotsi ei meidän rinnalla sodi. Emme ole heille veljeskansaa. Historiakin sen osoittaa, suomalaiset lykättiin aina eturintamaan puolustamaan heidän maataan. Yksi räikeimmistä oli isonvihan aikaan kun venäläiset ryöstivät suomalaisia orjikseen, myös lapsia. Ruotsi ei siihen puuttunut millään tavalla auttaakseen omiaan. Päinvastoin ajattelivat sen kasvattavan vihaa venäläisiä vastaan ja siten saavan kelpo sotilaita Ruotsin puolesta.

Trumppi saattaa hyvinkin olla parin vuoden päästä seuraava pressa. Hän teki erittäin selväksi sen, että turvatakuiden antaminen toiselle Nato-maalle ei ole itsestään selvyys. Eli Nato-intoilijat jäitä hattuun.

Jalkaväkimiinoja ei ainakaan puolustusvoimain johto kaipaa, on kuulemma korvattu muilla, mutta oppositiota edustavat kaipaa, taas samaa hallituksen soimaamista.

On tämä ihmeellinen maa. Yksityinen metsänomistaja saa veronmaksajien rahoittamaa tukea tehdessään metsänhoitotöitä (omistamassaan metsässä).

Presidentti Niinistö puhuu viisaasti, se viisaus pitää kuulijan löytää. Puheessa on tarkoituksellinen tulkinnan vara, sen tarkoitusta ei vain kaikki huomaa eikä edes halua huomata. Sen pitääkin herättää keskustelua.

Olisiko Seinäjoen kaupungin verorahoilla Tangomarkkinoille tarkoitettu tuki tänä vuonna syytä antaa Ukrainan kansan auttamiseksi?

En tarvi Venäjän öljyä mihinkään. En tarvi autoa, en ilmaisia muoviämpäreitä enkä Venäjän sinkkiämpäreitä, muovikerrastot haisee, muovipussit on syvältä. Eläköön villa, polkupyörät, puu ja turve.

Ukrainan entisiltä viljavilta pelloilta tulevia pakolaisia voi ajatella mahdollisuutena, kun Suomen maatalous alkaa kasvaa. Valmista osaamista maatiloille, kasvitarhoihin, puutarhoihin, koneiden korjaamiseen, marjatiloille ja -metsiin. Kuka hoksaa ja kerkiää palkata parhaat päältä töihin, jotka eivät omaa porukkaa kiinnosta. Ukrainan ensi kesän sato toden näköisesti menetetty eli mikä on ollut Suomen ruoan tuonnin osuus Ukrainasta.

Toivottavasti myös Nato-suhde saadaan selväksi ennen eduskunta- ja presidentinvaaleja, koska on ”vähän” tärkeämpiäkin asioita päätettäväksi. Rahaa palaa aseteollisuudelle joka tapauksessa.

EP:n aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseen. Vistbacka vanhimpana avauspuheessaan muistutti, ”kuinka mahdoton kaikkia vaalikampanjoissa annettuja lupauksia on täyttää”!! Voi hyvä mies sua ja teitä koko aluevaltuusto. Mitähän me äänestäjät tuumaamme tästä teidän touhusta. Tyhjiä lupauksia ja oma naama tärkein. Samat naamat alueiden ja kuntien valtuustoissa!! Joku vielä sanoo, että ei tullut lisää hallintotasoja. Eikö tätä hölmöläisten touhua pitäisi kiireesti keventää ja uudistaa, vähintään vaihtaa uudet naamat ennen kun sitä sotea alatte tekemään!!

Onko hiekoittajilta hiekka loppu?

Su 6.3. lehdessä Matti Posio kirjoitti seuraavaa. ”Suomalaiset voivat kokoontua Helsingin rautatieasemalle laulamaan altavastaajan virttä Jumala ompi linnamme, kuten tehtiin J.K. Paasikiven lähtiessä neuvottelemaan Moskovaan talvisodan pauhussa 1939. Toinen vaihtoehto on jatkaa neuvotteluja kanssamme samanlaisten ja yksimielisten kanssa.” Nämä asiat eivät sulje pois toisiaan. Rukous silloin maamme puolesta oli tärkeä! Tänään saamme pyytää rauhaa Ukrainan kansalle ja varjelusta omalle maallemme!

Varma merkki, Putin valehtelee – huulet liikkuvat!

Oletko valmis sotaan Baltiassa? Oletko valmis lähettämään poikasi rintamalle puolustamaan jotain muuta maata kuin Suomea. Näitä kannattaa miettiä ennen kuin tekee hätäisen päätöksensä Natoon liittymisen puolesta tai vastaan. Olisiko se sittenkin suomettumisen sijaan viisautta tehdä kuten nyt. Olla niin lähellä Natoa kuin mahdollista ilman jäsenyyttä ja sen sitoumuksia.

Kyllä on valehtelu viety huippuunsa Venäjällä, kun Moskovan patriarkka Kirill julistaa sunnuntaisaarnassaan kirkkokansalle, että Ukrainassa taistellaan lännen niin kutsuttuja arvoja kuten pride-paraateja vastaan. Hän on Putinin sotapolitiikan vankkumaton tukija eli siunaa täysin ihmisten tappamisen Ukrainassa. Ei taida taivaan portit aueta Kirilille.

Sähköenergian hinta alkaa olemaan sopivassa suhteessa siirtohintaan. Markkinatalous on vastannut kuluttajien napinaan!

Ruotsinkielisten opiskelijoiden ylimielinen, ympärivuotinen ja ympärivuorokautinen örveltäminen Vaasassa alkaa ylittää asukkaiden sietorajan. Mitä asialle olisi tehtävä?

Joskus törmää lauseeseen, joka kiteyttää ongelman. Ylen sivulla toimittaja sanoo: ”Tunteiden ohittaminen on suomalaisen terveydenhuollon kompastuskivi.”

On se ihmeelistä että vihreät ja keskusta haluais kohdentaa tukia pientilallisille, kun ensin ahdistetaan lopettamaan. Eihän niitä pientilallisia enää ole kelle maksetaan.

USA ja Nato välttävät suoraa konfliktia Venäjän kanssa, siis ketä vastaan me haluamme USA;n ja Naton kumppaniksi?

Nato tarjoo suojaa sodalta, Amerikka kalliita aseita sodan käymiseen, kummanko valitset?

Pentti Hautalalta suaraselekäänen kiriootus 09.03.2022 leheres, vaikken kaikis asioos ookkaan hänen kanssaan samaa mieltä.