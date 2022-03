Maan johdon turvesekoilu osoittaa, etteivät päättäjät oikein ymmärrä mitä sana kriisi oikeasti tarkoittaa. Rakennekynnen lohkeaminen ei ole kriisi. Eikä kissan katoaminen. Mutta, kuten sanotaan: Millainen kansa, sellainen kuningas.

Aikoinaan Kaarle 12:nnen mahtivaltio Ruotsi-Suomen sotakoneìsto hyytyi Pultavan taistelussa. Hyytyykö Putinin venäläinen sotakoneisto samoille aroille? Toistuuko historia, kun huolto ei toimi nytkään.

Miksi emme ole jo Natossa!?

Nyt huudetaan Suomessa Venäjän uhkaa. Putin on muka hyökkäämässä Suomeen. Ei hyökkää meille eikä muuallekaan. Ukrainan sota oli Putinilta valtava virhe, joka merkitsee hänen valtansa loppua. Venäjällä tulee tapahtumaan ”vallankumous”, joka vie Putinin mennessään. Mitä tilalle, siinä suuri kysymys?

Mitenkä olis, jos vaikka kaupunki hiekoittais jalkakäytäviä vain puoliksi. Parempi ku ei mitään. Puolet vähemmän hiekkaa. Jalkakäytävillä ei ole yleensä tungosta. Kaupungilla ei taida olla kalustoa? Perinteisiä valituksia tulis tietysti? Kiva kävellä peilijäällä.

Venäjää johtaa Iivana Julma II. Sotaretket ja tappamiset täysin toisiinsa rinnastettavissa.

Työtaisteluako tämä isänmaamme kaiken muun päälle vielä tarvitsee?

Miksi ja taas miksi? Miljoonat ihmiset kysyvät ja ihmettelevät mikä ero on Putinin diktaattorin ukraina sodalla ja tuhansiin sotiin ennen tätä. Se asia on simppeli ja tuhoisa ehkä tavallinen arkijärki ei sitä heti käsitä. Se on nykyaikaisen digi-, netti- ja tietokoneiden ajan diktatuurien valtaa laajentava voittamaton suunnitelmaohjelma. Siinä ohjelmoidaan kalkki valkoiset valheet, juonittelut, pienet ja suuret valelupaukset, muutetaan valkoinen mustaksi ym. ja lopuksi määrätään, että jos demokraattiset valtiot vähänkään poikkeavat omasta moraalilupauksistaan ja ylittävät edes pienen raja-asian, niin heti tulee ilman neuvotteluja, ei uhka mutta suuri atomipommikosto.

Venäläisten omistamat tilukset ovat suojelupoliisin tiedossa. Suomalainen viranomainen kunnioittaa yksityisomaisuuden suojaa mm. ns. kotirauhapykälän turvin.

Takavarikointi (I-P 10.3.2022) on keksitty!

Nykyisillä (10.3.2022 klo 13:34) tiedoilla äänestän ehdottomasti ei Naton täysjäsenyydelle. Voin muuttaa kantani, jos kirkkaat ja propagandattomat faktat antavat siihen perustellun syyn. En usko, että antavat.

Turve on kotimaista fossiilista polttoainetta. Siitä pitää luopua viimeisenä, eikä ensimmäisenä. Luulisi kaikkien ymmärtävän näin yksinkertaisen asian.

Jos ja kun Suomi liittyy Natoon ja Venäjä hyökkää tänne, olen melko varma ettei Nato tule apuun jonkin pelon takia. Tämä on nähty Ukrainan kohdalla. Yksin ollaan.