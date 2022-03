Vein Vaasan verotoimistoon veroilmoitusta; klo oli jo yli 12, joten pudotin ilmoituksen postiluukkuun ja sitten vasta luin ovessa olevat verotoimiston tiedotteet asiakkailleen: Ylimpänä tiedote oli ruotsiksi, seuraavaksi kielenä oli englanti ja vihoviimeisenä myös suomeksi! En lainkaan ihmettele muualla Suomessa vallitsevaa käsitystä ruotsinkielisestä Va(a)sasta!

Monista meistä suomalaisista on alkanut tuntua siltä, että näinä päivinä meille on tullut todellisia pakolaisia. Viime vuosina Suomeen kaukaisista maista tulleet, mm. Haaparanta-Tornion ”humanitaarisen väylän” kautta useiden turvallisten maiden läpi kulkeneina, ovat ainakin osittain tuntuneet ennemmikin ”sosiaaliturvapaikan hakijoilta”. Noin 3 000 heistä on ns. paperittomina itse päättäneet asettua Suomeen. Ihmeellistä!

Venäjä tuhoaa surutta kaupunkeja, välittämättä siviileistä tai rakennuksien historiallisista arvoista. Sietämätöntä ja sivistymätöntä barbarismia. Kun sota jossain vaiheessa päättyy, niin voidaan laskea, kuinka monta miljardia on tämän järjettömyyden hinta. Jos Venäjä vetäytyy, ja Ukraina saa pitää itsenäisyytensä, tulee mieleen, että minkälaisen laskun Ukraina lähettää Putinille. Tämänkin takia on hyvä, että venäläisiä varoja on jäädytetty. Niillä voidaan jälleenrakentaa edes jotain, mutta tuohon on vielä pitkä matka. Tukekaamme Ukrainaa kaikin tavoin.

Ja nämä meidän ”päättäjät” ne vaan keskustelee ja” tarkkailee huolellisesti tilannetta” kuten kädetön pääministerimme asian ilmaisi!

Sähköä ja lämpöä tuotetaan asiakkaita varten, joten kuka on saastuttaja. Onko saastuttaja sähkön ja lämmön tuottaja vai niiden käyttäjä?

Kyllon mun miälestä p**** puhetta tyävoimapula kun ei vuaren mittaanenkaan 50% palakkatuki kelepaa tyänantajiille.

Oletko huomannut, että meille tuodaan pellettejä ja klapeja Venäjältä. Itseltäni ne jäävät nyt kauppaan.

Pikkuisen jäitä hattuun. Ottakaa huomioon että putler ei ole enää kauaa hallittiana!

Raakaöljyn hinta maailmalla nousee huippuun, Suomessa heti mittarihintaan nousu. Miten mahdollista, kun suuret säiliöt ovat täynnä ostettua öljyä? Kuka, hallitusko vai öljy-yhtiökö kerää voitot ja alvit välistä? Olisiko aika selvittää asiaa?

Yksikään nykyisistä hallituspuolueista, jotka vastustavat Natoon liittymistä, ei tule saamaan minun ääntäni seuraavissa vaaleissa!

Seinäjoen tk:n ajanvaraus ei toimi, lupaavat soittaa saman päivän aikana. Pitäiskö muuttaa automaatin ilmoitusta muotoon tämän viikon/kuukauden aikana? Viedäänkö meidän palvelut väkisinkin yksityiselle puolelle? Vai pitääkö sairautta alkaa ennakoimaan viikkoa kahta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista?

Suomalainen seiso omilla jaloillasi äläkä turvaudu vieraan apuun.

Atria, Snellman ja muut lihatalot, sekä Valio – nyt välittömästi maksuun kunnon jälkitili tuottajille 1–2 viime vuoden liha- ja maitokilojen perusteella. Te kaikki olette tehneet hyvää tulosta, josta isoin siivu kuuluisi tuottajille. Ellei alkutuottajia, ei liha- ja maitotaloja, eikä ruokaa. Te olette vastuussa, nyt on viimeinen hetki pelastaa mitä pelastettavissa on.