On tämä Suomi ihme maa. Vaikka useat uudet tutkimukset osoittavat ”kovien” rasvojen ja maitorasvojen estävän sydäntauteja ja vaikka uudet diesel-autot ja diesel saastuttaa vähemmän kuin bensa, silti sama vanha uskomus on vallalla. Mitä tämä osoittaa meidän päättäjistä, mitä ne sitten ovatkin.

Suuri kiitos Marja Tyynismaalle ansiokkaasta kolumnista koskien kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan Jouko Peltosen toimintaa. Hyvien kunnallisten päätöstapojen mukaisesti Jouko tiesi, kuka on paras hakija jo ennen kuin hakuprosessi monine osioineen oli edes käynnistynyt! Aika maagikko! Harmi vain tietysti, että muut tulivat monivaiheisen prosessin tulosten kautta aivan eri lopputulemaan. Jouko Peltonen voisi seuraavaksi kysyä kuvastimeltaan, kuka olisi paras lautakunnan puheenjohtajaksi, sillä nykyinen on tehnyt itsestään vitsin.

Turhauttavaa ei ole se, että työllisyyden kuntakokeilun vaihtuville omavalmentajille ja heidän hankkimilleen vaihtuvien palveluntarjoajien työvalmentajille pitää ”saattaen vaihtaen” vääntää rautalangasta pitkäaikaistyöttömän työllistämistavoite eli räätälöity työsopimus sekä itse kunkin rooli ja tehtävä tämän ainoan (!) tarpeen ja tavoitteen saavuttamiseksi sekä jo käytetyt keinot ja niihin tarvittavat ”hienosäädöt”, ei. Turhauttavaa on se, että nämä työllistämisen ammattilaiset eivät osaa, halua ja/tai parhaaksi näe ”ymmärtää” toimivia ja tarkoituksenmukaisia muutoksia heidän omaan ”palvelukonseptiinsa”. Tuhoisin valuvika on se, että työllistämisen agendalta puuttuu työnantaja. Häjy on työnhakijan yksin työsopimusta allekirjoittaa!

Kansallisrunoilija Eino Leinon runollinen mielipide 7.9.1919: ”Kuin syyttäjät seisomme aamussa ajan, Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro, tuli tuiskavi myös Lätin, Liettuan pajan, yks meillä on yhteinen tunnus ja kiro, me selvän nyt vaadimme raakuuden rajan, kuin lieneekin valtioviekkaus sen siro, näät Moskova pettää, on pettänyt ennen, ja pettävi tuhanten vuosien mennen.”

Ukrainan sotaa ja sankaripresidentin ”avunhuutoja” länsivaltioille seuratessa mieleen tulee kertaus historiasta: uhrataanko yksi, jotta muut säästyvät...

Pitäisi aikuisen ihmisen ymmärtää, ettei hiihtoladulla voi kävellä. Se leveämpi kohta ladun vieressä on luisteluhiihtoa varten. Varsinkin kovin mutkaisessa ja jyrkässä mäessä tulee vaaratilanteita. Ketä sitten syytetään tapahtuneesta? Turvallisuus ennen kaikkea.

Mihin loppui koohkaaminen pääministerin ilmaisista aamupaloista ja juhlien järjestämisestä? Tuliko jotain tärkeämpää aihetta keskustelulle? Mikä olisikaan tärkeämpää?

Me eläkeläiset olemme hätääntyneitä. Pelkkää alvia kerätään 1 000 litrasta öljyä nyt satoja euroja enemmän kuin aiemmin. Meistä yritetään päästä nopeutetusti eroon ilmasto- ja hoitovajehysterian lisäksi mm. sopivasti sattuneen tragedian nostattaman lisähinnan arvonlisäveron nousun avulla. Tekopyhät poliitikot nyhtävät tämän katastrofin varjolla lisää rahaa puolueidensa idealistisia tarkoitusperiä rahoittaakseen. Me palellumme X.

Pohjolan Voimaa tulee ikävä. Kristiinankaupungin Karhusaari ja Porin Tahkoluoto lopetettiin pari vuotta sitten. Nyt tulee sitten tarve varavoimaloille. Onhan tämä jälkiviisautta, mutta mistä löytyis etuviisautta.

Vihreille tiedoksi: Nyt loppuu kierrätys Vaasan keskustassa, jos ei tule kunnon kierrätyspisteitä. Kalliilla bensalla lähdetä mitään Kivihakaan viemään.

Finnair voi nostaa lomalentojen hintoja. Syy: kustannusten nousu.

Minkäsmaalaisella kaasulla tua ruattinlaiva kulkoo?

Tuli mieleen 60 v. sitten kansakoulun 3. lk opettajan pitämä oppitunti. Eli kertoi kokemuksista rintamaoloista, oli ollut joukkuejohtaja. Kertomuksen loppu jäi erityisesti mieleen, kun hän sanoi: Toivottavasti teidän ei tarvitse kokea sotaa.

Dieselvero pitäisi oikeudenmukaisuuden nimissä heti poistaa. Hallituksella ei ole ilmeisesti aikomustakaan tällaiseen, voisikohan veron edes puolittaa.

Maatalouden huono kannattavuus johtuu MTK:n nysväävistä taitamattomista johtajista, jotka eivät ole pystyneet ajamaan viljelijöiden etuja.

Sinä, joka mollaat hoitajia ja opettajia heidän palkankorotusvaatimuksistaan, saisit hävetä. Nämä ammattilaiset ovat korona-aikana hoitaneet hyvin hommansa ja venyneet äärirajoilleen. Nyt kun meitä koetellaan uusilla haastella, on heidän työnsä edelleen todella merkityksellinen. Sinun mielestä ei ole koskaan sopiva aika heidän palkankorotukselleen vaikka mielelläsi käytät heidän palvelujaan usein täysin ilmaiseksi. Me tarvitsemme heidän työpanostaan nyt ja tulevaisuudessa. Mielelläni soisin heille palkankorotuksen ja arvostuksen heidän työtään kohtaan.

Nato on liian suuri ja hajanainen puolustusliitto Suomelle. Se luotiin aikoinaan Varsovan liiton vastavoimaksi. Siinä on jatkuvasti kurdialueita pommittava Erdoganin Turkki ja tulevaisuudessa Putinin kanssa veljeilevä Trump. Parempi olisi samat arvot omaava EU:n oma puolustusliitto. Se riittäisi hyvin Suomen tarpeeseen, koska Varsovan liitto ja Neuvostoliitto ovat hajonneet.

Kuka ajoi turvetuotannon ojaan? Oli vihreät ja keskusta ja jos puolustusmenoja pitää lisätä, ottakaa ilmastopankista, kun sinne on siirretty miljoonia veronmaksajan rahaa.

Machiavelli kirjoottaa: ”Vapauteen tottuneita kaupunkeja ei pystytä varmuudella pitämään vallan alla muilla keinoin kuin tuhoamalla ne täysin.” Olisko niinku jonku direktiivi!

On hyvä tuntea historiaa, että ymmärtää nykyisyyttä. Wigipedia: Pultavan taistelu 1704 Ukrainassa, sieltä ei paljon ole lapsille kerrottavaa varsinkaan ruotsalaisille. On sitä suuruudenhulluutta ollut ennenkin.

Maailmaan saatiin uusi sota. Aseteollisuus on nousemassa uuteen kukoistukseen. Kaikki hinnat nousevat. Rikkaat rikastuvat. Kansa kärsii ja maksaa. Venäjällä ihmisille valehdellaan. Älkää nyt vain kuvitelko, että meille kerrotaan totuus.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Jo on aika ymmärtää omavaraisuuden merkitys!!

Miksipä ei venäläiset turistit saisi tuoda Ähtäriin rahojaan. Eiväthän he päätä Venäjän sotatoimista.

Pohjanmaan hyvinvointialue, mikä vitsi. Omaishoitajien lomittajien palkat vielä maksamatta tältä vuodelta. Tuleehan se sote valtiolle näin halvemmaksi.

Vihaan Venäjää. Mutta rakastan venäläisiä.

Kiitos latujen tekijöille ja huoltajille!!! Hieno talvi on ollut!

Kyllä Lintilän muisti on lyhyt 11.3. Ilkka-Pohjalaisessa hän kertoo, ettei turpeen nostoa ole koskaan kielletty. Kuitenkin hän on ollut koko ajan samassa hallituksessa, joka on turpeen alasajoa ajanut. Kelkka kääntyy ketterästi!

Jotkut hätäilevät, että kun Suomi liittyy Naton jäseneksi, niin Venäjä kohdistaa meihin aseellisen hyökkäyksen. Ei hätää. Jos Putin saa jatkaa vallassa ja toteuttaa tsaarinvaltaharhojaan, niin hyökkää se joka tapauksessa, olimmepa Natossa tai emme. Silloin olisi tietenkin parempi olla Naton jäsen.

Tavalliset Taavit kyllä tiesivät mihin typeryyteen tämä maa on menossa. Heidän mielipiteillään vain ei ollut mitään arvoa. Täytyi Venäjän ja Ukrainan sanoa mielipiteensä, että silmät aukesivat. Kyllä nyt riittää takinkääntäjiä, ettei edustajan paikka seuraavissa vaaleissa mene. Toki varauksella ”kun tämä tilanne on ohi”. Todella, kansallisen itsekkyyden aika hiilineutraaliasiassa on nyt, mitä muut valtiot ovat harjoittaneet tähänkin asti ja päättäjille tiedoksi, aivan varmasti harjoittavat vuoden 2035 jälkeenkin. Toivokaamme, että Taavi tästä eteenpäin voi rauhassa katsoa kun turve uusiutuu, lehmät päästelevät pellolla metaania ja takassa palaa iloisesti tuli.

Isojen markettien parkkialueet kauhessa kunnossa. Nyt kaikki tiekarhut hommiin!

Mistä näitä kallispalkkaisia professoreja ja erikoisasiantutkijoita löytyy Ylen studioihin? Jokaisella eri näkökanta Ukrainan tapahtumiin, kallispalkkaista porukkaa, veronmaksajat maksaa. Mika Aaltolalta järkevää tietoa.