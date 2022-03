Väite, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa on valhe. Se uhka on Venäjä. Siksi se uhkaa Natoon liittymistämme, koska joutuisi taistelemaan Natoa vastaan. Liittykäämme äkkiä Natoon. Virka-Venäjä on valheita täynnä.

Moskovan päämajassa tapahtui se pahin, kun järki loppui, otettiin voima avuksi.

Harto Hattula nollasi 13.3. kerralla koko tuulivoiman ympärille rakennetun valheellisen hypetyksen. Kiitos siitä!

Miten se, jos eläkekorotukset seuraisivat yleistä palkkatason kehitystä, olisi väärin nuorisolle. He maksakoot omat tulevat eläkkeensä. Me eläkeläiset olemme rakentaneet tämän yhteiskunnan ja maksaneet nykyisen eläkerahaston. Nyt työssäkäyville perustettava uusi oma rahasto, johon kerryttävät omat eläkkeensä. Turha syyllistää eläkeläisiä omien rahojensa käytöstä. Suomeenkin eläkekatto!!

Markku Mantila. Kiitos hyvästä kirjoituksestasi sunnuntain IP:ssa. Toivottavasti Suomen päättäjät lukevat sen tarkkaan. Vaikka useampaan kertaan. Tämä on totuus. Kiitos.

Lehdessä kerrotaan Puolustusvoimien toiminnasta kurseineen ym. Tekstissä ei ilmene, että esim. lottakoulutus olisi virallisesti mukana Puolustusvoimien toiminnassa. Mielestäni tärkeää.

Miksi ei Ylistaron keskustassa tehdä mitään naakoille ja mustavariksille! Täällähän on asukkaitakin!

Olimme lauantaina 12.3. muutaman suomenruotsalaisen rippikoulunuoren kanssa Lapuan uimahallissa. Suurkiitokset ystävällisyydestä ja siitä, että vastaanotossa palveltiin nuoriamme oma-aloitteisesti ruotsin kielellä!

Sodan jälkeen tulee aina rauhallisempaa ja sitten taas toisenlainen suuri sekasorto. Se on autoilla pitkiä matkoja ja maaseudulla asuvien kaaos ja ajamisen taloudellinen mahdottomuus. Kun kaikki, koko hallitus, eduskunta ja tuhannet autoiliat on mantralla, viiden vuoden aikana saatu uskomaan, että sähköauto on pakko ostaa, kun sen ajaminen tulee älyttömän halvaksi. Silloin vasta huomataan, että teitten ylläpitoon ja rakentamiseen ei löydy verorahoja. Pitää hätäkeksiä älyttömän korkea vero sähköautojen lataukseen. Silloin sadat tuhannet ostaa hädissään vanhoja, bensa-, diesel- ja jopa uusia biokaasu- ja vetyautoja. Sillä ne ovat todettu paloturvallisiksi, talvella lämpimiksi ja aina lähtövalmiiksi.

Markku Mantilan ja Pentti Hautalan kirjoituksia lukiessa tulee niin kotoinen eteläpohjalainen olo. ’’Minoon oikias, sinoot vääräs!’’

Voin sanoa, ei se hallituksen kehotus kaikkiin pure. Pitäkää vanhuksista hyvää huolta, ei täällä meillä ainakaan.

Kepu vain pohtii Nato-kantaa kevään aikana. Taitaa juna mennä pohtiessa. Nyt kepun kannattajat pankaa vauhtia edustajiinne! Hyvä pääkirjoitus Mantilalta aiheesta sunnuntaina 14.3.

Jätin koirani pökäleet pyörätielle bongaajien ihasteltavaksi, pitäähän heilläkin olla elämässään tarkoitus.

Niin se kieli vain muuttuu. Lehtikuvaajakin on nykyään kuvajournalisti.

Tuntuipa hyvältä kun Paula Risikko 13.3. kirjoituksessaan käytti termiä Vapaussota. Kun sitä nykyään yritetään vääntää ihan muuksi. Vapaudesta siinä sodassa nimenomaan taisteltiin. Ja voitettìn.

On totta, että ruuasta tulee pulaa, koska valtio maksaa viljelijöille, kun jättää pellot viljelemättä, ”kesannot, riistapellot”.

Nämä Naton vastustajat ja disinformaation levittäjät taitavat olla Putinin trolleja. Yhteenkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty. Jos Suomi päättää (toivottavasti pian) hakea Nato-jäsenyyttä, Naton turvatakuut astuvat heti voimaan.

Ovet ja ikkunat on nyt Natoon auki. Nyt on aika liittyä. Enää ei tarvitse miettiä. Ukrainan rauhanneuvotteluissa ehdoksi saatetaan laittaa vaatimus, ettei Nato laajene itään päin. Vielä näin ei ole. Mitä Suomi tekee, jättääkö hakemuksen heti vai miettiikö vielä seuraavat 20 vuotta?

Sähkön hinta nykyään on korkea, koska Suomi on mukana pohjoismaisessa sähköpörssissä, johon kuuluu nyt myös Länsi-Eurooppa ja heidän kysynnän mukaan määräytyy myös Suomen hinta. Tätä kapitalistista markkinataloutta halusi aikoinaan kokoomus. Ennen oltiin vain omillamme ja hinta oli omassa hallinnassa, mutta se oli muka sosialismia, ei bisnestä.

Urheilevien lasten vanhemmille tiedoksi, että mikäli luulette/toivotte joukkuelajiurheilun tuovan lapsillenne urheilun iloa ja mahdollisuutta kehittyä ja lisää itsetuntoa, niin olette väärässä, jatkuva vaihtopenkillä istuminen päin vastoin pilaa itsetunnon ja halun urheiluun. Vaihtakaa ajoissa toiseen joukkueeseen, josko siellä onnistuu tai kokonaan yksilölajiin, niin saavat ainakin osallistua.

Niin kukahan myikään ne lannoitetehtaat ulkomaille, no sehän oli kepun Pekkarinen! Ja vielä, kukahan myikään ne sähkön siirtoyhtiöt ulkomaille, no sehän oli viheriäästen Haavisto, no nyt saadaan nauttia sopivista hinnoista? Ja suureksi onneksi sama linja jatkuu, kepun tukema vasemmistohallitus pitää polttoaineiden hinnat matalalla tasolla?

Kiitokset hyvästä hiekoituksesta Perämäellä.

Iso kiitos päätoimittaja Mantilalle I-P:n viimepäivien Natoon liittymistä käsitelleistä pääkirjoituksista. Erityisen osuva oli kommentti asiaa suuntaan jos toiseen edelleen veivaavista päättäjistä ”Tämä aika erottelee armotta pelkät politikoijat johtajista.”

Ihmettelen EU:n maataloustukia. Tuet maksetaan vaikka satoa ei korjata. Huonosti hoidetut heinäpellot ovat EU:n ja vihreiden erityissuojeluksessa. Tukien tarkoitus on alentaa ruuan hintaa. Tukieurojen kohdentamista ruuan tuotantoon pitää lisätä.

Samaa mieltä kuin veli venäläinen otsikolla I-P:ssa 14.3. Joka ainut mökki sosialisoidaan Suomen valtiolle.

Meillä on komea hovioikeus, mutta sen katolla oleva piikki on tyhjänä hiukan hölmön näköinen. Eikös siellä voisi tavallisina arkina liehua isännänviiri, niin Putinkin näkisi, että kotona ollaan.

Katujen ja teiden hoitaminen on lyöty aivan läskiksi nykyään ja ”tiepomo” se vaan satuilee lehdessä vaikka jokainen näkee surkean tilanteen päivittäin.

Nythän sossujen Rönnholm sen tunnusti, eivät pelaa avoimin kortein, siksi Marin ei vastaa mihinkään mitä kysytään vaan ”tutkii, tarkastelee, vertailee eri vaihtoehtoja”, liukasta liirumlaarumia latelee ulkoa.

”Nyt on pidettävä päät kylmänä” hokevat nämä päätöksentekijät, joilta Nato-kantaa kysytään, kunhan eivät palelluttaisi sitä vähäistä älyään, -39 talvisota olisi syytä muistaa.

Asuntotukiin käytetty euromäärä on ajat sitten ylittänyt esim. maataloustukien määrän. Eikö olisi aika puuttua turhaan asuntotukijärjestelmään. Saajat ovat hyväksikäyttäjiä.

Sinä, joka kirjoitit turpeennoston vaikutuksesta ilmastoon: katsopa uutiset, mitä mieltä olet Putinin ilmastoteoista. Vertaa sitten keskenään ja mieti uudestaan.

Iso kasa risuja sille kuskille joka ajeli sunnuntaina 13.3. Törnävän hautausmaalla. Liikkuminen näytti olevan ihan hyvää, joten syy taisi olla laiskuus.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittelevat työtään. Sote-palveluiden kysyntä ja tarjonta monipuolistuvat ja painopiste siirtyy sairaanhoidosta yhä enemmän terveyspalveluihin, kotona asumista tukeviin ja kotona toteutettaviin palveluihin. Hei haloo, mihin unohtuvat sairaat ja sairaiden hoito?

Minkälaisen hiilijalanjäljen tämä sotiminen jättää? Sotakaluston ja aseet pitäis sulattaa, saataisiin paljon rautaa hyötykäyttöön.

Pitäisi vain keksiä isoille pojille uusia leluja vaikka puusta, sehän uusiutuu.

Mikä muuttuu Suomen, Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien ulko- ja turvallisuuspolitiikassa...? Mikä ”uhkaa” demokratiaa, diplomatiaa ja demokraattista diplomatiaa? Antidemokratian painopisteet ja ”uhkan” toimintatavat muuttuvat. Venäjä kutistuu ja Kiina laajenee; taloudellisesti, sotilaallisesti ja – maantieteellisesti!