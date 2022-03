Miksi Elenia Verkko Oyj lähettää kaksi siirtolaskua, joiden eräpäivät ovat samalle kuukaudelle? Edellinen oli 9.3. ja nyt tuli uusi, jonka eräpäivä on 29.3. Sama temppu oli joulukuulla. Onko tässä tarkoitus saada ylityskorkoja ja perintäyhtiölle se muistutusmaksu?

Suora lainaus toimittaja Valtteri Varpelan, Iltalehti, tekstistä Venäjällä on Euroopassa 11 rajanaapuria. Kun näistä ottaa pois viisi Nato-maata ja Ukrainan ja Georgian, joihin Venäjä on jo hyökännyt, jäljelle jäävät enää Suomi, Azerbaidzan ja Kazakstan – sekä Valko-Venäjä, joka on jo Venäjän talutusnuorassa. Onko tämä se porukka, jossa Suomi haluaa odottaa Putinin seuraavaa siirtoa?

Miksi pelkuri Putin lymyää Venäjällä, kaikki kunnon sotapäälliköt ovat johtaneet joukkojaan rintamalla. Näkisi totuuden eikä eläisi propagandalla.

IP 9.3. Vai ei taiteilijat ymmärtäneet maksaa eläkemaksuja? Millä rahalla? Koska ei säännöllistä tuloa, ei pysty maksamaan säännöllistä eläkem. Suomessa ei palkkatuloja taiteilijalla niin kuin muissa maissa, huomio!

Näin polttoainekriisin kynnyksellä yritin laittaa tätä maan mainiota turvetta tankkiin. Ei kulkenut.

Missä luuraa SAK:n ja muiden ammattiliittojen kovapalkkaiset pomot, kun eivät ole vaatimas pakon sanelemana omalla autolla töis kulkeville täyttä korvausta oman auton käytöstä, niinhän sen täyden verovähennyksen saavat yrittäjät ja maajussit ja myös ne ay-pamput polttoaineista ja oman auton käytöstä.

Nyt ei ole kunniakierroskeräyksen aika. Jokaisen kansalaisen on ymmärrettävä, että kaikki apu on ohjattava Ukrainaan!

Ruotsissa turve on uusiutuvaa energiaa. Miksi vihreät ovat vastaan turvetuotantoa?

Koska ministeri Harakka ja tämä hallitus poistaa diesel-autoista dieselveron, tuo verohan luotiin aikoinaan tasaamaan bensa- ja dieselpolttoaineiden hintaeroa? Sitä odotellessa.

Enpä ole nähnyt mitään niin tehotonta ja hidasta kuin tämä koronanäytteenotto. Älkää ihmiset menkö autolla kasarmin koronapisteeseen. Jalkaisin liikkuville on ihan oma jono, joka sentään jotenkuten vetääkin.

Miksi Ukrainalle ei annettu Puolasta ylijäämähävittäjiä silloin kun 65 km pituinen kolonna seisoi päiväkausia paikallaan. Sota olisi loppunut siihen, kun sellainen määrä kalustoa olisi tuhottu.

Mitä Nato maksaa? Mitä maksaa, jos ei liity? Sijoittajat vetäytyvät Suomesta, uusia investointeja ei tule. Unohda akkutehtaat! Sijoittajat katsovat pitkälle tulevaisuuteen, epävarmuus on todellista. Siihen meillä ei ole varaa, siis Natoon heti!

Ukrainan tilanne on karmea, kerrassaan karmea. Jokainen normaalilla tunne-elämällä varustettu ihminen haluaa nyt auttaa ukrainalaisia. Mutta mitä tekevät hoitajat meillä? Kiristävät lakolla lisää palkkaa!!!! Ei tipu sympatiaa tässä tilanteessa.

Kansanedustaja Paula Risikon tunteikas vertailu nyt ajankohtaisen sotilaallisen konfliktin ja talvisotamme välillä, muistui varmaan koskettavasti ko. aikana eläneiden mieleen. Kaatuneiden määrä oli 27 000 ja haavoittuneiden 43 500. Maahan tunkeutuneen vihollisen osalta vastaavat lukemat olivat noin 10-kertaiset. Heitä olisi tarvittu myöhemmin Hitlerin hyökkäyksen torjuntaan, samoin kuin Raatteen tiellä täysin tuhoutunutta ukrainalaisdivisioonaa.

Myöntäkää jo että sote meni kiville, kun rupesitte lypsämään puolue- ja edustajapalkkiota. Onko Suomessakin puolueoligarkkeja, kun kaikki pitää saada itselle.

Joku tällä palstalla kritisoi MTK:ta. Järjestö on hoitanut esim. tukiasiat aivan huippuunsa. Lomat, eläkeasiat ja paljon muuta. Polttoaineveron palautukset tälle porukalle on ollut totta iät ja ajat. Miksi tätä ei nyt laajenneta koskemaan muitakin kuin etuoikeutettuja?

Keskustelin viime syksynä erään everstin kanssa EU:n yhteispuolustuksesta. Hämmästyin, kun hän tuhahti halveksivasti ja sanoi sen olevan alkutekijöissään. Kaikki mitä EU on saanut aikaiseksi on joukko-osasto, jota käytetään paraateissa, kun taas Natolla on jo toimiva organisaatio.

Jälkipörssi ei kompensoisi pienituloiselle mitenkään bensan ja sähkön hintakorotuksia, siellä puhuvat siis isotuloiset ihmiset. Millä pienituloiset ostavat ruokaa, kun rahat ei riitä? Onko ruokajono ainut tie Suomessa 2022?

Kyllä on ikävä seurata näiden poliitikkojen mielipiteitä suhteessaan Natoon. Ei ole selvillä oma mielipide liittymisestä, ei ole selvillä mikä Nato on. Ei oteta selvää. Perussuomalaiset ovat aivan hukassa, jos ovat myös kepulaiset ja demarit. Kehtaavat tulla televisioon tai lehtiin esittämään Niinistön lausahduksia, että maltilla selvitetään ennen kuin pystyy mielipiteen muodostamaan. Tällaisten käsissä on päätöksenteko.

Onko mahdollista, että istuu aluehallituksessa ja Vaasan kaupunginhallituksessa samaan aikaan? Siis kahdella jakkaralla, ostajan ja myyjän roolissa? Vähän on ristiriidassa, kummanko etua ajetaan?

Tyhmä paappa ihmettelee hintojen kallistumista. Öljy-yhtiöillä ja kaupan keskusliikkeillä on varastoissa vielä vanhoilla hinnoilla ostettuja tuotteita. Hinnat pitäisi nostaa vasta kun joudutaan ehkä ostamaan kalliimmalla hinnalla. Nyt rahastetaan etukäteen!

Kyllä kauppiaat nyt Suomessakin ryöstävät kansaa oikein innolla. Kuinka jo pari päivää sodan alkamisesta alkoi kaupoissa näkyä korotetut hinnat. Miten jo aiemmin varastoon hankittujen ja maksettujen tavaroiden hintoja voi korottaa mielin määrin vetoamalla sotaan. Pidetään mielessä nämä ahneimmat kauppiaat ja aletaan käyttämään muitten palveluja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sydänten presidentti.

Joku kirjoitti, että Nato perustettiin Varsovan liiton vastavoimaksi. Olikohan noin, sillä Nato perustettiin v. -49 ja Varsovan liitto -55?

Nopeisiin päätöksiin kykenevälle hallitukselle lienee selvää, että turpeen käytön olosuhteiden pakosta tullessa uudelleen välttämättömäksi, romutettujen koneiden käyttökuntoon saattaminen vaatii rahaa. Päättääkö hallitus tukea takaisin toimintakuntoon saattamista, vai periikö se romutuspalkkiot takaisin?

Kestäväksi havaittu tasakattorakenne ja räystäiden puuttuminen takaavat rakennuksen työllistävän jo lähitulevaisuudessa korjausryhmiä ja homettakin tulee varmasti löytymään. Eläköön viisaus!

Nyt teiden kunnosta päättäjät, vanhan ajan tiekarhut sivuteille auraamaan sohjot pois, suorastaan vaarallista autoilijoille, varsinkin ohitus tilanteissa, on uraista ja polanteista, kesää odotelles...

15.3. Tekstaten-palstalla oli kirjoitus, jossa kuulemma uudet tutkimukset osoittavat ”kovien rasvojen” ja maitorasvojen estävän sydänkuolemia. Nyt pyydän kirjoittajaa kertomaan mistä tutkimuksesta hän on tuollaisia tietoja löytänyt! Ei pitäisi kertoa satuja edes Tekstaten-palstalla!

Isossakyrössä Reinilän- ja Perttiläntien kunto on ollut koko talven surkea. Valituksista Destialle ei mitään hyötyä. Odotellaanko, että aurinko sulattaa urat ja sohjon?

Nato-keskustelu ei nyt johda mihinkään. Maailmanlopun maalailussa ei media juuri auta. Raamit ovat jo selvät. Jos hakemus jätetään, vastaus tulee aikojen päästä, kun kaikki 30 jäsentä ovat sen hyväksyneet. Entä jos vastaus on ei? Turkki on arvaamaton, jossain vanhassa Neuvostoliiton satelliitissa on monta mielipidettä Venäjän toimista. Kukaan intoilija ei kerro kansalle miten toimitaan tuo väliaika hakemuksen jättämisen jälkeen. Se on pitkä kylmä kausi. Jos vastaus on ei, jäädään tyhjän päälle. Jos vastaus on kyllä, vanha rooli pohjoisen vakauden tuojana on historiaa ja uusi lännen etulinjana ovat tulevaisuutta. Siksi SN ja hallitus harkitsevat. Kansakunnan edun nimissä, heidän pitäisi saada harkita rauhassa. Ilman, että jokainen liike on heti uutisissa. Kun niitä seurataan idässäkin.

Maataloustuen saajat, valtio maksoi teille palkkaa, ei tarvitse tehdä muuta kuin hakemus.

No, ei se palkkatuki kelpaa sille hyväntekeväisyysjärjestöllekään...