Entä, kun tarjottavan henkilön osaaminen ja motivaatio ”ylittävät” työnantajan tarpeet? Pitäisikö palkkatuen lisäksi ”alittaa” oma suorituskyky tai ottaa lainaa, ja maksaa työnantajalle vähän ekstraa, että saa työsopimuksen, hä!

Kun työnantajan todelliset tarpeet ja työnhakijan todelliset valmiudet (I-P 16.3.2022) kohtaavat, pitäisi palkkatuella sponsoroitu räätälöity työsopimus olla vain ns. kynätekninen ongelma; ilman lapsellisia arvovaltakysymyksiä.

Kirkkopuistikko on Vaasan arvokkaimpia katuja. Miksi ihmeessä sen auraamiseen, hiekoitukseen jalkakäytävien osalta ja muuhun huolenpitoon on käytetty amatöörien osaamista ja välinpitämättömyyttä? Bussien pysähtymiskohdat ovat täydellisiä ”jääkenttien kutsuja”. Käykääpä esimiehet tarkistamassa! Vaadimme kauniille puistokadulle sille kuuluvaa kunniaa!

EU-komissio aikoo tehdä saman minkä Stalin teki Ukrainassa 1930-luvulla. Siis mitä? Pakkokollektivisoinnin komissio aikoo ”rauhoittaa” 30 prosenttia Suomen pinta-alasta. Puhutaan ns. luonnon ennallistamisesta. Suomen maapinta-ala on 304 000 neliökilometriä, siitä 30 prosenttia on vajaa 100 000 neliökilometriä. Ymmärretäänkö meillä mitä tämä tulisi maamme kansantaloudelle maksamaan? Puhutaan kymmenistä miljardeista euroista joka vuosi hamaan tulevaisuuteen!

Joko Suomen poliittiset (pääministeri) päättäjät uskaltautuvat tulla kaapista ja kertoa Nato-kantansa. Galluppi on kertonut teille mitä kansa on mieltä. Sitähän te odotatte, on naurettavaa kun kerrotte, ettei gallupit mitään todista, kyllä kansa tietää missä mennään.

Onko oikeutettua olettaa, että toimivan demokratian perustaminen ei ole tietämyksen puutteen vaan tahdon asia. Ja päämäärän saavuttaminen vaatii velvollisuuksia ja koviakin uhrauksia.

Nyt tulee oikeita sotaa pakenevia naisia ja lapsia Suomeen. Miehet jäivät puolustamaan maatansa. Lähi-idästä tuli vain miehiä häntä koipien välissä anomaan turvapaikkaa. Jättivät lapset ja vaimon vihollisen armoille.

Tampereen uusi, huippumoderni, digitalisoitu ”ökyareena”, max. 15 500 asiakasta, on lähikaupunkien asukkaille mainio mahdollisuus kulttuuri- ja urheilupalveluihin. Seinäjoelta junalla on matkaa Tampereelle 159 km, huippunopealla ”tunnin junalla”, Hämeenlinnasta 79 km, kesto 45 min., Jyväskylästä 155 km, ”körötellen” puolitoista tuntia ja Porista vain 134 km, mutta körötellen myös puolitoista tuntia. Helsinki onkin ”liian kaukana”.

Kepulaiset, Saarikko ja kumppanit. Unohdatte nyt jo autoilevat äänestäjännekin. Missä tuki ja kohtuuton dieselveron poisto?

Pitääkö paikkansa, että Wasaline ajaa edelleen venäläisellä kaasulla? Kannattaisi varmaan tehdä asialle jotain ettei asiakkaat karkaa.

Suomi kuului sotilasliittoon 40-luvulla.