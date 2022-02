Tero Seppälä ei vielä mitaleille

Nostin (IP, 6.2.2022) ampumahiihtäjä Tero Seppälän jopa mitalisuosikiksi Pekingin olympiakisoissa. Mitalia ei vielä tullut, mutta hieno 9. sija yhteislähdössä.

Kerroin, että Teron äiti on teuvalaissyntyinen, mutta unohdin isän kokonaan. Siitä sain ”risuja” Tekstaten-palstalla 14.2. Kirjoittaja kysyi: ”Eikö SAHL:n entinen pj muista, että ampumahiihtäjä Tero Seppälän sukujuuret on vahvasti Kauhajoella, sillä hänen isänsä Timo Seppälä oli Kauhajoen Karhun edustaja ja edusti Suomea Lillehammerin olympiakisoissa”. Kirjoittaja on oikeassa. Teron isä on syntynyt Kauhajoella.

Olin Lillehammerin olympiakisoissa 1994 seuraamassa ampumahiihtoviestiä, jossa Suomi sijoittui viidenneksi. Suomen joukkueessa hiihti kaksi Kauhajoen Karhun edustajaa. Timon lisäksi Vesa Hietalahti.

Ilmari Ylä-Autio

Seinäjoki