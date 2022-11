Tervetuloa – Epsilon Advanced Materials!

Viime viikolla vihdoin julkaistiin, että Suomen Malmijalostus ja Epsilon Advanced Materials ovat solmineet aiesopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt arvioivat mahdollisuuksia perustaa Vaasaan anodimateriaalitehdas. Kaupungin puolesta olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että GigaVaasa-alue kehittyy suunnitellusti arvoketjun täydentyessä myös anodimateriaalituotannolla.

Yrityksen varaama tontti sijaitsee lähellä FREYR Batteryn akkukennotehdasta varten varaamaa tonttia. Suomen Malmijalostuksen mukaan tavoitteena on käynnistää hanketta koskeva YVA-menettely heti vuodenvaihteen jälkeen.

Eurooppaan on maailman siirtyessä sähköiseen ekosysteemin suunnitteilla valtavasti akkukennotuotantoa, joten on selvää, että tarvitsemme myös vahvaa akkumateriaalien tuotantoa. GigaVaasa tiimi ja monet muut projektin sidosryhmät ovat tehneet poikkeuksellisen hyvää työtä.

Valitettavasti maailman politiikan näyttämöllä sotaisa retoriikka ja Venäjän käsittämätön hyökkäyssota jatkuvat.

Nyt jos koskaan tarvitsemme vieläkin syvempää kansojen välistä ja erityisesti pohjoismaista yhteistyötä, jota nähtiinkin viikolla Helsingissä Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä.

Itselläni oli oli lokakuun puolessa välissä myös mahdollisuus isännöidä ja johtaa puhetta tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksessa. The World Summit of the Committees of the Future kokosi ensimmäistä kertaa yhteen eri parlamenteissa tulevaisuuskysymysten käsittelystä vastaavia valiokuntia. Maailmankokouksen tavoitteena oli tutustuttaa eri maiden tulevaisuusvaliokunnat toisiinsa ja tunnistaa aiheita, joita valiokunnat haluavat yhdessä pohtia.

Omissa puheenvuoroissaan eri parlamenttien valiokunnat nostivat esiin tärkeinä pitämiään teemoja, kuten teknologian mahdollisuudet ympäristöystävällisemmän ja tasa-arvoisemman kehityksen saavuttamisessa, digitaalisen liiketoiminnan ja algoritmien hyödyntämisen ylikansallisen sääntelyn tarpeen ja parlamentaarisen yhteistyön merkityksen ennakoivassa päätöksenteossa ja kestävyyshaasteisiin vastaamisessa.

Saimme sovittua, että tästä lähtein maailman tulevaisuusvaliokunnat tapaavat vuosittain.

Mitä nopeammin erilaisia kriisejä nousee eri puolella maailmaa, sen tärkeämpää on luoda mahdollisuuksia yhteiselle vuoropuhelulle.

Suomen lisäksi ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat tulevaisuusorientoituneita valiokuntia Chilen, Filippiinien, Islannin, Liettuan, Paraguayn, Uruguayn, Itävallan, Kanadan, Puolan, Thaimaan, Viron ja Vietnamin parlamenteista. Käytäväkeskusteluissa oli jälleen kerran mukava huomata, kuinka monet Vaasan energiaklusterin yrityksistä olivat tällekin ilmastonmuutoksen torjuntaa pohtivalle porukalle tuttuja.

Viime viikkoina olen osallistunut useaan tie- ja infrahankkeita koskevaan palaveriin.

On selvää, että nykyisessä maailman tilanteessa katse on entistä vahvemmin lännessä. Valitettavasti Suomessa joutuu edelleen aika usein muistuttamaan, että yhteydet eivät lopu maamme rajoille. Päinvastoin, viennistä elävän pienen maan osalta sujuvat yhteydet maailmalle ovat kaikista tärkeimmät.

Tänä päivänä Merenkurkun neuvostossa tekemämme työ, niin laivayhteys kuin tulevaisuudessa kiinteä yhteys, istuu hyvin yhteen mm. VT3:n yhteysvälin Tampere-Vaasa ohjausryhmän ja sen eduskuntaverkoston työn kanssa.

Esimerkiksi Laihia–Jalasjärvi-tiepätkä on osa tätä erittäin mielenkiintoista ja dynaamista vyöhykettä – ytimessä Norjan Mo i Ranasta Helsinkiin kulkevaa Eurooppatie 12. Siksi myös tämä osuus on ehdottomasti saatava pääväyläasetuksen piiriin.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta