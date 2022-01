Terveydenhoitoa ilman jonoja

Mitäs, jos lääkärille pääsisi jonottamatta? Esimerkiksi Kolarissa, Sotkamossa ja Tuusulassa lääkärille pääsee samana päivänä. Kuntien toiminta on osoitus siitä, että palveluita on mahdollista uudistaa ja järjestää niin, että hoitoon pääsee heti. Kun tämä on mahdollista muualla, onnistuu se ilman muuta myös Pohjanmaalla.

Kunnissa, jotka ovat onnistuneet poistamaan terveyskeskusjonot, on yleensä käytössä myös omahoitajamalli. Saat aina yhteyden tuttuun hoitajaan, joka tuntee sinut ja tietää tilanteesi. Sen sijaan, että joutuisit joka kerta aloittamaan uuden henkilön kanssa alusta, juttu jatkuu siitä mihin viimeksi jäitte. Hoitaja konsultoi lääkäriä, ja tarvittaessa pääset lääkäriin samana päivänä. Sähköinen asiointi on käytössä, joten asiat hoituvat helpoimmillaan kotisohvalta, tarvittaessa lääkärin fyysisellä vastaanotolla. Omahoitajan on helppo soittaa tarpeen mukaan perääsi ja seurata vointiasi.

Mitä tämä maksaa? Lähtökohtana on, että tavoitteet on määritelty selkeästi: palveluiden saatavuus, vaikuttavuus, ja tuottavuus. Kokonaisuutta johdetaan tiedolla. Tuusulassa henkilöstömäärä on pysynyt samana, samalla kun potilasmäärä on kasvanut ja kustannukset peräti laskeneet.

OECD:n vertailussa Suomi pärjää hyvin erikoissairaanhoidossa, mutta perusterveydenhuollossa ja ennaltaehkäisevässä hoidossa on paljon parannettavaa. Muualta Suomesta poimitut hyvät esimerkit osoittavat, että nopea hoitoon pääsy ja tuottavuuden nosto ovat mahdollisia.

Pohjanmaan hyvinvointialueen myötä kuntien toimintatapoja yhtenäistetään. Palvelut on organisoitava parhaan saatavilla olevan tiedon ja kokemuksen mukaan.

Lotta Alhonnoro (vihr.)

kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen

aluevaaliehdokas

Vaasa