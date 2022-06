Terveydenhuollon maksukatosta

Merenkurkun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton jäsenyhdistys, joka toimii itsenäisenä ja riippumattomana kuluttajienetujen ajajana Pohjanmaalla. Yhdistys on lähettänyt Kuluttajaliiton liittohallituksen kokoukseen käsiteltäväksi esityksen terveydenhuollon maksukaton kehittämistä valtakunnallisesti ja esittää tämän kirjoituksen myötä parannuksen toteuttamista myös Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, ·sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut, kuntoutushoidon maksut, suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta), tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut. (Lähde: Terveydenhuollon maksukatto – Sosiaali- ja terveysministeriö, stm.fi)

Maksukattoon liittyvä tiedottaminen on puutteellista ja osittain myös virheellistä. Useiden hyvinvointialueiden kotisivuilla on vanhentunutta, virheellistä tietoa ja mm. yhteystietoja puuttuu siitä, mihin voi ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää.

Potilaille ei jaeta muutakaan kanavaa käyttäen riittävästi oikeaa tietoa, miten tulee maksukaton ylittymistä seurata ja mitä tietoja potilaan tulee laskuttajalle ilmoittaa.

Kehittämisehdotus:

1) Hyvinvointialueiden nettisivuilla tulee julkaista selkeä ohjeet, miten potilaan tulee toimia maksukaton seurannassa ja mitä tietoja laskutukseen tulee ilmoittaa itse. Nettisivuilla tulee ilmoittaa puhelinnumero, johon voi soittaa, kun on maksukattoon liittyvää kysyttävää.

2) Maksukaton seurantaan liittyvää tietoa tulee jakaa myös muita kuin sähköisiä kanavia käyttäen, koska kaikilla ei ole käytössä sähköisiä yhteyksiä.

3) Terveydenhuollon maksukaton seurantaa tulee kehittää keskitetysti toimivaksi, kuten Kelan lääkekulujen katto.

Maija Ovaska

puheenjohtaja

Hallitus

Merenkurkun Kuluttajat ry