Terveysalalla on sordiino päällä

Terveys- ja sosiaalitoimi ovat kriisissä niin paljon, että jotkut työntekijät ovat nostaneet kytkintä. Tämä on vaarallista peliä. Mikä on pielessä? Väitän, että kyse on heikosta johtamisesta.

Johtotehtäviin tulisi valita ammattijohtajia, jotka näkevät metsän puilta. Heitä ei ole paljon, mutta löytyy. Hyvälle johtajalle on lyötävä seteleitä kouraan. Kyvykkyys maksaa mutta se kannattaa.

Ovatko nykyiset johtajat valittu puutteellisin perustein? Lääkärit osaavat määrätä lääkkeitä, mutta onko heillä johtamiskykyä?

Olen saanut hyvää palvelua terveysihmisiltä. Mutta se johtamiskyky, mistä sen saisi? Koulutus, luontainen kyky johtaa, vain pari mainitakseni.

Heikki Ryhänen

Vaasa