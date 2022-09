Terveyttä pitää edistää

Vuoden 2023 alussa käynnistyvien hyvinvointialueiden mahdollisuudet terveyden edistämiseen ovat rajalliset. Uudistuksella oli monia tavoitteita, jotka ovat korttitalon lailla romahtaneet. Hyvinvointialueiden rahoitus on epävarmalla pohjalla; alueet eivät saa riittävää rahoitusta, jota voitaisiin osoittaa terveyden edistämiseen.

Jättimäisen muutoksen rahoitustarve on miljardiluokkaa (IP, 15.9.2022).

Kun näin on, nousee kuntien asema terveyden edistämisessä tärkeäksi. Se on yksi kuntien avainalueista.

Keskeisenä tavoitteena on pidettävä sitä, että asukkaat voivat mahdollisimman pitkään jatkaa asumistaan kotona.

Liikunnan harrastaminen ja kulttuurielämykset edistävät koetun terveydentilan tuntemusta. Kaikki eivät voi olla yhtä terveitä. Ratkaisevaa on se, miten kukin kokee oman terveydentilansa ja sen antamat mahdollisuudet elää hyvää elämää.

Kunnissa valmistellaan parhaillaan vuoden 2023 talousarvioita, joissa terveyden edistämisen tulee näkyä. Se tarkoittaa määrärahojen lisäämistä liikuntaan ja kulttuuriin.

Kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimet tekevät hyvää työtä. Niillä on vakiintuneita tehtäviä, mutta merkittävän osan sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden edistämisestä tekevät liikunnan ja kulttuurin toimialueilla vaikuttavat yhdistykset, joiden saamia avustuksia tulee reippaasti lisätä.

Kulttuurijärjestöihin sisällytän eläkeläisjärjestöt, joiden toiminta terveyden edistämisen näkökulmasta on arvokasta.

Seinäjoen kaupunki valmistautui erikoisella tavalla sote-uudistukseen. Kaupunki lakkautti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnat ja niiden toiminnot sisällytettiin yhteen lautakuntaan – hyvinvointilautakuntaan. Perinteisten lautakuntien profiilit ja identiteetit hämärtyivät uudistuksen myötä.

Lautakunnan tulisi viestiä merkityksestään kuntalaisille. Kun samassa organisaatiossa toimii myös elinvoimalautakunta, ovat asukkaat epätietoisia siitä, mitä lautakunnat tekevät juuri terveyden edistämisen sektorilla.

Seinäjoen kaupungin ratkaisulla on toinenkin ulottuvuus. Kun sote vie merkittävän osan kunnan päätösvallasta, on vaarana, että kiinnostus kunnallista päätöksentekoa kohtaan heikkenee. Kulttuuri, liikunta- ja nuorisolautakuntien myötä lakkasi kolmisenkymmentä luottamushenkilöpaikkaa, jotka olivat hyvin tavoiteltuja. Seuraavissa kuntavaaleissa on tietynlainen kunnallisen demokratian tyhjiö, kun ehdokkaille ei ole esitettävissä tärkeitä lautakuntapaikkoja. Seinäjoella ehditään vielä korjaamaan uudistuksen virheet.

Huoli kunnallisen itsehallinnon rapistumisesta on vain sivujuoni. Sote-uudistus on ollut melkoinen näytelmä, jossa kunnat on sysätty sivuosaan. Terveyden edistämisestä voi kuitenkin tulla kunnille rooli, jolla on kauaskantoisia seurauksia väestön terveydentilan kehittymisessä.

Ilmari Ylä-Autio

Seinäjoki