Tilojen toimintakyky tärkeää

Vaikka eletäänkin nopeiden yhteyksien ja päätöstenkin tekemisen aikakautta, niin joissakin valtakuntamme elämänmenoon tärkeissä toimenpiteissä vatuloidaan aivan liian pitkään. Esimerkisi tästä ovat monet maatalousyrittäjät saaneet kärsiä viime kuukausina enemmän ”kuin laki sallii”.

Muunmuuassa sovittujen tukien maksutkin ovat viivästyneet. Tämä on aiheuttanut monelle maanviljelijällä tukalia tilanteita tilanhoitoon kuuluvan rahaliikenteen suorittamisessa. Maksut ovat langenneet, vaikka luvatut tukieurot eivät ole valtiolta tulleetkaan.

Tukien saannin myöhästyminen on tapahtunut mahdollisemman huonoon aikaan, kun tilojen tuotteista saatavat tulot ovat laskeneet monia kymmeniä prosentteja. Tähän ovat vaikuttaneet mm. EU:n pakotteet, rajoitteet ja ilmastolliset vaatimukset.

Moni maatalouyrittäjä onkin ajautunut maksuvaikeuksiin ja joutunut etsimään uutta työtä.

Kyllä ehdottomasti EU:n ja sen talutusnuorassa olevien Suomen päättäjien pitäisi hoitaa asiat niin, etteivät suomalaiset maanviljelijät kärsisi näin suuresti eurooppalaisten maiden ”isokenkäisten” yhdessä tekemistä, eteläisen Europan maiden enemmistön päätöksistä!

On järjenvastaista toimintaa Suomessa, että monilla miljardeilla avustetaan muiden EU- ja kaukomaiden asukkaita.

Aina pitäisi vihreiden ja kaikkien muidenkin suomalaisten ymmärtää, että oman maan hätää näkevät ihmiset ovat etusijalla apua jaettaessa!

On se niin väärin, että viljelijät ja muut pienituloiset kansalaiset joutuvat aprikoimaan, millä selviäisi kaikista maksuista? Ja sitten luetaan maakuntalehdestä ja muista tiedotusvälineistä kehuja, kuinka monta miljoonaa ovat eri kansalaiskeräykset Afrikan maille tuottaneet. Tässäkin ”auttamisen ilon ajassa” on muistettava, että maatilojen toimintakyky on Suomen maaseudulle hyvin tärkeää. Suorastaan elinehto elävälle maaseudulle.

Kylillä, joista on pelloilla ja navetoissa yrittäminen loppunut, kaupat ja koulut loppuneet sekä asukkaat lähteneet ja asunnot autioituneet, on katkeria esimerkkejä huonosta päätöksenteosta!

Pentti Hautala

Töysä