Toimia on tehty, uusiakin tarvitaan

Tiistaina 19. heinäkuuta Ilkka-Pohjalaisessa julkaistussa kirjoituksessa kyseltiin maatalouden tukipaketin toimeenpanosta sekä muista toimista maatalouden hyväksi. Tässä kertaus jo tehdyistä toimista sekä niiden toimeenpanon aikatauluista.

Hallitus päätti jo ennen maa- ja metsätalousministerikauteni alkua yhteensä reilun 300 miljoonan euron maatalouden tukipaketista, johon kuului sekä nopeavaikutteisia että pidempivaikutteisia toimia. Nopeat toimet – eli muut kuin investointituet ja muut vihreää siirtymää edistävät tuet – ovat tuosta kokonaisuudesta yhteensä 213 miljoonaa euroa. Yli 200 miljoonan suorien tukien paketti on toimeenpantu ja toimeenpannaan seuraavasti: kesän alussa maksettiin 45 miljoonaa euroa maatalouden energiaveron lisäpalautusta, sika-, siipikarja- ja puutarhatalouden tuki 42 miljoonaa euroa on tulossa arvion mukaan maksatukseen syyskuussa, luonnonhaittakorvauksen 120 miljoonan euron maksuaikatauluarvio on lokakuussa sekä 6 miljoonaa euroa poro- ja kalatalouden tukena on tarkoitus saada maksuun myös syksyn aikana.

Maatalouden akuutteihin tukitoimiin kuuluu myös hallituksen päättämä maatalouden kiinteistöveron poisto tälle vuodelle. Aikatauluarvio on, että tukea voisi hakea syyskuun puolivälissä. Tuen määrä on kokonaisuudessaan yli 10 miljoonaa euroa.

Suorat kriisituet maataloudelle ovat tänä vuonna siten noin 225 miljoonan euron luokkaa, kun kiinteistöveron poisto otetaan huomioon. Tämän lisäksi osana kriisipakettia päätettiin myös investointitukien lisäämisestä sekä tuista, jotka tukevat osaltaan vihreää siirtymää.

Selvää on, ettei näillä akuuttiin tilanteeseen tarkoitetuilla suorilla tuilla ratkaista maatalouden kannattavuutta pidemmällä aikavälillä. Siihen tarvitsemme ratkaisun, jossa jokainen ruokaketjun osa kantaa oman vastuunsa. Keskiössä on löytää ratkaisu, joka turvaa maataloudenharjoittajille heille kuuluvan osuuden ja korvauksen arvokkaasta työstä koko Suomen hyväksi. Olen sitoutunut tämän ratkaisun löytämiseen.

Antti Kurvinen,

Maa- ja metsätalousministeri,

Kauhava