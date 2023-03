Toive tuleville päättäjille: työtä ja huoltovarmuutta fiksuilla hankinnoilla

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 47 miljardin euron edestä ja niiden vaikutus yritystoiminnalle ja suomalaiselle työlle on merkittävä. Monet puolueet ovat eduskuntavaaliohjelmissaan nostaneet kiitettävästi julkiset hankinnat vaaliteemaksi ja näkevät julkiset hankinnat yhtenä keinona tasapainottaa julkista taloutta. Valtiovarainministeriön tilaaman tuoreen selvityksen mukaan tehostamalla hankintoja ja muuttamalla lainsäädäntöä voidaan säästää jopa 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomalaisen Työn Liitto, yli 8 500 yritystä edustavana yhteisönä, haluaa tuoda esille toisenkin suuren mahdollisuuden hankintoihin liittyen: fiksulla hankintojen suuntaamisella voidaan tukea paitsi julkisen talouden tasapainoa, myös työtä ja huoltovarmuutta Suomessa.

Suomi elää EU:ssa ja globaalisessa kilpailussa, mikä mahdollistaa ulkomaisten yritysten osallistumisen hankintakilpailuihin Suomessa ja toisaalta suomalaisten yritysten osallistumisen ulkomaisiin kilpailutuksiin. Hyvä näin.

Maailman myllerrysten keskellä on kuitenkin syytä nostaa mieleen pari keskeistä kysymystä. Mitä asioita haluamme hankinnoilla oikein edistää? Mikä tuo vakautta ja hyvinvointia maahamme?

Meidän vastauksemme on Suomessa toimivien yritysten kasvu ja menestys, työpaikkojen lisääntyminen sekä laaja huoltovarmuus.

Fiksuilla hankinnoilla voidaan tukea Suomen huoltovarmuutta, koska Suomessa valmistetun tuotteen ostaminen tukee teollisen tuotantokapasiteetin säilymistä Suomessa.

Samalla Suomessa valmistetun tuotteen ostaminen tukee epäsuorasti teollisuutta tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

EU:n hankintadirektiivi ja Suomen hankintalaki mahdollistavat paljon. Hankinnoissa pitää jatkossa esimerkiksi sisällyttää laatutekijät kaikkiin pisteytyksiin, edellyttää ja valvoa aidosti vastuullista liiketoimintaa sopimusten toteuttajilta, sekä määritellä ja vaatia matalaa hiilijalanjälkeä palveluntuottajilta.

Elinkaarihankinnoilla sekä vastinaika- ja palvelukielivaatimusten kauttakin voi tukea palveluiden hankkimista läheltä.

Toiveemme päättäjille on, että he vaikuttavat toimiessaan eri tehtävissä siihen, että valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien hankintayksikköjä ohjataan selkeästi tukemaan työllisyyttä ja huoltovarmuutta hankinnoillaan. Hankintayksiköillä on poliittinen ohjauksensa, jota käyttämällä voi suunnata ostojen toteutusta ja vaatia myös tulosten selkeää raportointia.

Suomalaisen osaamisen, työllisyyden ja verotulojen puolesta tarvitaan työtä ja puolesta puhumista. Suomalaisyritysten mahdollistama työllisyys ja huoltovarmuus tulee näkyä päätöksissä ja lainuudistuksissa.

Julkisten hankintojen lisäämisellä on selvä laskennallinenkin vaikutus työllisyyteen. Pienilläkin valinnoilla on vaikutusta: jo miljoonan lisäys kotimaiseen tuotantoon julkisissa hankinnoissa tuo 326 000 euroa lisää verotuloja ja 19 työpaikkaa.

Tero Lausala

toimitusjohtaja

Suomalaisen Työn Liitto