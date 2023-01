Tosi iso aurinkopaneeli

Harva on tullut ajatelleeksi, että meillä Suomessa on ajat sitten asennettu, valtava kansallinen aurinkopaneeli. Sen pinta-ala on 9,3 miljoonaa hehtaaria. Se on eräältä ominaisuudeltaan nykytekniikan aurinkopaneeleja edistyneempi. Se muuttaa vangitsemansa aurinkoenergian automaattisesti varastointikelpoiseen muotoon. Oikein arvattu, tämän aurinkopaneelin nimi on suo.

Uutta turvetta syntyy 50 miljoonaa kuutiometriä joka vuosi. Sen verran sitä voisi ottaa käyttöön, ilman että turvevaranto alkaisi edes vähetä. Nyt ei oteta mitään. Mikäli otettaisiin, saataisiin 27 terawattituntia vuodessa kansalaisten käyttöön. Vertailun vuoksi: Olkiluoto kolmonen kykenee noin 14 terawattitunnin vuosituotantoon, ja koko Olkiluoto yhteensä 29 terawattituntiin vuodessa.

Miksi sitten tuota aurinkoenergian varastointiin kykenevää aurinkopaneelia ei käytetä? Vastaus saattaa järkyttää.

Kun Suomen turvetuotannon hiilidioksidipäästöt olivat noin 8,5 miljoonaa tonnia, Suomalainen tiedeakatemia päätyi arvioon, että Suomen on luovuttava turvetuotannosta sen maapallon ilmastoon aiheuttamien ilmastovaikutusten vuoksi. Tiedeakatemia korosti edustavansa tässä kansallista näkökulmaa.

Vertailu houkuttelee tässäkin. Norja tekee öljyllä ja kaasulla kansainvälistä bisnestä. Norjan öljyn ja kaasun tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat 450 miljoonaa tonnia vuodessa. Norjassa ei ole nähty tarpeelliseksi esittää öljy- ja kaasutuotannon lopettamista ilmastosyillä.

Norjan kansallinen näkökulma eroaa kaikesta päättäen aika tavalla suomalaisesta. Kukaan ei ole heitä siitä moittinut, ei tietääkseni edes ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen.

Geologinen tutkimuslaitos on todennut, että loppuun nostettu suo voidaan helposti valjastaa tuottamaan turvetta uudestaan. Suon vedenpintaa säätämällä on mahdollista nopeuttaa turpeen kasvua. Uuden suobiomassan kasvunopeus on moninkertainen vanhan turvekerrostuman kasvuun verrattuna.

Uusi suobiomassa voitaneen korjata energiaksi 50–100 vuoden välein. Jokohan turvetta silloin voisi kutsua uusiutuvaksi? Meillä on todella valtavat energiavarat käytettävissämme jos niin haluamme.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nuo Lauri Viidan runoilemat ”äkkiviisaat ja äreät, akateemiset kakarat” eivät halua.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki