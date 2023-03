Tätä mieltä tänään: "Kun kerran olemme onnellisin, niin miksi täällä sitten valitetaan vähän kaikesta? Höpö tutkimus."

Laskekaapa kanssaeläjät, montako kertaa päivittäin mainitaan sana ilmastonmuutos. Tätä toistetaan jankuttaen kaikissa medioissa. Ei ihme, että pienet lapset ”pelkäävät” ja nuoret ahdistuvat. Kuitenkin on niin, että kautta aikojen ilmasto on muutoksessa. Ei mitään uutta auringon alla! Kun tämä ymmärretään, helpottaa.

Eräs txt-palstalla kirjoittaa, että Suomi ei tunnu saavan riittävää ymmärrystä luontonsa johdosta. Eihän se ole mitenkään edes mahdollista, kun mepit ovat siellä samaa mieltä. Eivät aja Suomen etuja millään tavalla.

Myykää nyt hyvät ihmiset omakotitalonne, jos joku vielä uskaltaa ostaa. Mikään ei riitä, kun EU määrää. Tasakatot, ikkunat, ovet ja koko talo remppaan ja arvatkaa kuka maksaa.

Peruskoulun tason romahtamiseen on useita syitä, joista digileikit ovat vain yksi syy. Ehkä pahin karhunpalvelus lapsille ja koululle on tehty siinä, että lapsukaisilta ei enää raaskita vaatia mitään, ettei äitin pikku lellikeille vain tule paha mieli. Ja äitikälle. Erään artikkelin mukaan kielistä saa viitosen, jos tietää, missä maassa sitä puhutaan. Ainakin saksasta ja ranskasta saa tällä tavoin helposti viitosen. Arabia on vielä helpompi kieli, kun niitä maavaihtoehtoja on enemmän...

Lyijykynän kelpaaminen vaaleissa perustunee siihen, että äänestyslipukkeen kulku on vartioituna koko ajan. Kun äänestäjä on valmis, vaalivirkailija lyö siihen leiman, jolloin se on virallinen, ja sen jälkeen äänestäjä itse pudottaa lipukkeen lukittuun uurnaan – ellei tule viime tingassa katumapäälle. Kun sitten illalla vaaliuurnat avataan, paikalla on lukuisa joukko eri puolueiden ääntenlaskijoita vahtimassa toisiaan. Epäselvät numerot tai muut merkinnät tarkistetaan yhdessä. Näin ei, ainakaan Suomessa, vaalivilppiä pääse tapahtumaan.

Jaa että Ranskassako tonnia paremmat palkat kuin meillä? Onko se ihme? Ranskalaiset sentään viitsivät pitää kiinni oikeuksistaan. Nytkin siellä on kadun täydeltä sivistysmaan toivoja räyhäämässä eläkeiän nostoa vastaan. Meilläkin oli vielä jokin aika sitten virkamiesten eläkeikä 63 vuotta, mutta sekin nostettiin 65:een noin vain, hupsista. Kun vielä ay-liike saadaan murennettua, ei ole pelkoa palkankorotuksistakaan. Voisikohan liittojen lakkautuksen aloittaa EK:sta? Säästyneet varat yksityisten sairaanhoitajien palkkaamiseen.

Mitä eroa on vanhalla Neuvostoliitolla ja EU:lla? Molemmat ainakin päättivät ja päättää itsenäisten valtioiden asiat!?

Maassamme on lapsiasiavaltuutettu, eikö voisi olla myös vanhuusasiavaltuutettu puolustamassa vanhusten oikeuksia ja hyvinvointia.

Samaa mieltä kuin muutamat tänne kirjoittaneet. Kansanedustajalaitos jäähylle seuraavat 10 vuotta ja todelliset eri alojen ammattilaiset hoitamaan syvässä kuopassa olevan maan asioita.

Sinä, joka ihmettelet ranskalaisten 1000€ parempaa palkkaa, niin voit miettiä, että esim. romanialaisilla ja monen muun maalaisilla on 1000€ ja paljon pienempikin palkka kuin suomalaisilla. Kyllä täytyy olla ymmärrys maan taloudesta ja varallisuudesta ennen kuin kommentoi asioita.

Liitot sanoo: käsi pois mun taskusta eli laita se palkanmaksajan taskuun!

Nurmo–Seinäjoki-liitoksesta laadittu artikkeli pani muistelemaan yhdistymistä edeltävää Nurmon kehitystä (I-P, 27.3.). Erityisesti Hyllykallion asuinalueen nopea kasvu Seinäjoen kyljessä, lähellä Seinäjoen keskustaakin, pakotti tunnustamaan sen tosiasian, että kasvu oli käytännössä yhteistä. Ilman Hyllykallion asuinaluetta yhtymistä ei kenties vieläkään olisi tapahtunut. Mutta aina Nurmo muistetaan: ”painilajin suurvalta” 1920-/30-luvuilla.

Pohjanmaan hykyalueen päättäjät; tämäkö on teidän arvostus ja kiitos meille perusterveydenhuollon hoitajille, kun emme saaneet koronakorvausta toisin kuin EP:n hykyalueella. Olemme kaksi vuotta työskennelleet 24/7 täydessä suojavarustuksessa kuin haarniskat päällä; hikoilleet ja hengittäneet maskin ja visiirin läpi. Ei tämä ainakaan motivoi työskentelemään perusterveydenhuollossa. Päättäjät saisitte hävetä!

Kenellekään ei pidä säätää pakkovelvoitetta työskennellä julkisella sektorilla, vaikka kuinka olisi verovaroin koulutettu. Ei pakko auta yhtään ketään, jos johtaminen on kelvotonta ja työyhteisössä vuorovaikutusongelmia. Kyllä siinä moni miettii, löytyisikö muuta mahdollisuutta tehdä töitään tai muuta työpaikkaa.

Hyvä rekkaspottaajat! Ulkona mukavaa puuhaa samanhenkisten kavereiden kanssa.

Mihinkä rakkaus perustuu! Koska rakkautta on kahdenlaista, on totuuteen ja valheeseen perustuvaa. Totuus yhdistää ja valhe hajottaa. Kummalle me avaamme sydämemme, niin se johdattaa elämäämme?

Jos, mulla olis ”tekevä ja huumorintajuinen” mies. ”Hyvänä pitäisin” joskus, mutta, aina arvostaisin.

Olen huolestuneena seurannut, miten huonosti pikkulapsia valvotaan koulujen ja tarhojen pihaleikkien aikana. Kun haen lastani koulusta, niin ”valvojat” välitunnilla ovat poikkeuksetta kokoontuneet yhteen ja juttelevat, vaikka lapsia on pitkin pihaa ja lähellä on vilkasliikenteinen tie. Tänään erään Rantakadun varressa olevan tarhan pihassa ei lasten valvonta kiinnostanut, vaan juttelu. Ison rakennuksen toisella puolella oli parikymmentä lasta leikkimässä poissa valvojien näköpiiristä. Entä jos jotain ikävää tapahtuu (ja näitä on tapahtunut)? Vastuu on suuri.

Lähetin neljä vuotta sitten lapsenlapselle synttärikirjeen, eikä ole mennyt perille vieläkään. Ei rahaa eikä kaunoa. Ja samaan os. kortin, joka oli matkalla 8 kk. Eikä kaunoa siinäkään! Siis vein ne ”postiin”. Paketit menevät perille jo seuraavana päivänä! Mutta kirjeet ei. Miksi ne pitää kierrättää ensin joka paikassa? Eikä niitä edes leimata enää. Miten tämä voi olla mahdollista? Olen huomannut, että kun vien kortin tms. johonkin toiseen postilaatikkoon, joita on esim. kauppojen pihoissa, niin postit menevät perille jo seuraavana päivänä... Ennen oli oikea posti, ja kaikki toimi, nyt vain ne sivupisteet, eikä mikään toimi.

Talousneroprofessori suoltaa samaa yksisilmäistä jargoniaan kirjoituksesta toiseen ikään kuin haluaisimme elää jossain uusfeodaalisessa kurjuudessa. Jopa pk-yrityksissä tarvitaan työntekijöitä, joiden koti- ja työkunnan julkiset palvelut ovat kunnossa, ja ennen kaikkea palkanmaksajan/työnantajan johtajuus on ajan tasalla. Sekä julkinen palvelu, työnantaja/yrittäjä että työntekijä/kansalainen tarvitsee toimintaympäristön, jossa on riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa elin- ja työhyvinvointiolosuhteissa. Kyseessä ei ole kilpailu vaan kumppanuus!

Sama valitus jatkuu tuulivoimaloiden purkukustannuksista. Aivan ensimmäiseksi kuntien on tehtävä selväksi tuulivoimayhtiöille, ettei uusista voimaloista voida keskustella ennenkuin sopimukseen tulee ehto siitä, että yhtiö maksaa joka vuosi lasketun käyttöiän mukaisen purkumaksun tilille, joka on mahdollistava purkukustannukset käyttöiän umpeutuessa. Mikäli tätä ehtoa ei hyväksytä, ei ole syytä asia käsittelyä jatkaa. Tällöin voidaan ymmärtää, että hanke on kunnalle ja maanomistajalle kannattamaton. On korkea aika lopettaa ”kermankuorinta” tuulivoiman rakentamisessa. On todennäköistä myös se, ettei kunnon arvopuuta saada kasvamaan aivan tuulivoimalan läheisyydessä, koska talven säät aiheuttavat jäisten kappaleiden putoamista metsään. Vaurioituneet puut eivät ole enää täydessä arvossaan. Ei kannata sännätä suin päin metsään. Tässäkin pätee vanha sanonta, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Hieno kirjoitus Vesa Routamaalta, mutta EK:n tuoreen laskelman mukaan Suomi on kovempi verottaja kuin Tanska.

Suomi on pieni maa. Miksi jakaa rahoja/tukia aina ensimmäisten joukossa runsain mitoin ulkomaille? Miksi täällä veroa maksavat työläiset joutuvat lakkoilemaan työolosuhteiden parantamisen, paremman palkan saamisen puolesta? Muualle rahavaroja löytyy.

En ymmärrä miksi pitäisi mennä Pohjois-Koreaan, jos ei ymmärrä tätä, että Suomi onnellisin maa? Minkähänlaisia ne verrokkimaat oikein ovat? Kun kerran olemme onnellisin, niin miksi täällä sitten valitetaan vähän kaikesta? Höpö tutkimus.