Tuhlailu, länsimaisen ihmisen perisyntikö?

Tuhlailu taitaa kuulua meidän länsimaisten ihmisten pääsynteihin, suoranaisesti pakkomielteisiin. Paljon sanottuko tuo väite? Sopii miettiä meidän kunkin kohdallamme; nimittäin Ylen verkkosivulla kerrotaan jokaisen suomalaisen heittäneen vuonna 2017 roskiin eli jätteeksi kaatopaikalle noin 13 kiloa vaatejätettä. 5,5-miljoonaisen kansamme vaatteiden poisheitetty kokonaismäärä oli täten noin 72 000 tonnia!

Uskokoon kukin meistä Ylen tv-ohjelmassa kerrottua tilastoväitettä tai ei, tosiasia on joka tapauksessa kaikilla mittareilla laskien, että me elämme tuhlailevaa elämää, jonka seuraukset näkyvät valtavina kaatopaikkojen jätevuorina. Ei, en ala ketään syyllistää kerskakulutuksesta.

Psykologian terminä pakkomielle on raaka ilmaus jonkin tavan tai tottumuksen muuttumisesta sairaudeksi, joka ihmistä vaivaa. Kyse on silloin pakonomaisesta addiktiosta eli riippuvuudesta johonkin, esimerkiksi väkevien alkoholijuomien nauttimiseen päivittäin. Sen varma seuraus on alkoholismi. Sitä ilmiötä on alettu nykyään nimittää sairaudeksi.

Tuhlailua on monensorttista. Se, onko uusien vaatteiden liki päivittäinen shoppailu ja vanhojen asujen poisheittäminen vain vaihtelunhaluamme vai peräti sairaalloista addiktiota eli riippuvuutta vaatteiden uusimiseen, voi kukin miettiä.

Minun mielestäni itsestäänselvyys on, että jatkuva uuden asusteen haalinta on ainakin kerskatuhlausta.

Länsimaisen elintavan keskiössä on jatkuva uudistumisen ja uuden löytämisen tarve. Siinä ei itse asiana liene isosti moitittavaa, mutta mittasuhteet on jatkuvaan lisäkuluttamiseen uskovan syytä hallita. 80-luvulla joku rokkarimme lauloikin sattuvasti ”Vaatteet on mun aatteet”.

Ylituhlaileva arkipäiväelämä on hyvinvointimme kompastus-kivi ja ongelmana suuri ottaen huomioon luonnon rasituksen sen seurauksena. Kirjoitan näin itsekriittisenä kansalaisena – tunnustautumatta silti viherhörhöksi.

Jouko Pesonen

Alajärvi