Tulokset puhukoot puolestaan

Eduskunta- ja hallituskautemme 2019–2023 lähenee loppuaan. Viimeiset neljä vuotta eroavat huomattavasti eduskunta- ja oppositiokaudestamme 2015–2019.

Oppositiokaudella tärkein yksittäinen asia työpöydälläni oli Vaasan keskussairaalan laaja päivystys. Pohjalaisten kansalaisaktivismi ja kova poliittinen lobbaus loivat pohjan niille ratkaiseville kirjauksille, joilla Säätytalolla 2019 hallitusneuvotteluissa pystyimme vahvistamaan VKS:lle laajan päivystyksen statuksen. Tämän tuloksen aikaansaaminen edellytti käytännössä RKP:n ja demareiden tuloa hallitukseen.

Valtion avustus Vaasan ja Uumajan uuteen laivaan ja koko kasitien saaminen osaksi runkoverkkoa ovat esimerkkejä siitä, että hyvällä yhteistyöllä on toki mahdollisuus saada tuloksia aikaiseksi myös oppositiosta käsin.

Edelliskaudella luotiin myös yli puoluerajojen pohjaa sille maksuhäiriöjärjestelmän uudistukselle, joka nyt vihdoin – talousvaliokunnassa edellyttämällämme tavalla – joulukuun 1. päivänä 2022 astui voimaan. Sinä torstaina kokonaiset 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää poistui rekisteristä. Nykyään polttomerkki siis poistuu kuukaudessa siitä, kun velka on suoritettu. Tämä laajan yhteistyön tulos on tuonut monelle uuden alun ja henkistä hyvinvointia.

Sairaalamme vahvistamisen lisäksi Rinteen ja Marinin hallitusohjelma sisältää useita muitakin hyviä kirjauksia mm. yliopistokaupungeista, ja kevät 2019 oli monesta syystä optimismin aikaa.

Hallitusneuvotteluissakin oli ilo huomata, kuinka paljon hyötyä on niistä verkostoista ja hyvistä kontakteista, joita vuosien varrella on tullut rakennettua. Vaasan seudulla on monia ystäviä eri puolueissa, ministeriöissä ja sidosryhmissä.

Tulevaisuusvaliokunnan vieraillessa Vaasassa syksyllä 2019 pidin palopuheen siitä, kuinka lentokenttäämme tulisi ehdottomasti laajentaa. Jonot kiertelivät pihalle asti, kun Helsingin, Tukholman ja Las Palmasin lennot lähtivät samanaikaisesti. Sitten tulikin korona ja loppu on historiaa.

Tänään iloitsemme siitä, että onnistuneen edunvalvonnan johdosta Tukholman koneet vihdoin palaavat. Wasaline tekee ennätystuloksia toisensa perään. Junayhteydet ovat parempia kuin koskaan. Seudun teollisuus investoi ennätysmääriä ja myös akkuarvoketjun etabloitumisten eteen tehty työ johtaa tuloksiin.

Loppukautta ovat varjostaneet Venäjän hyökkäyssota, energiamarkkinakriisi, inflaatio sekä korkojen nousu. Paljon on kuitenkin tehty kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi. Esimerkkejä kautensa lopettavan hallituksen tuloksista ovat myös kotitalousvähennyksen korottaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennys, vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen, opiskelijoiden tulorajojen korottaminen, lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, perhevapaauudistus, ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, lisäresursseja poliisille ja tuomioistuinlaitokselle.

Listaa tuloksista olisi helppo jatkaa. Esimerkiksi ns. joululahjarahojen osalta saavutettiin yhteistyöllä hyvä alueellinen tasapaino, joka huomioi Vaasan vaalipiirin eri alueet.

Tiehankkeissa isoimmat satsaukset tulivat nyt viimeisellä kierroksella Pohjanmaalla Vöyrintielle, Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoelle välille Aunes–Hautala sekä Keski-Pohjanmaalla Veteliin liikuntaolosuhteita parantavaan alikulkuun. Rahallisesti pienempiä, mutta hienoja satsauksia ovat laitureiden rakentaminen Norrskärin majakalle sekä viennin ja matkailun edistäminen Viexpon ja Meteorian rahoituksilla. Valtakunnan tasolla tärkeitä ovat nuorten yrittäjyyteen ja naisjärjestöjen työhön tehtävät satsaukset.

Olemme myös käynnistäneet työn Kansallisarkiston Vaasan toimipaikan kehittämiseksi sekä onnistuneesti lobattu useita miljoonia Vaasan meriväylän leventämiseksi. Mainittakoon vielä Työ- ja elinkeinoministeriön 14 miljoonan tuki Vaskiluodon vetyhankkeelle (H-Flex-E) sekä 12 miljoonan tuki Lapuan aurinkoenergiahankkeelle.

Isossa kuvassa kaikessa tekemisessä on kyse siitä, että myös tulevilla pohjalaissukupolvilla olisi mahdollisimman korkea elämänlaatu, monipuoliset työmahdollisuudet sekä korkeatasoiset palvelut. Yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan sillä, miten huolehditaan heistä, jotka tämän maan ovat rakentaneet sekä iästä huolimatta heistä, jotka ovat erityisen tuen ja avun tarpeessa.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta