Tunnista vieraannuttaminen

Vieraannuttaminen on perheväkivaltaa, jonka edessä moni jää ilman apua kirjoittaa Ensi- ja turvakotien liitto STT infossaan 15.11.2022. Kirjoitan itsekin aiheesta useasti, ja tulen pitämään aihetta yllä. Tämä on lupaukseni heille, jotka eivät voi itse asiasta ääneen puhua.

Vieraannuttaminen oli esillä lapsen oikeuksien viikolla ja olen siitä todella kiitollinen. Yes, siitä puhutaan ääneen!

Ensi- ja turvakotien liiton some julkaisuissa mainitaan vieraannuttamisen olevan perheväkivaltaa. Mielestäni se on jopa oman lapsen pahoinpitelyä.

Vieraannuttamisessa oma vanhempi pyrkii kaikin tavoin hankaloittamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan. Seurauksena lapsi ei halua olla tekemisissä toisen vanhemman kanssa, vaikka heidän välinsä ovat olleet ennen läheiset ja turvalliset.

Lapselta tuhotaan myös normaalit ja terveet suhteet isovanhempiin ja sukuun.

Ajatelkaa, mitä tuhoa voi yksi ihminen, oma vanhempi saada aikaan, rikkoen oman lapsen laillista oikeutta kumpaankin vanhempaan.

Vieraannuttamisen katsotaan vaarantavan lapsen turvallisen kehityksen ja altistavan pitkäkestoisille psyykkisille vaikeuksille. Kaikesta tiedosta huolimatta mitä useiden vuosien aikoina on tuotu eri tahoilta esille, ei yhteiskunnassa vieläkään riittävällä tehokkuudella voida puuttua vieraannuttamiseen. Vieraannuttaminen edellyttää ammattilaisten puuttumista, apua sekä moniammatillista arviointia.

Asiaa ei paranna se, ettei asianomainen, ei lapsi sekä kärsivä vanhempi voi yksinkertaisesti puhua asiasta avoimesti. Asiasta puhuminen johtaa siihen, että vähäinenkin yhteydenpito tuhotaan lopullisesti kostotoimenpiteenä.

Joten asiaa on pidettävä yllä, siihen on etsittävä keinoja puuttua ja siihen on uskallettava viranomaistahoilta puuttua.

Vaasan kaupunginvaltuutettuna olen pitänyt asiaa esillä aina vuodesta 2017 alkaen, kun minut valittiin. Toimin myös Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustossa ja tulen sielläkin järjestelmällisesti tuomaan asiaa esille. Mitä enemmän puhumme, sitä useampi tulee asiasta tietoiseksi.

Tiesithän, että Vaasassa toimii Vaasan Ensi- ja turvakotiyhdistys. Heillä on meneillään Ero lapsiperheessä -työ, tavoitteena on tarjota apua ja tukea perheille, joissa vanhemmat ovat eronneet tai harkitsevat eroa. Olen itse myös yhdistyksen jäsen ja nostan osaltani vieraannuttamiseen liittyviä asioita heille esille.

Toivon kaikille asian keskellä eläville voimia, ja ymmärrän tuskanne.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu

Vaasa