Turpeen kiellolle ei perusteita, osa 2

Maailman viisaat ja lukeneisto pyrkivät saamaan maapallon lämpötilan pysymään puolen asteen tarkkuudella samana. Minä tavallisena pulliaisena en pysty edes yhden huoneen osalta tähän. Puhumattakaan koko kämpän osalta, vaikka on seinät ympärillä. Pääsisi edes siihen, ettei tarvitse palella tai hikoilla

Nyt ihmisten aikaansaama hiilineutraalisuus on maapallon ainoa pelastus, siksi Suomestakin on tullut hiilineutraalisuuden kalifaatti, johon meidän on alistuttava kuin islamissa jumalan tahtoon. Se on jo präntätty oppikirjoihin ja lakeihin.

Julkisuudessa ei ole puhuttu mitään siitä, mitä kirjoitettiin jo 80-luvun YK-tiedotteessa eli ilmakehän ihmeellisyyksistä. Ilmakehän kaasukoostumus ei vastaa ollenkaan kaasujen fysikaalisia ja kemiallisia lakeja. Toisin sanoen typen, hapen, metaanin ammoniakin, hiilidioksidin ja muiden kaasujen sekoitusta. Ilmakehässä on yhtä aikaa metaania ja happea, vaikka nämä kaasut yhtyvät nopeasti auringon valossa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typpikaasun pitäisi kemian lakien mukaan liueta meriin kemiallisesti pysyväksi nitraatti-ionina, eikä ammoniakkia ja typpioksiduulia pitäisi esiintyä samassa kaasuseoksessa. Ilmakehan hiilidioksidi ja vesi reakoivat hiilihapoksi, joka on pysymätön heikko happo, joka tulee sateen mukana maahan, eikä jää ilmaan.

Paljon pahempaa on ilmaan joutunut rikkidioksidi, koska se hapettuu rikkihapoksi. Rikkidioksidia tulivuoret ovat aina tuottaneet, eikä elämä ole siihenkään kuollut. Hiilidioksidi ja kalkki-ionit muodostavat kalsiumkarbonaattia eli kalkkikiveä, mutta Suomen maaperä on kalkkiköyhää.

Jo muutaman prosentin muutokset saisivat aikaan melkoisia muutoksia, mutta ilmakehän kaasujen sekoitus on kuitenkin hyvin pysyvää. Yhtä ihmeellistä on, että maapallon lämpötila on pysynyt sopivan tasaisena elämän kannalta miljardeja vuosia siitä riippumatta, että joskus maapallolle tuleva lämpösäteily on ollut noin 30% alempi kuin nykyisin. Silloin maapallon olisi pitänyt olla jäätynyt planeetta ja eloton.

Maapallon kehitys kuitenkin osoittaa, että kaikki ne 3,5 miljardia vuotta olleen lämpötilaltaan sellainen, jota nykyisen kaltainen elämä edellyttää. Lämpö on vaihdellut +10 ja +20 asteen välillä. Koko kehitysoppikin perustuu tähän, että näin on ollut. joten on mahdotonta uskoa, että elämä nyt tuhoutuisi liialliseen hiilidioksidiin, koska se ei ole ennenkään tehnyt sitä liiallisen hiilidioksidin takia.

Vastaansanomattomalta tuntuu silti, että edellä esitetty lyö korville hiilineutraalisuusvaatimusta. Tilanne on nyt samanlainen kun Helppo-Heikillä Kristiinan markkinoilla joskus 50-luvulla, kun hän valitti leivän puutetta ja sanoi: ”Vintillä olis leipää, mutta kun rotat söi portaat, niin ei päästy hakehen.”

Toisin sanoen turvetta, energiaa, leipää ja särvintä on, mutta hallituksen poliittinen voima katsoo paremmaksi tuoda ulkomailta ja maksaa kiskurihintoja ja polttaa se hiilidioksidiksi Suomen taivaalle ja äänestäjät toisaalla protestoivat ja mellakoivat äänestämäänsä poliittista voimaa vastaan.

Eino Wiitalähdet

Isojoki