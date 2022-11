Turpeen vaikutus Suomelle on merkittävä

Turvetuotantoa on ajettu poliitikkojen toimesta alas yli kaksikymmentä vuotta eli siitä lähtien, kun turve eduskunnan suuressa valiokunnassa arvottiin 5.12.2000 uusiutumattomaksi luonnonvaraksi äänten mentyä asiasta äänestettäessä tasan 12–12.

Sillä on suuri merkitys, onko jokin energialähde uusiutuva vai uusiutumaton. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä halutaan ja pitääkin lisätä ja uusiutumattomista päästä eroon.

Turve uusiutuu eli lisääntyy vuosittain nelinkertaisesti sen käyttöön verrattuna, eli on uusiutuva luonnonvara.

Suomen käyttämästä energiasta 70 prosenttia tuodaan ulkomailta ja 30 prosenttia on kotimaista. Turpeenpolton osuus on viiden prosentin luokkaa kokonaisuudesta eli parikymmentä prosenttia kotimaisen energian tuotannosta. Energian lisäksi turve on tärkeä kasvualusta vihannesten ja kasvisten viljelyssä sekä kotieläinten kuivikkeena. Turpeen käyttöä tulisi siis suosia tärkeänä kotimaisena luonnonvarana.

Turvetuotannon vaikutukset eivät rajoitu vain sen rooliin energian ja ruuan tuotannossa. Sillä on suuri vaikutus myös maaseudun työllisyyden ylläpitäjänä. Suomessa on useita maaseutukuntia joille turvetuotanto on elinehto, eli turvetuottajat työntekijöineen ovat kuntien suurimpia työllistäjiä ja veronmaksajia.

Turvetuotannon loppuessa olisivat monien kuntien palvelut kouluista alkaen vaarassa ja jopa kokonaisten kuntien olemassaolokin olisi uhattuna.

Turve on nostettava sille kuuluvaan asemaan työllisyyden sekä Suomen energia- ja ruokaomavaraisuuden ylläpitäjänä.

Ensimmäinen askel siihen on turpeen luokittelu uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

Tapio Salminen

Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö