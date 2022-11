Turvallisen lapsuuden puolesta

Viime viikolla vietettiin Lapsen oikeuksien viikkoa. Toiminnallisen teemaviikon tavoitteena oli herätellä ihmisiä huolehtimaan turvallisen tulevaisuuden luomisesta lapsillemme ja nuorillemme.

Viimeiset vuodet ovat pahentaneet entisestään lasten ja nuorten pahoinvointia. Akuuttiin pahoinvointiin on puututtava riittävällä resurssoinnilla. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään lasta tai nuorta syrjäytymisen polulle. Siltä polulta palaaminen on haasteellisesta, niin lapselle ja nuorelle itselleen kuin yhteiskunnallekin.

Meidän tulee ehdottomasti panostaa ennalta ehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen välttääksemme syrjäytymisen lisääntymisen. Nämä toimet on kohdistettava koteihin tarjoamalla huoltajille entistä toimivampia työkaluja tavallisen arjen haasteisiin. Myös ammatillinen apu on vietävä koteihin, missä sillä on todellinen tarve.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta. Yksi niistä on lapsen edun ensisijaisuus. Tämän periaatteen huomioimiseksi ennaltaehkäisevät toimet ovat välttämättömiä. Toivommekin, että päättäjät ymmärtävät tämän tärkeäksi ja päätöksillään edesauttavat turvallisen tulevaisuuden rakentamista.

Pauliina Pasanen

puheenjohtaja

Pohjanmaan Kokoomusnaiset