Turvallisuus on yhteinen asiamme

Aluevaalit ovat linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Tulevat päättäjät vastaavat aluevaltuustossa ja sen toimielimissä Etelä-Pohjanmaan koko alueen sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä valtiolta saadun rahoituksen ohjaamisesta näihin palveluihin.

Aluevaltuustoon ja sen päätöksentekoon tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja osaajia, joilta pitää löytyä ymmärrystä rakentaa palveluita yhteistyössä alueemme kaikkien ihmisten parhaaksi. Sujuva hoitoonpääsy, varhainen tuki ja riittävän nopeassa ajassa paikalla oleva pelastustoimi ovat meidän kaikkien turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Siksi tarvittaviin lähipalveluihin on satsattava koko hyvinvointialueen tarpeet huomioiden.

Pelastustoimesta, turvallisuudesta ja varautumisesta on aluevaaleihin liittyen puhuttu ehkä liiankin vähän, vaikka pelastustoimi vastaa turvallisuudestamme hyvin laaja-alaisesti. Ennaltaehkäistään onnettomuuksia, tehdään palotarkastuksia, koulutetaan, opastetaan ja neuvotaan kuntalaisia ja sekä huolehditaan ensivastepalveluista ja varautumisesta poikkeustilanteisiin liittyen.

Sillä mistä ja miten nopeasti apu saapuu on merkitystä. Paloasemaverkoston tuleekin Etelä-Pohjanmaalla pysyä nykyisellään ja myös pelastustoimen riittävät henkilöstöresurssit on turvattava. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattipelastajia on oltava riittävästi ja sopimushenkilöstön riittävyys pienillä paikkakunnilla on turvattava.

Kati Ojaniemi (kesk.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki