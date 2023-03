Tuuli on ilmaista tuontienergiaa

Tuuli on ehtymätön ja ilmainen luonnonvara. Sitä ei kukaan omista. Voimme hyödyntää sen voimaa silloin, kun se liikkuu Suomen ilmatilassa. Voimme muuttaa vapaasti sitä sähköksi ja edelleen vedyksi. Lisäämme näin energiaomavaraisuuttamme, mikä on erityisen tärkeää poikkeusoloja ajatellen.

Tuulella ei ole polttoaineen hankinta- eikä rahtikustannuksia. Tuuli tulee omin voimin voimalalle ja lähtee samoin omin voimin jättäen jälkeensä vain sähköä. Tuulivoimala ei päästä ilmastolle haitallisia kasvihuonekaasuja eikä terveydelle haitallisia saastepäästöjä.

Suomi on avarana maana hyvä rakentaa tilantarpeen puolesta tuulivoimaloita. Keskimääräinen asukastiheys on alhainen ja niistäkin 85 prosenttia asuu taajamissa.

Tuulivoimala tarvitsee pystyrakenteisena suhteellisen vähän tonttimaata verrattuna polttovoimalaan. Generaattoria pyörittämään tarvitaan vain siivet.

Maanomistaja saa tontista enemmän vuokrana kuin ala olisi tuottanut metsänä. Kunta saa kiinteistöveroa. Ja asukkaat saavat sähköä sähköautoonsa tai vetyä vetyautoonsa. Lisäksi tuulivoimalat vähentävät tarvetta kaataa metsää poltettavaksi. Suotkin säästyvät.

Selasin parin tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten arviointiraporttia (YVA). Niissä oli huomioitu viitasammakkojen ja lepakkojen elinpaikat ja aina ihmisten elinpaikkoihin asti, sekä uhanalaiset kasvit, pohjavedet ja arkeologiset arvot.

Tuulen haittapuolena on sen uusiutumisnopeuden vaihtelu. Ratkaisuksi on tulossa elektrolyysereitä, joissa tuulisähkön avulla erotetaan vedestä vetyä varastoon ja teollisuuden ja liikenteen käyttöön. Siinä muodossa energia on käytettävissä tuulettominakin aikoina.

Valtionyhtiö Gasgrid hoitaa jatkossa myös vetykaasun siirtoputkiston rakentamisen ja ylläpidon. Vähän samalla tavalla kuin Fingrid sähköpuolella.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli yhteensä 1393 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti oli 5 677 MW. Rakenteilla on 3 187 MW:n edestä voimaloita. Ne valmistuvat kolmen vuoden sisällä.

Suunnitteilla olevia maatuulivoimalahankkeita on 52 920 MW edestä ja merelle 13 025 MW.

Vertailuksi TVO III:n teho on 1 600 MW. Kun tuulivoimaloitten käyttöaste on noin 30 prosenttia (VTT), niin tuulivoimaloita tarvitaan nimellisteholtaan yhteensä 5 300 MW tuottamaan sähköä saman verran kuin TVO III. Ilmastonmuutoksen uskotaan lisäävän tuulisuutta.

Perusvoimaksi olisi kuitenkin hyvä saada lisää ydinvoimaa. Sekin lasketaan nykyään vihreäksi energiaksi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa