Tuulivoima lisää alueen elinvoimaa ja Suomen energiaomavaraisuutta

Ihmisten suhtautuminen uusiutuvan energian hankkeisiin on muuttunut viimeisen vuosien aikana entistä suopeammaksi. Moni tuulivoimahankkeisiin vielä joitakin vuosia sitten penseästi suhtautunut on ehtinyt muuttaa mieltään ja toivottaa nyt investoinnit kotikuntaan tervetulleeksi.

Iso Saapasnevan tuulivoimahanke keskusteluttaa Lappajärvellä. On täysin totta, että tuulivoimalat tuovat uuden elementin tuttuun maisemaan. Maiseman muutos ja vaikutukset luontoon ymmärrettävästi mietityttävät. Tuulivoimalat pyritään siksi jo suunnitteluvaiheessa sijoittamaan niin, että niiden maisemallinen vaikutus on mahdollisimman pieni.

Iso Saapasnevan tuulivoimalat on suunniteltu metsätalousvaltaiselle alueelle välttäen kulttuuriympäristön, matkailun ja retkeilyn kannalta tärkeimpiä kohteita. Monesti keskustelussa unohtuu, että alueen luontokäyttö ei lopu tuulivoimapuiston rakentamisen myötä. Marjastus, sienestys, metsästys ja retkeily voivat jatkua tuulivoimapuiston valmistuttua.

Hankkeita suunniteltaessa on ensiarvoisen tärkeää huomioida niiden vaikutus ympäristöön. Iso Saapasnevan hankkeen valmistelussa on tehty yhteensä 19 erilaista selvitystä luonto- ja ympäristövaikutuksista. Hankkeitamme suunnitellaan yhdessä paikallisten kanssa ja asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa monilla tavoin prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, asukaskyselyissä ja mielipiteitä jättäen. Haluamme olla myös osa yhteisöä, ja osallistumme innolla esimerkiksi paikallisiin luonto- ja ympäristöhankkeisiin.

Päätöksenteossa luotamme siihen, että kunnanvaltuutetut osaavat edustaa lappajärveläisiä arvioidessaan hankkeen kokonaisvaikutuksia alueelle ja punnitessaan seitsemän voimalan vaikutuksia esimerkiksi alueen asukkaisiin ja matkailuun.

Suomi on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Muuttuneen maailmanpoliittisen tilanteen takia meillä on korostunut tarve kasvattaa energiaomavaraisuutta. Näissä molemmissa tuulivoiman lisärakentaminen on avainroolissa. Tuulivoima alentaa myös sähkön hintaa. Menneen talven ennätyshinnat olisivat olleet vielä korkeammat ilman tuulivoimaa.

Toivomme, että mahdollisesti rakennettavan Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston positiiviset vaikutukset näkyvät lappajärveläisten arjessa mahdollisimman laajasti. Kyse on veroeurojen, tuulivoiman tuomien investointien ja työpaikkojen ohella koko Suomen puhtaammasta tulevaisuudesta.

Marika Koskimäki

Iso Saapasnevan projektijohtaja

ABO Wind Oy