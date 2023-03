Tuulivoiman rakentaminen aiheuttaa metsäkatoa

Ministeri Ohisalo (vihr.) käynnisti keskustelun metsähakkuiden rajoittamisesta. Hän osoitti ”syyttävän sormensa” metsäteollisuuden suuntaan. Mikä on metsiemme tilanne? Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa.

Maa ja metsätalousministeriön mukaan Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 103,5 miljoonaa kuutiometriä. Tilastotietojen mukaan vuonna 2021 puuston vuotuinen hakkuukertymä oli kaikkiaan 76 miljoonaa kuutiometriä, josta 87 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 13 prosenttia energiapuuksi eli lämpö ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

Suomen metsät ovat pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,9 miljoonaa hehtaaria eli 12,6 prosenttia metsäpinta-alasta. Täysin hakkuiden ulkopuolelle suojeltuja metsiä on 2,4 miljoonaa hehtaaria eli 10,6 prosenttia.

Olen suuresti ihmetellyt, miksi tuulivoiman rakentaminen on täysin unohdettu, kun keskustellaan tuulivoiman rakentamisesta metsäisille alueille.

Tulevaisuudessa on suunnitteilla tuhansia uusia voimaloita, jotka tarvitsevat julkisuudessa olleen tiedon mukaan vähintäin 5 000 km uutta voimalinjaa. Mikäli ne rakennetaan metsään, niin siitä seuraa metsäkatoa peräti 250 000 hehtaaria. Lisäksi tulevat voimalaitosten tarvitsevat tiet ja rakennuspaikat, jotka tuplaavat metsäkadon. Miksi ministeri Ohisalo on ”unohtanut” tämän puhuessaan metsäkadosta, hän puhuu vain metsäteollisuuden hakkuista.

Vuonna 1886 säädettiin Suomeen ensimmäinen metsälaki. Lain tarkoituksena oli metsän uudistaminen eli hakkuun jälkeen tuli velvollisuus metsän istutuksesta kaadetun tilalle. Tämä laki oli ainutlaatuinen, sillä Keski-Euroopassa ei vastaavaa lakia ole ollut.

Etelä-Pohjanmaan liiton toimesta valmistellaan uutta maakuntakaavaa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaavan valmistelussa on ehdotetty lukuisia tuulivoima-alueita.

Nähtäväksi jää millaisia mielipiteitä kaavan esittely herättää. Voitaisiinko vaatia tuulivoimayhtiöitä rakentamaan metsäalueille maakaapeliyhteyden voimalaitoksilta valtakunnanverkkoon. Tällöin ei syntyisi metsäkatoa eivätkä linjat ja tiet pirstoisi yhtenäisiä metsäalueita.

Suomessa on helppoa rakentaa tuulivoimaa, tämän vuoksi Suomeen on rantautunut lukuisia ulkomaisia yhtiöitä mm. Ranskasta, Liechtensteinista jne., näiden yhtiöiden tuotto siirtyy ulkomaille.

Tiedustelin Suomen tuulivoima yhdistykseltä paljonko metsää on hävitetty tuulivoiman rakentamisen myötä, en ole saanut vastausta. Avohakkuun jälkeen on omistajalla velvollisuus istuttaa uusi metsä, mutta voimalinjan alla ei saa metsä kasvaa, se ero niissä on.

Harry Wallin

Seinäjoki