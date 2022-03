Tuulta ei voi käyttää pakotteena

Teollistunut ja muuten teknistynyt yhteiskunta on tehnyt meistä yhä enemmän jatkuvasta energian saannista riippuvaisia ja siten haavoittuvaisia. Sellainen elintärkeä resurssi pitäisi olla täysin omissa käsissä. Maan pitäisi olla energiaomavarainen erityisesti poikkeusoloja ajatellen.

Suomi on päättänyt siirtyä vähitellen kokonaan omien ja uusiutuvien energioitten käyttöön. Samalla tämä vihreä siirtymä vähentää ilmastonmuutoksen uhkaa ihmisille.

Tuulikin on sen ajan omaa, kun se viipyy Suomen ilmatilassa. Voimme siinä vaiheessa vangita oman osuutemme tuulien energioista muuttamalla sitä tuuligeneraattoreilla sähköksi, jona energia on kätevä johtaa alas ja jakaa edelleen sitä tarvitseville.

Tuulienergiassa on paljon hyviä puolia. Se on ehtymätöntä, ilmaista ja päästötöntä. Tuuli tulee voimalalle omin voimin ilman käsittely- ja kuljetuskustannuksia ja myös lähtee voimalalta omin avuin jättäen jälkeensä vain sähköä. Näin hiilinieluakin säästyy turpeenpolton päästöjen nielemiseen.

Energiatuotannon hajauttamista pidetään turvallisuutta lisäävänä asiana. Yhden ohjuksen aiheuttama sähkönjakelun katkos ei vaikuta niin suurelle alueelle, kuin suuren voimalaitoksen vaurioituminen. Tuulella sähköenergian tuotanto on luontaisesti hajautettua.

Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2021 lopussa 3257 MW, mutta tuulen uusiutumisnopeuden vaihtelusta johtuen saatiin jakeluun sähköä keskimäärin noin 1000 MW teholla. Parin vuoden aikana rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat kaksinkertaistavat tuulivoimaloitten yhteiskapasiteetin. Ne tuottavat silloin energiaa yhdessä enemmän kuin ydinvoimala.

Lisäksi vasta kaavoitusvaiheessa on paljon tuulivoimalapuistoja. Myös merelle. Siellä ei ole maakitkaa hidastamassa tuulta.

Onneksi Suomessa on harvaan asuttuna maana runsaasti tilaa rakentaa uusia tuulivoimaloita. Otetaan vertailupohjaksi Saksa. Saksan ja Suomen maapinta-alat ovat suunnilleen samat. Saksassa asuu kuitenkin 15 kertaa Suomen määrä asukkaita ja silti heidän sekaansa on mahtunut fyysisesti ja henkisesti noin 29 kertaa niin paljon maatuulivoimaloita kuin meillä on.

Markus E. Myllymäki

Vaasa