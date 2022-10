Työeläkeläisten korkea verotus ja vaalit

Syrjityt ja köyhyyteen ajetut työeläkeläiset, nyt joukolla muuttamaan lakia La 7/2019, Taitettu indeksi. Osallistumalla aktiivisesti kevään 2023 valtiolliseen vaaliin ja äänestämällä ehdokkaita, jotka todella haluavat muutoksen työeläkeläisten asemaan.

Vaasan alueen Eläkeläisraadin jäsenenä koin ja näin ikääntyneiden resurssipulan päivittäisten hyödykkeiden, kuten asumisen, ravinnon, terveydenhoidon, liikkumisen ja inhimillisen eksistenssin hankkimisessa.

Nykyinen inflatorinen taloustilanne heikentää entisestään tilannettamme ja ilmentää poliittisten päättäjien avuttomuutta, haluttomuutta tilanteen korjaamiseen.

Esimerkkinä oma eläkkeeni, joka on 2 415 euroa kuukaudessa ja siitä vero 627,90 euroa eli 26 prosenttia. Vastaavasti palkansaajan samansuuruisen ansiotulon vero on 320,02 euroa eli 13,5 prosenttia. Vertailu on tehty vero.fi-verolaskurilla.

Arvonlisäveron kanssa veroprosenttini on 42.

27:n eläkevuoteni aikana olen em. lain vuoksi maksanut noin 120 000 euroa ylimääräistä veroa.

Aviopuolisoni eläköityi myös vuonna 1995 ja saa eläkettä vain 890 euroa kuukaudessa, palkkiona siitä, että hoiti kuuden henkilön kotimme ja kasvatti lapsemme sekä ehti olla osa-aikaisen hoitoalan työsuhteessa 18 vuotta.

Nyt 85- ja 90-vuotiaat, vuonna 1958 avioitunut pari

