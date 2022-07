Työterveyshuollon rooli työelämässä

Suomessa on ainutlaatuinen työterveyshuoltojärjestelmä, joka mahdollistaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisen. Yritysten ja työterveyshuollon yhteistyö korostuu jatkossa entistä enemmän. Työelämästä tulee tehdä houkuttelevampaa ja työurista pidempiä. Työnteon on oltava terveille työikäisille kannattavampaa kuin kotona olon. Työhyvinvointia on parannettava alalla kuin alalla. Kattava ja laadukas työterveyshuolto on tärkeässä asemassa, kun työelämän murroksen haasteisiin etsitään ratkaisuja.