Työvoima haastaa akku-Vaasan

Seinäjoella avointen työpaikkojen määrä on joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2022 pysynyt samana, noin 1 400. Vaasassa avoimia työpaikkoja oli ennen pandemiaa joulukuussa 2019 noin 850, mutta nyt kesäkuussa lähes 3 400.

Kaupunkien työmarkkinat poikkeavat toisistaan, mikä saattaa vaikuttaa lukuihin. Johtopäätös kuitenkin on, että Vaasaan ei saada tekijöitä. Tästä kärsii kaupungin kasvu, jolla on myös vaikutusta asuntomarkkinoihin.

Tilannetta ei muuta edes Vaasan seudun muiden kuntien kehitys (viisi lähikuntaa). Näissä työllisten määrä laski kahdessa ja puolessa vuodessa parilla sadalla.

Länsirannikolla sijaitseva Uusikaupunki on autoteollisuuden ja nykyisin myös akkuteollisuuden menestynyt keskus. Työllisyys seudulla on kasvanut rajusti ja väkeä on löytynyt ympäri Suomea. Myös maahanmuuttajat ovat työllistyneet hyvin. Pystyykö Vaasa 2020-luvulla samaan?

Yhtenä etuna Vaasalla on runsas maahanmuuttajaväestö, joka on varsin hyvin kotoutunut ja pysynyt kaupungissa. Tulevan työvoimatarpeen täyttämisessä tästä on etua, sillä ulkomailta tarvittavan väen sopeutuminen on astetta helpompaa.

Vaasaan tarvitaan korkeasti koulutettuja osaajia sekä tuotantotyöntekijöitä. Muutos vaatii vaasalaisilta halua kokea myönteisenä kaupungin ilmeen muuttuminen yhä kansainvälisempään suuntaan. Esimerkiksi englannin kieltä kuullaan jatkossa yhä enemmän, sillä kotimaisten kielten ja varsinkin suomen oppiminen vie oman aikansa. Englannin kieli on silta ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Jari Jurkka

toimittaja, eläkkeellä

Vaasa