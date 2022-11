Uimahallin pysäköintikurjuus

Seinäjoen toriparkki on tuskin toteuttanut niitä oletuksia, joilla rakentamisen puoltajat aikoinaan perustelivat hankkeen tarpeellisuutta. Vastustajien varoitukset mm. Ideaparkin tulon aiheuttamasta keskustan tyhjenemisestä, eläkeikäisten asukkaiden määrän lisääntymisestä jne. sivuutettiin Seinäjoen kehityksen jarruttamisena.

Käytännöllisesti katsoen kaikki katujen varsilla olevat pysäköintipaikat ovat maksullisia tai kiekollisia. Keskustassa käy työssä paljon pienipalkkaisia ihmisiä, joille auton pysäköinti torin alla tai muilla maksupaikoilla olisi suuri menoerä, ellei työnantaja ole ottanut pysäköintikuluja hoitaakseen. Kaupungissa onkin huutava pula ilmaisesta kokoaikaisesta pysäköintimahdollisuudesta.

Maakunnankadulla oleva ilmaispaikka (10 tuntia kiekolla) onkin jo ennen aamukahdeksaa tupaten täynnä. Toinen mahdollisuus on uimahallin takana. Hallin edessä oleva paikka on kiekkopaikka, mutta yleensä aina täynnä, tungosta lisäävät myös lukiolaisten ajopelit (kiekkoaikaa voi käydä välitunnilla lisäämässä). Tilanne on jo pitkään ollut sellainen, että urheilutalo-uimahallin käyttäjien on ollut vaikeaa, usein mahdotonta löytää autolleen paikkaa.

Olen ollut uimahallin säännöllinen käyttäjä sen valmistumisesta lähtien eli pitkälti yli 40 vuotta. Viime viikon tiistaina yritin turhaan löytää autolleni tilaa. Totesin, että minulla on kaksi mahdollisuutta: pysäköidä jonon jatkoksi tai palata kotiin. Valitsin ensimmäisen vaihtoehdon. Jätin auton jonon jatkoksi, tosin se oli noin puoli metriä parkkipaikkakyltin väärällä puolella (en ollut ainoa syntinen). Tulin uimasta ja auton ikkunassa oli 45 euron ”uintimaksu”.

Ehdotankin, että takana oleva parkkipaikka jaetaan kahtia (siinä on aikaisemminkin ollut aita) ja toiselle puolelle tulee kiekkoaika 3 tuntia (uimahallista on sitä kuulemma ehdotettukin, mutta turhaan). Odotan, että ”komia avaruuden pääkaupunki” järjestää asian pian, enkä varmasti ole yksin.

Leena Puntanen

60 vuotta Seinäjoella asunut veronmaksaja