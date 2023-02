Uimahallit ja translaki

Tomi Kaunismäen vastineessa allekirjoittaneille 20.2. toistetaan edelleen samoja argumentteja, joihin oma vastineemme ja aiemmin palstalla muihin kirjoituksiin julkaistut vastineet (Ihmisoikeusliitto ja Seta 15.2. sekä Lakeuden sateenkaari 31.1.) ovat jo vastanneet.

Asioiden jankkaamisen sijaan tuomme tähän vastineeseen tietoa uudistetusta translaista ja sen vaikutuksista uimahallien ja vastaavien palveluiden pukuhuoneissa ja vankiloissa.

Translain uudistusta on lobattu ihmisoikeusjärjestöissä yli 10 vuotta ja nykyinen hallitus on aloittanut lakiuudistuksen valmistelun vuonna 2019. Lakivalmistelun yhteydessä tehtiin perusteellisia selvityksiä ja kuultiin laajasti erilaisia tahoja.

Lakivalmistelun huonoiten hoidettu osio oli alaikäisten oikeudet, johon lakiuudistuksen yhteydessä hyväksytyssä jälkilauselmassa perustellusti puututtiinkin.

Lakiuudistuksen asiakirjoihin voi perehtyä eduskunnan verkkosivuilla. Translain uudistuksen luonnehtiminen hätäisesti ja puutteellisesti valmistelluksi on perusteetonta.

Uudistetun translain oli tarkoitus astua voimaan 1.3. alkaen, mutta lakivalmistelussa kuultuja yhdistyksiä on informoitu, että tämä siirtyy ja laki tulisi voimaan 3.4., koska myös lakiin liittyvä asetus uudistetaan. Kaunismäen viittaama blogissa kuvailtu tilanne Järvenpään ja Hyvinkään uimahalleissa ei siis johdu uudesta translaista. Järvenpään kaupunki julkaisi tiedotteen 21.2., jossa todetaan, että henkilökunnan tiedossa ei kuvailtua tapahtumaa ole, ja heillä on valmiit toimintatavat tämän tyyppisten tilanteiden varalta. Toiminnan lähtökohtana on kaikkien asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi. Myös Hyvinkään kaupungin sivuilla on julkaistu vastaavanlainen tiedote.

Länsiväylässä julkaistiin 17.2. ja 20.2. artikkelit väitetyistä tapahtumista. Niissä kerrotaan, että uimahallit määrittelevät itse sääntönsä pukuhuoneiden käytöstä. Esimerkiksi Järvenpäässä henkilöltä vaaditaan todistus meneillään olevasta sukupuolen korjausprosessista.

Useissa uimahalleissa sukupuoltaan korjaavat henkilöt tai esimerkiksi muunsukupuolisille sopivia tiloja tiedustelevat ohjataan erillisiin ryhmä- tai yksityispukuhuoneisiin.

Uudistettu translaki ei määrittele pukuhuoneiden käyttöä, joten kuvatun kaltaisilla tilanteilla ja henkilöillä ei ole lain turvaa, kuten Kaunismäki kirjoituksessaan väittää. Suomen Rikosseuraamuslaitoksella on niin ikään omat toimintatapansa vankien sukupuolen korjauksen huomiointiin, ja vankien sijoittelussa huomioidaan vankien sukupuolen lisäksi turvallisuusnäkökohdat. Näin on toimittu jo ennen translain uudistusta. Ulkomaisten esimerkkien taustalla ei ole huono laki, vaan pettäneet turvajärjestelyt.

Anne Majaneva

Translasten ja -nuorten perheet ry

Johanna Lahdensuo

Lakeuden Sateenkaari ry