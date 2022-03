Ukrainaa ja edunvalvontaa

Venäjän käsittämättömät sotatoimet ja selkeät kansainvälisen oikeuden rikkomukset jatkuvat jo viidettä viikkoa. Suomi ja lähes kaikki muut maailman maat tuomitsevat luonnollisesti Venäjän toimet yksiselitteisesti. Väkirikkaat Kiina ja Intia eivät vielä ole tätä tehneet.

Itselläni on muutama ukrainalainen ystävä opiskeltuani jakson Wirtschaftsuniversität Wienissä. Toinen heistä lähetti kuvia vanhempiensa pommitetusta naapuritalosta Kiovasta ja toinen pyysi kontakteja luodin kestävien turvaliivien valmistusta ajatellen.

Ihan tällaista tulevaisuuden yhteydenpitoa emme noin 15 vuotta sitten Itävallassa kauppakorkean kesäkursseilla osanneet kuvitella. Molemmat ystävät olivat kuitenkin yllättävänkin otettuja suomalaisten halusta auttaa kuten myös mielenilmauksista ja enemmän symbolisista teoista, kuten Vaasan kaupungintalon valaisemisesta, josta lähetin kuvan. Vaasan kaupungin lahjoittamat 50 000 euroa sekä UPC Printin lahjoittamat 30 000 lastenkirjaa ovat muutamia esimerkkejä suorasta avusta. Todella monet pohjalaiset yksityishenkilöt avustavat eri tavoin tekemättä siitä minkäänlaista numeroa. Sotaa karkuun lähteneet ukrainalaiset ovat luonnollisesti lämpimästi tervetulleita Vaasaan.

Eduskunnassa tulemme kevään aikana päivittämään ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannekuvaa. Tulemme huolella eri skenaarioiden valossa käymään läpi Suomen positiota ja eri vaihtoehtoja.

On sanomattakin selvää, että Euroopan radikaalisti muuttunut turvallisuustilanne vaatii toimia. Tasavallan presidentin ja hallituksen johdolla Suomi on jo aktiivisesti syventämässä hyviä suhteita niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin suoraan Yhdysvaltoihin.

Uusi tilanne tulee myös vahvasti vaikuttamaan globaaleihin kauppasuhteisiin sekä kansainvälisiin arvoketjuihin. Pienen vientivetoisen maan näkökulmasta myös tätä puolta on tarkoin analysoitava.

Turvallisuuskysymykset yhdistyvät jatkossa yhä tiiviimmin mm. teollisuus- ja teknologiapolitiikkaan. Sama koskee luonnollisesti Suomen liikenne- ja infrastruktuuripolitiikkaa.

Torstaina keskustelimme kansanedustajien Valtatie 3 -edunvalvontaverkoston työvaliokunnassa siitä, kuinka Venäjän hyökkäys Ukrainaan edellyttää myös uutta liikennevirtamuutosten tarkastelua. Suomen on suunnattava liikennepolitiikan katseensa vahvasti länteen. Painopisteen muutos lisää mahdollisuuttamme saada läpi myös hieman pienempiä mutta paikallisesti tärkeitä hankkeita, kuten esimerkiksi Laihian Ratikyläntien alikulku.

Uusi tilanne korostaa tietenkin entisestään myös pohjalaissatamien roolia niin ulkomaankapan kuin huoltovarmuuden näkökulmasta. Euroopan komission julkaisemaa ehdotusta Kaskisten ja Pietarsaaren satamien tiputtamisesta TEN-T verkostosta emme tietenkään voi hyväksyä.

Saimme yhdessä mm. Pohjanmaan liiton sekä Kauppakamarin kanssa vääntää aika lailla, jotta Suomi kantanaan vahvasti päätti tukea näitä pohjalaissatamia päätöksessään kannanotosta helmikuun puolessa välissä. Alueellemme osoittautui jälleen tärkeäksi, että RKP on maamme hallituksessa. Brysselin päässä tämä vaatii vielä töitä, ja tulevaisuudessa on saatava myös Vaasa kattavaan verkostoon ja Kokkola ydinverkkoon.

Olisi äärimmäisen tärkeää päästä pois vahvanaikaisesta ja usein vanhentuneiden bulkkivolyymien mittaamisesta. Tonnien sijaan on huomioitava teollinen jalostusarvo sekä kytkökset vihreän siirtymän teknologioihin. Isossa kuvassa on huomattavasti järkevämpää ja tärkeämpää viedä ympäristöteknologiaa kuin tuoda banaaneja, vaikka kuinka isoilta banaanien tonnimäärät Brysselin byrokraattien taulukoissa näyttäytyisivät. Viime kauden onnistunut edunvalvontamme kasitien saamisessa pääväyläverkkoon onneksi osoitti, että ymmärrys jalostusarvon roolista on lisääntymään päin.

Vaikeassa maailman tilassa positiivista on kuitenkin se, että vihdoin aletaan laajemmin ihan aidosti arvostaa niin kotimaista ruuantuotantoa kuin kotimaista energiaa ja huoltovarmuutta. 300 miljoonan euron tukipaketti maataloudelle on merkki tästä. Lopuksi todettakoon, että EnergyWeek oli jälleen kerran menestys. Oli ilo tavata iso määrä investoijia, suurlähettiläitä ja energia-alan osaajia, jotka kaikki näkivät seudullamme valtavaa potentiaalia entisestään vahvistaa klusterimme kansainvälistä asemaa. Aivan lopuksi haluan kiittää Vaasan kaupungin henkilöstöä. 18 miljoonan euron plus-merkkinen tulos on kova saavutus.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta