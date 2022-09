Ukrainan sodasta kärsiviä autettava

Ukrainan sota on kestänyt jo kuusi kuukautta. Sota on varjostanut suurta osaa Eurooppaa. Loppua kurjuudelle ei myöskään ole näkyvissä.

Päivittäisellä kävelylenkilläni Lapväärtin keskustassa kohtaan vanhempia, lapsia ja nuoria, jotka ovat paenneet sodan kärsimästä maasta. Ala-asteen opettajani piti aikoinaan Ukrainaa Euroopan vilja-aittana. Sitä se on edelleenkin, vaikka viljakuljetukset Mustanmeren kautta eivät ole sujuneet ongelmitta.

Ukrainalaisten kärsimystä on vaikea kuvitella. Tunnemme suurta myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat menettäneet miehensä, sisaruksensa ja kotinsa tai joilla on sotarintamalla läheinen, jonka tilanteesta he eivät useinkaan tiedä mitään.

Samanaikaisesti sota nostaa meillä ruoan, raaka-aineiden ja energian hintoja, vaikka inflaatio oli voimakkaassa nousussa jo ennen sodan syttymistä.

Sairaaloiden, koulujen ja muun tärkeän infran brutaali pommittaminen on erittäin tuomittavaa.

Sama pätee satamien ja väylien miinoittamiseen solmittujen kansainvälisten sopimusten vastaisesti.

Nykyisessä maailmantilanteessamme kunnat, Punainen Risti ja luonnollisesti yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita luottamuksen ja turvallisuuden luomisessa ja demokraattisen yhteiskunnan ylläpitämisessä.

Yleishyödylliset säätiömme, rahastomme ja yksityiset lahjoittajamme ovat lähellä useimpien arkea. Epävarmoina aikoina on tärkeä löytää ”henkireikiä”, joita juuri yhdistystystoiminta tarjoaa.

Terveyden edistäminen on pitkän tähtäimen työtä, joka vahvistaa kykyämme selviytyä vastoinkäymisistä ja kriiseistä. Solidarisuus ja muiden auttaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Meidän kaikkien on autettava luomaan mielekästä tekemistä kaikille sodan runtelemasta Ukrainasta tänne muuttaneille.

Hans Ingvesgård

Lapväärtti