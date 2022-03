Ukrainan sota johtaa myös Suomen tien Natoon

Suomen on aika liittyä puolustusliitto Natoon. Nato perustettiin vuonna 1949 puolustamaan länsimaita Neuvostoliiton uhalta. Venäjä on muodostanut tämän uhan nyt uudelleen. Nato on voimakas poliittinen ja sotilaallinen liitto, johon kuuluu 30 jäsenmaata. Suuri osa Euroopan unionin jäsenmaista kuuluu myös Natoon.

Suomi ei ole geopoliittisen historiallisen asemansa vuoksi liittynyt Pohjois-Atlantin puolustusliittoon. Suomi on läpi historian joutunut ottamaan huomioon Neuvostoliiton ja Venäjän reaktiot. Nyt sotarikollinen Putin on hyökännyt Ukrainaan tavoitteenaan saada hänelle myötämielinen hallinto.

Suomen lisäksi kaksi muuta maata Euroopassa Venäjän rajalla eivät kuulu Natoon.

Molemmissa näistä on tällä hetkellä Venäjän sotilaita ja toisessa käydään julmaa ihmisoikeuksien vastaista sotaa.

Tämä on vain yksi syy Suomelle liittyä Natoon.

Mutta miksi kannatan Nato jäsenyyttä, vaikka Venäjä on uhannut sillä olevan seurauksia?

Nyt on paras aika liittyä. Arvioiden mukaan Venäjällä ei ole mahdollista käydä sotaa myös toisessa maassa yhtäaikaisesti. Pakotteet ja mielenosoitukset ovat saaneet myös kansan hereille Putinin toimista, ruplan arvo on heikentynyt romahdusmaisesti eikä Venäjän talous kestäisi toista sotaa.

Uskon Putinin uhkailun olevan vain uhkailua, osa hänen voimapoliittista propagandaansa saada meidät kaikki pelkäämään. Pelko on toki aiheellinen ja Putinia pitää pelätä.

Venäjä ei hyökkää Nato-maahan. Naton artikla 5 takaa jäsenmailleen turvatakuut. Käytännössä, jos joku hyökkää Nato-maahan, on muilla jäsenvaltioilla velvollisuus auttaa. Naton ylivoima pelottaa myös Venäjää, siksi Putin ei ole koskenut esimerkiksi Baltianmaihin.

Putin on himoinnut vuoden 1917 aikaisia rajoja ja sanonut Lenin tehneen virheen antaessaan valtioiden itsenäistyä. Siksi valtiojohdomme täytyy käydä selkeä keskustelu siitä, liitymmekö Natoon.

Keskustelu ei ole ollut selkeää ja monien puolueiden kanta on hyvin epäselvä. Meillä ei ole aikaa odotella keskustan puoluekokouksia heidän kannastaan, koska turvallisuuspoliittinen tilanteemme on selkeästi muuttunut nyt ja Ylen tutkimusten mukaan Nato-jäsenyydellä on jo kansan tuki.

Yhteistyö idän ja lännen välillä on nyt ohi. Putinin sotatoimet Tšetšeniassa, Georgiassa ja Ukrainassa ovat tuomittava nyt lopullisesti. Venäjän korruptio, demokratian puute, ihmisoikeusrikkomukset, informaatiosota ja sensuuri ovat erinomaisia syitä lakkauttaa yhteistyö. Pakotteet iskevät nyt voimakkaasti Venäjän talouteen, joten odotettavissa on vastapakotteita, johon Suomen täytyy varautua omavaraisuuden kehittämisellä, esimerkiksi turvetuotannon avulla.

Tulevaisuus on epävarma, emme voi enää luottaa puolueettomuuteen. Emme voi luottaa Venäjän ja lännen väliseen yhteistyöhön Putinin hyökättyä suvereeniin demokraattiseen valtioon. Jos koskaan maailmansota uudelleen syttyy, Suomea ei jätetä välistä. Miksi jätettäisiin, eihän viimeksikään näin käynyt?

Siksi nyt on aika liittää Suomi osaksi vahvaa länsimaista sotilaallista ja poliittista yhteistyötä.

Julia Lehtinen (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Pohjanmaan kokoomusnuoret

Kurikka